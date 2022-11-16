Разработчик мобильных приложений Bending Spoons договорился о покупке сервиса для заметок Evernote Статьи редакции
Условия сделки стороны не раскрывают.
- Итальянская ИТ-компания и Evernote рассчитывают закрыть сделку в начале 2023 года.
- Сервис для заметок пополнит линейку приложений Bending Spoons, среди которых сервисы для редактирования видео Splice и редактирования изображений с помощью ИИ Remini. По собственным данным, общая аудитория сервисов компании — около 100 млн пользователей в месяц. Гендиректор Evernote Ян Смолл отметил, что сервис сможет использовать опыт и технологии покупателя.
- Cервис заметок Evernote с 2000-х разрабатывал Степан Пачиков. В 2007 году к проекту присоединился Фил Либин. В 2012 году источники TechCrunch говорили, что компания привлекла инвестиции при оценке более $1 млрд. В 2015-м Либина на посту гендиректора сменил Крис О'Нил: тогда же компания уволила 13% штата и закрыла три офиса, в том числе в Москве.
- Смолл пришёл в компанию в 2018-м после увольнения сразу нескольких топ-менеджеров, напоминает TechCrunch. Под его руководством сервис достиг более 250 млн пользователей и «миллионов» платных подписчиков, но во многом отставал от конкурентов вроде Notion, отмечает издание.
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Свершилось, кто-то наконец купил Evernote
Не знаю, в чём новость. Я его давно уже купил на год.
Раньше крч условия были лучше чем текущие.
Согласен, раньше было топ, а потом поменялся директор и все
Ничего непонятно, но очень интересно.
Постараюсь объяснить коротко - мечты сбываются.😎
Да потому что с тарифами ахуели. Когда-то пользовался в далеком 2013м. Пока каждый месяц не начали резать функционал бесплатному акку, заодно увеличивая цену подписки. Ушел на onenote и с тех пор там сижу
Удивительно, что у всех аппетит приходит во время еды. Так было, так есть и так и будет.
Пока Evernote, хороший был продукт, но теперь есть еще лучше
Вместе есть требуется 50 граммов, а потом по усмотрению.
какой-то он неказистый был... давно им пользовался
Я думал Evernote уже закрылся давным давно.
Потрясающе, я думала, он давно забыт и никому не нужен. Когда-то пользовалась им.
Надеюсь, они имеют видение, как из этого ... Evernote обратно сделать конфетку
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