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Высокий крюк

Yandex Cloud открыла доступ к своему сервису для настройки поиска на сайтах и аналитики данных Статьи редакции

Он позволит внедрить поиск на платформе, а Yandex Cloud возьмёт на себя обслуживание.

  • Сервис Managed Service for OpenSearch позволит разработчикам настраивать быстрый поиск на платформах, а также аналитику больших объёмов данных в облаке.
  • Кроме аналитики и внедрения поиска, в Managed Service for OpenSearch можно проводить мониторинг безопасности продуктов — например, с помощью анализа журналов приложений и систем вовремя обнаруживать угрозы. Сервис бесплатный и доступен в public preview (предварительной версии).
  • OpenSearch — это поисковая система и набор поисковых технологий с открытым исходным кодом. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис — то есть компания берёт на себя резервирование, мониторинг и обеспечение отказоустойчивости инфраструктуры и обновление ПО.
  • На этапе public preview в сервисе можно развернуть готовый к работе кластер OpenSearch. Настройки продукта уже оптимизированы под выбранный размер кластера. В будущем в Managed Service for OpenSearch будет поддержка сторонних источников авторизации и «холодных» и «горячих» зон кластера — к которым обращаются меньше или больше всего.

#новость #облако #yandexcloud

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