«Дорожную карту» разработали «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС Холдинг». В ней выделены пять ключевых линеек продуктов, которые нужно выпустить до 2030 года: это базовые станции для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них.