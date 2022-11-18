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Артур Томилко

Владельцем онлайн-кинотеатра Okko стал его глава Сергей Шишкин Статьи редакции

О деталях сделки пока ничего не известно.

  • Онлайн-кинотеатр выкупил топ-менеджмент компании, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Новым владельцем стал Сергей Шишкин, узнало издание — это подтвердили и в самой компании.
  • Сергей Шишкин возглавил Okko в декабре 2021 года. До этого он работал в «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром Медиа», а также был управляющим директором субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение». В 2020 году он приобрел у Александра Мамута ООО «Медианна», управляющее интернет-изданиями Rambler Group. В январе 2021 года Шишкин занял должность замглавы «Сберинтертеймента».
  • До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу». В апреле банк попал под блокирующие санкции США, после чего вышел из состава акционеров ряда сервисов, в том числе Okko, «Звук» и SberCloud.
  • С 17 мая 2022 года, по данным «Контур.Фокуса», владельцем ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» было АО «Новые возможности». В июне компания попала под санкции Великобритании.
  • В августе 2022 года приложение Okko пропало из AppStore. В каталоге Google Play приложение есть.

#новость #okko

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8 комментариев
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 Вадим Д.

АО «Новые возможности» предоставило новые возможности для Сергея Шишкина.
А в целом – нифига не изменилось.

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Опять вы первый ëмаë!

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Stas Sokolov

У нас с задержкой, а у Вадима гандикап по времени получения новости на ВиСи :)

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Да да да да у меня уведомление может и через 10 минут придти и через 15 а у него моментально!

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Что бы продолжить шишкин может дать мне новые возможности работать за 1000 долларов в неделю)

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Dmitry Abutkov

Теперь смотрит киношки бесплатно, а покупать надо было кинопаб, лузер.

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Тимур Харисов

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Vadim Bondarev

Попытки уйти из-под санкций прекрасно видны всем, кто эти санкции назначает. Зачем эти телодвижения, если большая часть мейджоров остановила действие лицензий на свой контент на территории России

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