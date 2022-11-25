«Теперь мы предоставлены сами себе»: глава Минцифры объявил, что Россия достигла цифрового суверенитета Статьи редакции
А отток айтишников не нанёс «непоправимого ущерба».
- С уходом практических всех зарубежных ИТ-компаний Россия достигла цифрового суверенитета, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз». Об этом со ссылкой на мероприятие пишут «РИА Новости» и «Коммерсантъ».
- Масштаб отъезда ИТ-специалистов «неглобальный» и потому не нанёс «непоправимого ущерба» рынку, рассказал министр. По его словам, технологические компании продолжают развиваться, хорошо себя чувствуют и поднимают зарплаты сотрудникам, чтобы их удержать.
- Он также добавил, что у российской отрасли — «несмотря на события» — есть все возможности развиваться.
- Ведомство также рассчитывает к концу 2022 года решить вопрос с регулированием работы иностранного ПО в России. Это важно потому, что лишь у 20% программных категорий есть «адекватные зрелые российские аналоги», а платить за зарубежные подписки компании больше «не могут». «Пытаемся найти рамку, которая позволит <...> разрешить использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога»,— заявил министр.
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Вот это успех! Достижение! Раз такое дело — можно уже убрать и отсрочки, и ипотеки?
Убирайте всё! У нас — прорыв!
На технологическое дно)
Пока первой на прорыв отреагировала водопроводная труба в Сызрани.
И наконец он приходит
Надо читать все эти цитаты буквально.
Например последняя - "Без технологического прорыва мы безнадежно отстанем". При этом о том, что кто-то собирается делать этот прорыв, не сказано ни слова, и уж тем более нет никаких обещаний что этим будет заниматься власть.
Это просто констатация факта :)
То есть, достичь цифрового суверенитета на самом деле было очень просто: достаточно было выгнать иностранные компании?
Какое интересное понимание слова «суверенитет»...
А что тут не понятного? Теперь бюджеты в надёжных руках, чем вам не суверенитет?
Коммунизм тоже был достижим, нехватало только ии чтобы считать кто что взял и когда вернет
Просто яростно с пеной к рта пытаемся доказать, что мы и сами справиться можем)
Но по факту о результатах можно будет судить не меньше чем через годик другой
и чтобы айтишники массово поуезжали
Открыл американский компьютер и Написал чиновник в Американский интернет … мы достигни суверенитета …
Позвонил через американский телефон пожаловался какие же твари эти американцы, потом выложил пост в американском инсте какое же гавно эта Америка, потом написал в американском ватсап коллегам что нужно проучить этих гадов американцев, а на обед хлопнул сочного мощного американского бургера за смерть асашая...
Он не просто написал он ещё .... Показал
Гааааляяяяя у нас отмена. Отменяй Америку мы ее победили
Теперь когда в офис придет уборщик помещений и мы его выгоним это значит у нас есть свой суверенитет, а значит разбираем ведра и тряпки
Уже блевать тянет когда какой то чинуша затирает про "перспективы", "технологический рост" или убедительно просит компании в порыве патриотизма сделать прорыв.
В комменты уже не хочется спускаться, чтобы не видеть это бесконечное нытье диванных экспертов.
Роман, а вы с какого суверенного устройства тут в комменты спускаетесь?
Не ной
Я грешу, но конечно же каюсь, не служил, но сердцем служу.
В моем гороскопе все классно, и счастливый я как никто,
А вы жалуетесь напрасно - здесь ребята, все так и все то.
И оказывается, жизнь налаживается,
Который год все без конца, жизнь налаживается.
https://www.youtube.com/watch?v=6K5Fd0l-RGs
Да не ходи в комменты, кто заставляет? Или взят в заложники и выполняешь требования?
Не изоляция, а суверенитет! Пынямать надо.
Не суверенитет а свобода для творчества, НО в границах суверенитета
Ну теперь заживём, блять! Лухари жизнь, давно мечтал!
Какое лухари? Президент же сказал, что Россию ждет туманное десятилетие
Максут, почему пропускаете уколы и приём таблеток?
Сильные таблетки.
По заднему проходу
А это точно говорит о том, что у компаний все хорошо? Прорыв?
А точно люди хотят делать то же самое, что делают на Западе с миллиардными инвестициями лет 10, только небольшим штатом, для Astra Linux и за год?
Кстати, "достигли суверенитета" - это когда достигли, а не когда еще предстоит сделать прорыв)
Когда суверенитет есть то прорыв будет сам по себе, главное не переломать все грабли и не закапывать таланты в землю
Суверенитет... На всем железе заграничном
Отсчёт пошел, суверенитет есть значит и железо появится
Да там даже софтом и не пахнет, а вы тут про железо какое то
80% иностранных программ не имеют адекватных российских аналогов, но мы достигли цифрового суверенитета, не смотря на большой отток айтишников
:)))
Ганс Христиан Шадаев
Херасе. А никто не в курсе. Ну какой же идиот.
Суверинитет по принципу:
Посмотрел трансляцию. Честно, уже тошно слышать одно и тоже.
Честность и кульминация была, когда сказали, что идет конкурс на разработку отечественного игрового движка за счет средств компании разработчика. Хороший тамада и конкурсы интересные)
Ну это как баг баунти госуслуг, за который никто платить не будет. :)
Что еще я понял из трансляции. Теперь можно ронять зарплаты для следующего потока студентов - работников. Текущим можно морозить. При этом цены услуг можно спокойно повышать, конкурентов же нет)
Включение чебурнета через 3...2...1...
