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Полина Лааксо

«Теперь мы предоставлены сами себе»: глава Минцифры объявил, что Россия достигла цифрового суверенитета Статьи редакции

А отток айтишников не нанёс «непоправимого ущерба».

Источник: «Ъ»
  • С уходом практических всех зарубежных ИТ-компаний Россия достигла цифрового суверенитета, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз». Об этом со ссылкой на мероприятие пишут «РИА Новости» и «Коммерсантъ».
  • Масштаб отъезда ИТ-специалистов «неглобальный» и потому не нанёс «непоправимого ущерба» рынку, рассказал министр. По его словам, технологические компании продолжают развиваться, хорошо себя чувствуют и поднимают зарплаты сотрудникам, чтобы их удержать.
  • Он также добавил, что у российской отрасли — «несмотря на события» — есть все возможности развиваться.

Ниши, которые занимали иностранные решения, будут массово замещаться российскими технологиями. Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится.

Максут Шадаев, цитата по Telegram-каналу Минцифры
  • Ведомство также рассчитывает к концу 2022 года решить вопрос с регулированием работы иностранного ПО в России. Это важно потому, что лишь у 20% программных категорий есть «адекватные зрелые российские аналоги», а платить за зарубежные подписки компании больше «не могут». «Пытаемся найти рамку, которая позволит <...> разрешить использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога»,— заявил министр.

#минцифры #новость

4965 просмотров
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136 комментариев
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 Pavel Loginov

Вот это успех! Достижение! Раз такое дело — можно уже убрать и отсрочки, и ипотеки?

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Молочко

Убирайте всё! У нас — прорыв!

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3 комментария
Стэн Виндетта
Мы обязаны сделать прорыв
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Страстной велосипед

На технологическое дно)

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4 комментария
Александр Рюмин

Пока первой на прорыв отреагировала водопроводная труба в Сызрани.

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4 комментария
Nikita Stepnov

И наконец он приходит

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NoName

Надо читать все эти цитаты буквально.
Например последняя - "Без технологического прорыва мы безнадежно отстанем". При этом о том, что кто-то собирается делать этот прорыв, не сказано ни слова, и уж тем более нет никаких обещаний что этим будет заниматься власть.
Это просто констатация факта :)

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Олег Макаров

То есть, достичь цифрового суверенитета на самом деле было очень просто: достаточно было выгнать иностранные компании?
Какое интересное понимание слова «суверенитет»...

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segamega

А что тут не понятного? Теперь бюджеты в надёжных руках, чем вам не суверенитет?

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Roman Kotov

Коммунизм тоже был достижим, нехватало только ии чтобы считать кто что взял и когда вернет

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Игорь З.

Просто яростно с пеной к рта пытаемся доказать, что мы и сами справиться можем)

Но по факту о результатах можно будет судить не меньше чем через годик другой

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Кирилл Артюхов

и чтобы айтишники массово поуезжали

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Vasiliy coconut

Открыл американский компьютер и Написал чиновник в Американский интернет … мы достигни суверенитета …

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Rafa Ramazanov

Позвонил через американский телефон пожаловался какие же твари эти американцы, потом выложил пост в американском инсте какое же гавно эта Америка, потом написал в американском ватсап коллегам что нужно проучить этих гадов американцев, а на обед хлопнул сочного мощного американского бургера за смерть асашая...

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Roman Kotov

Он не просто написал он ещё .... Показал

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Foo Bar

Гааааляяяяя у нас отмена. Отменяй Америку мы ее победили

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Roman Kotov

Теперь когда в офис придет уборщик помещений и мы его выгоним это значит у нас есть свой суверенитет, а значит разбираем ведра и тряпки

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Levithan

Уже блевать тянет когда какой то чинуша затирает про "перспективы", "технологический рост" или убедительно просит компании в порыве патриотизма сделать прорыв.

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Роман Зубов

В комменты уже не хочется спускаться, чтобы не видеть это бесконечное нытье диванных экспертов.

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segamega

Роман, а вы с какого суверенного устройства тут в комменты спускаетесь?

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7 комментариев
Jiu and vali

Не ной

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muiren
В интернете я часто общаюсь, если кто-то не прав, напишу,
Я грешу, но конечно же каюсь, не служил, но сердцем служу.
В моем гороскопе все классно, и счастливый я как никто,
А вы жалуетесь напрасно - здесь ребята, все так и все то.
И оказывается, жизнь налаживается,
Который год все без конца, жизнь налаживается.

https://www.youtube.com/watch?v=6K5Fd0l-RGs

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Вадим Д.

Да не ходи в комменты, кто заставляет? Или взят в заложники и выполняешь требования?

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Васисуалий Лоханкин

Не изоляция, а суверенитет! Пынямать надо.

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Roman Kotov

Не суверенитет а свобода для творчества, НО в границах суверенитета

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1 комментарий
Евгений Старцев

Ну теперь заживём, блять! Лухари жизнь, давно мечтал!

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Александр Кудин

Какое лухари? Президент же сказал, что Россию ждет туманное десятилетие

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5 комментариев
Вадим Д.

Максут, почему пропускаете уколы и приём таблеток?

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Армен Арзуманян

Сильные таблетки.

