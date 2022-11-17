Разработчики оборудования подготовили новый план развития мобильных сетей и 5G — на него потребуется 84 млрд рублей Статьи редакции
В 2020 году расходы на развитие 5G оценивали в 208,15 млрд рублей.
- Правительство рассматривает новый вариант «дорожной карты» развития мобильной связи в России. Расходы на её реализацию оценивают в 84 млрд рублей — 52 млрд выделят из бюджета, а остальное вложат участники проекта. С документом ознакомился «Ъ».
«Дорожную карту» разработали «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС Холдинг». В ней выделены пять ключевых линеек продуктов, которые нужно выпустить до 2030 года: это базовые станции для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них.
- К разработке планируют привлечь российских производителей и разработчиков, в том числе «Сколтех», Tele2, ФГБУ НИИР, «Новые телеком решения» и других.
- «ИКС Холдинг», согласно документу, займется разработкой базовых станций 2G, 4G и 5G для сетей общего пользования. «Новые телеком решения» совместно с производителем телеком-оборудования «Булат» создадут оборудование и ПО стандартов 2G и 4G для малых населённых пунктов. Разработку отечественных маршрутизаторов и коммутаторов для поддержки сети должны обеспечить Tele2 и НТЦ «Протей».
- «Дорожная карта» также предполагает, что «Сколтех» и ФГБУ НИИР начнут работать над прототипами оборудования для 6G, но когда — неизвестно. В августе 2022 года ректор «Сколтеха» отмечал, что перейти на 6G, минуя 5G, невозможно.
- Стандарт 3G в документе не упоминается. Источник «Ъ» уточнил, что он не пользуется «заметным» спросом, а его разработка «не укладывается в технологический вектор». При этом в октябре 2022 года в Минцифры утверждали, что поддержка 3G в крупных городах будет продолжаться до 2025 года, а в малых населённых пунктах — до 2027-го.
- Прошлую версию «дорожной карты» по развитию 5G правительство утвердило в ноябре 2020 года. Расходы на неё оценивались в 208,15 млрд рублей, включая 28,8 млрд рублей из бюджета, — остальное должны были привлечь «Ростех» и «Ростелеком».
- В марте 2022 года «Ростех» предложил сфокусироваться не на 5G, а на предшествующем поколении — LTE. Отечественных станций для 5G в России пока нет (только прототипы), а появления первой отечественной базовой станции 4G в Минцифры ожидают к 2024 году.
- В июле «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков написал, что развитие 5G в России заморожено в связи с отсутствием оборудования и подходящих частот. В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что строительство сетей 5G на российском оборудовании планируется начать в 2024 году.
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Не будет никакого 5G в РФ. Не сети, не оборудования. Это уже и так всем понятно.
Зато будут денежки. А денежки это главное.
Денег тоже не будет, будут новые дворцы.
Или яхты. Это уже на вкус и цвет
Так дворцы за деньги и строят.
Уже сказали ведь, что будет сразу 6G.
Ну да, смартфон с 2 симками, вот тебе и 3G+3G=6G
Два смартфона надо:
3Gх3G+3G/4G=9¾G
Сразу после базы на луне…
Будет 9¾
"В августе 2022 года ректор «Сколтеха» отмечал, что перейти на 6G, минуя 5G, невозможно."
Вообще-то 5G в РФ уже есть, но только в пилотных зонах и на западном оборудовании. Широкомасштабное внедрение будет, но начнется не раньше 2025 года - а если на отечественном оборудовании, то и того позже. А еще проблема не только в оборудовании, но и в частотах. И есть вопрос в необходимости срочного развертывания 5G - пока эффект от него в мире не настолько большой, как ожидалось.
Слышал я про эти мифические точки. Эффект 5Г на будущее рассчитан. Проблема в основном с покрытием, но говорят что в больших городах все хорошо работает.
Чиновники:
Треснет же еблет
Что-то кучно пошли новости про "надо выделить из бюджета...".
Так в связи с последними событиями у них остаётся только— Взять бабки и посъебам.
До схлопывания экономики 3...2...1. Нужно взять сколько ещё можно утащить и вывести в офшоры.
День планов и сколько на это потребуется
Недавно заявляли, что 5G не будет. Оказывается, чтобы 5G у нас не было, требуется 84 млрд ₽ О_о
День распилов в самом разгаре!!!
Ого, даже дешевле чем затраты на Аврора ОС!
А разве военные отдадут частоты?
всего лишь?
Астрологи объявили неделю новых планов развития под санкциям.
От вас требуется 100500 млрд золота