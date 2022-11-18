Владельцем онлайн-кинотеатра Okko стал его глава Сергей Шишкин Статьи редакции
О деталях сделки пока ничего не известно.
- Онлайн-кинотеатр выкупил топ-менеджмент компании, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Новым владельцем стал Сергей Шишкин, узнало издание — это подтвердили и в самой компании.
- Сергей Шишкин возглавил Okko в декабре 2021 года. До этого он работал в «СТС Медиа», «Видео Интернешнл» и «Газпром Медиа», а также был управляющим директором субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение». В 2020 году он приобрел у Александра Мамута ООО «Медианна», управляющее интернет-изданиями Rambler Group. В январе 2021 года Шишкин занял должность замглавы «Сберинтертеймента».
- До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу». В апреле банк попал под блокирующие санкции США, после чего вышел из состава акционеров ряда сервисов, в том числе Okko, «Звук» и SberCloud.
- С 17 мая 2022 года, по данным «Контур.Фокуса», владельцем ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» было АО «Новые возможности». В июне компания попала под санкции Великобритании.
- В августе 2022 года приложение Okko пропало из AppStore. В каталоге Google Play приложение есть.
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АО «Новые возможности» предоставило новые возможности для Сергея Шишкина.
А в целом – нифига не изменилось.
Опять вы первый ëмаë!
У нас с задержкой, а у Вадима гандикап по времени получения новости на ВиСи :)
Да да да да у меня уведомление может и через 10 минут придти и через 15 а у него моментально!
Что бы продолжить шишкин может дать мне новые возможности работать за 1000 долларов в неделю)
Теперь смотрит киношки бесплатно, а покупать надо было кинопаб, лузер.
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Попытки уйти из-под санкций прекрасно видны всем, кто эти санкции назначает. Зачем эти телодвижения, если большая часть мейджоров остановила действие лицензий на свой контент на территории России