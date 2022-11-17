Yandex Cloud открыла доступ к своему сервису для настройки поиска на сайтах и аналитики данных Статьи редакции
Он позволит внедрить поиск на платформе, а Yandex Cloud возьмёт на себя обслуживание.
- Сервис Managed Service for OpenSearch позволит разработчикам настраивать быстрый поиск на платформах, а также аналитику больших объёмов данных в облаке.
- Кроме аналитики и внедрения поиска, в Managed Service for OpenSearch можно проводить мониторинг безопасности продуктов — например, с помощью анализа журналов приложений и систем вовремя обнаруживать угрозы. Сервис бесплатный и доступен в public preview (предварительной версии).
- OpenSearch — это поисковая система и набор поисковых технологий с открытым исходным кодом. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис — то есть компания берёт на себя резервирование, мониторинг и обеспечение отказоустойчивости инфраструктуры и обновление ПО.
- На этапе public preview в сервисе можно развернуть готовый к работе кластер OpenSearch. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и «холодных» и «горячих» зон кластера — к которым обращаются меньше или больше всего.
782 просмотров
0
Комментарии