У них мозгов хватит только сломать выход во внешний интернет. И сидеть смотреть где что сломалось кого посадить за жалобы, кому выделенный канал оставить.
"С уходом практических всех зарубежных ИТ-компаний Россия достигла цифрового суверенитета"
Ну по крайней мере не соврал
Ну емае, сколько я спал? Какой сейчас год? Крым чей? Донбас чей? А херсон с ним что? Кто в России президент? Можно телефон семье позовонить или вы уже ими непользуетесь и напрямую связываетесь через ростатомы в роскосмосе?
8 лет)
Интересно сколько из комментаторов в этой ветке реально из России... И находятся сейчас в России...
Думаю у модераторов очень интересная статистика есть.
Хорошая статья с хорошими комментаторами
Я бы его расстрелял бы за такие слова.
Замечательные слова, видимо суверенитет где то есть и он существует
Слава богу у нас оружие нельзя давать гражданским
Я сперва подумал, что это фейк.
Прорыв нужен был вчера, хорошо что о нем говорят сегодня, чем заговорят завтра.
Плохо то, что опять только говорят.
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи, ждал, пока все уедут.
Не уедут а от холода и голода ослабнут
- Мы обязаны сделать прорыв!
- А кто мы?
- Ну вы конечно, мы подождем.
НУ да конечно! я вот выявил один огромный минус.
Все айтишники свалили и я не могу продать на авито свой ноут даже на 15к дешевле его номинала:((( просто некому покупать уже :(((
Нафига покупать твой если можно новый взять в рассрочку
приму в дар, если что.
Поражаюсь, вот им самим не стрёмно, когда они такую чушь несут?
Это не чушь а пиар акция
Работа такая
а можно не надо? хватит уже ваших "прорывов"
Встали с колен и нагнулись получается?
Ещё встаём суверенитет поднимается
Так быстро вставали, что аж к полу прижало
Наконец-то достойный конкурент для "Денег нет, но вы держитесь"
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
После исчезновения еды с полок мы достигнем продовольственного суверинитета!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Москва не сразу строилась, пока что да, многие получают деньги из РФ, но это ненадолго поверьте. Поток развернулся и начал набирать силу.
Ущерба не нанес, как жили так и уехали потом вернулись такие же голодранцы
Время врубать чебурнет
Читайте наоборот.
Может это была основная цель, просто до этого они словно плакали - что не только спецы становятся слишком дорогие но и джуны, сейчас когда многие компании ушли - рынок по сути упал
Вслед за форексом?
Видимо сверху каждому министру пришел приказ искать и озвучивать по победе и прорыву! Но так как реальных нет, приходится озвучивать виртуальные
Есть такая профессия Родину любить, они с ней прекрасно справляются
"Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится." - так у нас все замечательно или "у нас один выбор - сделать прорыв или капец"?
Удивительно все же как министры и чиновники могут и сами себе противоречить в одной же речи, и игнорировать очевидные факты - снижение вакансий, отсутствия "железа", технологий и прочее...
С железом нет больших проблем
Когда мне показали суверенитет - я молчал и стал забывать про языки программирования
Но ведь они полностью выполнили обещания перед своими избирателями - пенсионерами и бюджетниками. Теперь нету этих смузихлёбов. Все будут работать за 40к и смотреть Электрон Ц 275.
Зарплаты растут, если растут расходы и все молчат значит доходы выросли
Это что?
Если читать в заголовке про якобы суверенитет, а потом в последнем абзаце про использование иностранного софта, пока нашего нет. То разве это не самоопровержение ранее сказанного? Получается суверенитетом и не пахнет.
Ях биполярно-палочная лживая система во всей красе. Главное говорить уверенно и улыбаться.
Ну наконец-то...
Я уже весь этот бред ебучий просто не могу читать...
Всё так и есть. Обязаны. Но не получится.
Цифровой суверенитет это когда есть всё своё, а не когда нет ничего чужого.
Интересно, что прорывать собрались и кем? Если где то возникли условия для совершения подвига, значит какой то мудак не выполнил свою работу. Подвиг это гребанный аврал, авария. То что он говорит про прорыв это даже не подвиг, влажная мечта. Неисполнимая, так как нет предпосылок.
Windows надааа!!!
"Россия достигла цифрового суверенитета"
"лишь у 20% программных категорий есть «адекватные зрелые российские аналоги»"
Это точно глава минцифры?
Ну и классические новости из будущего: "будут массово замещаться российскими технологиями"
Эти люд сами верят в то что говорят?
Мне кажется или у них стояк от слова "суверенитет"?
Только маты приходят на ум!
Развалили IT-отрасль, уроды!
Это при том, что у нас IT - это одна из немногих сфер, где смогли сами хорошо развиться.
не развалили, а релоцировали :)
И вообще я живу в мире розовых пони, - добавил министр.
Суверенитет, говорите?
*кладет все AWS*
🤡
НОПазязя, не увольняйтесь с текущих мест работ. Вот, вам даже налогов не придётся платить больше. Будете продолжать работать удалённо, правда?
https://www.kommersant.ru/doc/5682291