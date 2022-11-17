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Артур Томилко

Разработчики оборудования подготовили новый план развития мобильных сетей и 5G — на него потребуется 84 млрд рублей Статьи редакции

В 2020 году расходы на развитие 5G оценивали в 208,15 млрд рублей.

Фото «Москва 24»
  • Правительство рассматривает новый вариант «дорожной карты» развития мобильной связи в России. Расходы на её реализацию оценивают в 84 млрд рублей — 52 млрд выделят из бюджета, а остальное вложат участники проекта. С документом ознакомился «Ъ».

  • «Дорожную карту» разработали «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС Холдинг». В ней выделены пять ключевых линеек продуктов, которые нужно выпустить до 2030 года: это базовые станции для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них.

  • К разработке планируют привлечь российских производителей и разработчиков, в том числе «Сколтех», Tele2, ФГБУ НИИР, «Новые телеком решения» и других.
  • «ИКС Холдинг», согласно документу, займется разработкой базовых станций 2G, 4G и 5G для сетей общего пользования. «Новые телеком решения» совместно с производителем телеком-оборудования «Булат» создадут оборудование и ПО стандартов 2G и 4G для малых населённых пунктов. Разработку отечественных маршрутизаторов и коммутаторов для поддержки сети должны обеспечить Tele2 и НТЦ «Протей».
  • «Дорожная карта» также предполагает, что «Сколтех» и ФГБУ НИИР начнут работать над прототипами оборудования для 6G, но когда — неизвестно. В августе 2022 года ректор «Сколтеха» отмечал, что перейти на 6G, минуя 5G, невозможно.
  • Стандарт 3G в документе не упоминается. Источник «Ъ» уточнил, что он не пользуется «заметным» спросом, а его разработка «не укладывается в технологический вектор». При этом в октябре 2022 года в Минцифры утверждали, что поддержка 3G в крупных городах будет продолжаться до 2025 года, а в малых населённых пунктах — до 2027-го.
  • Прошлую версию «дорожной карты» по развитию 5G правительство утвердило в ноябре 2020 года. Расходы на неё оценивались в 208,15 млрд рублей, включая 28,8 млрд рублей из бюджета, — остальное должны были привлечь «Ростех» и «Ростелеком».
  • В марте 2022 года «Ростех» предложил сфокусироваться не на 5G, а на предшествующем поколении — LTE. Отечественных станций для 5G в России пока нет (только прототипы), а появления первой отечественной базовой станции 4G в Минцифры ожидают к 2024 году.
  • В июле «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков написал, что развитие 5G в России заморожено в связи с отсутствием оборудования и подходящих частот. В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что строительство сетей 5G на российском оборудовании планируется начать в 2024 году.
Сервисы
Высокий крюк
5G в 2024 году везде не введут, возможно, придётся переходить с 4G на 6G: Минцифры — о развитии сетей нового поколения Статьи редакции

Главное из ответов ведомства на вопросы «Хабра» о будущем 5G в России.

Базовая станция 5G «Билайна»

#новость #5G

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24 комментария
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 Dimitri

Не будет никакого 5G в РФ. Не сети, не оборудования. Это уже и так всем понятно.

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xbevice

Зато будут денежки. А денежки это главное.

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Eli

Денег тоже не будет, будут новые дворцы.

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xbevice

Или яхты. Это уже на вкус и цвет

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Dimitri

Так дворцы за деньги и строят.

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Ware Wow

Уже сказали ведь, что будет сразу 6G.

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Я никто и звать меня никак

Ну да, смартфон с 2 симками, вот тебе и 3G+3G=6G

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Олег Макаров

Два смартфона надо:
3Gх3G+3G/4G=9¾G

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Dimitri

Сразу после базы на луне…

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Олег Макаров

Будет 9¾

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Антон Иванов

"В августе 2022 года ректор «Сколтеха» отмечал, что перейти на 6G, минуя 5G, невозможно."

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Pavel S

Вообще-то 5G в РФ уже есть, но только в пилотных зонах и на западном оборудовании. Широкомасштабное внедрение будет, но начнется не раньше 2025 года - а если на отечественном оборудовании, то и того позже. А еще проблема не только в оборудовании, но и в частотах. И есть вопрос в необходимости срочного развертывания 5G - пока эффект от него в мире не настолько большой, как ожидалось.

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Dimitri

Слышал я про эти мифические точки. Эффект 5Г на будущее рассчитан. Проблема в основном с покрытием, но говорят что в больших городах все хорошо работает.

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Чувствительный Орзэмэс

Чиновники:

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Я никто и звать меня никак

Треснет же еблет

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Uuno Turhopuru

Что-то кучно пошли новости про "надо выделить из бюджета...".

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Чувствительный Орзэмэс

Так в связи с последними событиями у них остаётся только— Взять бабки и посъебам.

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Никитин Сергей

До схлопывания экономики 3...2...1. Нужно взять сколько ещё можно утащить и вывести в офшоры.

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Андрей Рядькин

День планов и сколько на это потребуется

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Вадим Д.

Недавно заявляли, что 5G не будет. Оказывается, чтобы 5G у нас не было, требуется 84 млрд ₽ О_о
День распилов в самом разгаре!!!

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Аноним Аркадьевич

Ого, даже дешевле чем затраты на Аврора ОС!

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RKA

А разве военные отдадут частоты?

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Aleks B

всего лишь?

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Инженер-душнила

Астрологи объявили неделю новых планов развития под санкциям.
От вас требуется 100500 млрд золота

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