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segamega

По заднему проходу

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1 комментарий
Gollut
поднимают зарплаты сотрудникам, чтобы их удержать

А это точно говорит о том, что у компаний все хорошо? Прорыв?
А точно люди хотят делать то же самое, что делают на Западе с миллиардными инвестициями лет 10, только небольшим штатом, для Astra Linux и за год?
Кстати, "достигли суверенитета" - это когда достигли, а не когда еще предстоит сделать прорыв)

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Roman Kotov

Когда суверенитет есть то прорыв будет сам по себе, главное не переломать все грабли и не закапывать таланты в землю

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2 комментария
Сергей И

Суверенитет... На всем железе заграничном

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Roman Kotov

Отсчёт пошел, суверенитет есть значит и железо появится

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segamega

Да там даже софтом и не пахнет, а вы тут про железо какое то

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3 комментария
Madina Djalilova

80% иностранных программ не имеют адекватных российских аналогов, но мы достигли цифрового суверенитета, не смотря на большой отток айтишников
:)))
Ганс Христиан Шадаев

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Вадим Д.

Херасе. А никто не в курсе. Ну какой же идиот.
Суверинитет по принципу:

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NoForkPlease

Посмотрел трансляцию. Честно, уже тошно слышать одно и тоже.
Честность и кульминация была, когда сказали, что идет конкурс на разработку отечественного игрового движка за счет средств компании разработчика. Хороший тамада и конкурсы интересные)

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Nikita Stepnov

Ну это как баг баунти госуслуг, за который никто платить не будет. :)

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1 комментарий
NoForkPlease

Что еще я понял из трансляции. Теперь можно ронять зарплаты для следующего потока студентов - работников. Текущим можно морозить. При этом цены услуг можно спокойно повышать, конкурентов же нет)

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Страстной велосипед

Включение чебурнета через 3...2...1...

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Случайные фотографии

У них мозгов хватит только сломать выход во внешний интернет. И сидеть смотреть где что сломалось кого посадить за жалобы, кому выделенный канал оставить.

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Soulis

"С уходом практических всех зарубежных ИТ-компаний Россия достигла цифрового суверенитета"
Ну по крайней мере не соврал

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Foo Bar

Ну емае, сколько я спал? Какой сейчас год? Крым чей? Донбас чей? А херсон с ним что? Кто в России президент? Можно телефон семье позовонить или вы уже ими непользуетесь и напрямую связываетесь через ростатомы в роскосмосе?

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Инженер-душнила
Ну емае, сколько я спал?

8 лет)

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Мяу

Интересно сколько из комментаторов в этой ветке реально из России... И находятся сейчас в России...

Думаю у модераторов очень интересная статистика есть.

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Roman Kotov

Хорошая статья с хорошими комментаторами

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Serney

Я бы его расстрелял бы за такие слова.

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Roman Kotov

Замечательные слова, видимо суверенитет где то есть и он существует

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Боровков Евгений

Слава богу у нас оружие нельзя давать гражданским

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Pavel Zakharov

Я сперва подумал, что это фейк.

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Армен Арзуманян

Прорыв нужен был вчера, хорошо что о нем говорят сегодня, чем заговорят завтра.

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Andy M

Плохо то, что опять только говорят.

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Вася Пражкин
Мы обязаны сделать прорыв.

30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи, ждал, пока все уедут.

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Roman Kotov

Не уедут а от холода и голода ослабнут

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Александр

- Мы обязаны сделать прорыв!
- А кто мы?
- Ну вы конечно, мы подождем.

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alexsun

НУ да конечно! я вот выявил один огромный минус.
Все айтишники свалили и я не могу продать на авито свой ноут даже на 15к дешевле его номинала:((( просто некому покупать уже :(((

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Roman Kotov

Нафига покупать твой если можно новый взять в рассрочку

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Инженер-душнила

приму в дар, если что.

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Андрей Богданов

Поражаюсь, вот им самим не стрёмно, когда они такую чушь несут?

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Roman Kotov

Это не чушь а пиар акция

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Nikolay Kapustin

Работа такая

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Андрей Киселев
Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится.

а можно не надо? хватит уже ваших "прорывов"

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Дрочук

Встали с колен и нагнулись получается?

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Roman Kotov

Ещё встаём суверенитет поднимается

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Кирилл Спиридонов

Так быстро вставали, что аж к полу прижало

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Максим Ефимов

Наконец-то достойный конкурент для "Денег нет, но вы держитесь"

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Жалкий Абдужаббор

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.

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Владимир Кузнецов

После исчезновения еды с полок мы достигнем продовольственного суверинитета!

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Maria Horses
А отток айтишников не нанёс «непоправимого ущерба».

Москва не сразу строилась, пока что да, многие получают деньги из РФ, но это ненадолго поверьте. Поток развернулся и начал набирать силу.

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Roman Kotov

Ущерба не нанес, как жили так и уехали потом вернулись такие же голодранцы

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4 комментария
Hnorr
Мы теперь предоставлены сами себе

Время врубать чебурнет

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Alexander Egorin

Читайте наоборот.

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Евгений Мартынов

Может это была основная цель, просто до этого они словно плакали - что не только спецы становятся слишком дорогие но и джуны, сейчас когда многие компании ушли - рынок по сути упал

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Roman Kotov

Вслед за форексом?

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1 комментарий
Михаил Романов

Видимо сверху каждому министру пришел приказ искать и озвучивать по победе и прорыву! Но так как реальных нет, приходится озвучивать виртуальные

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Roman Kotov

Есть такая профессия Родину любить, они с ней прекрасно справляются

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ilia

"Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится." - так у нас все замечательно или "у нас один выбор - сделать прорыв или капец"?

Удивительно все же как министры и чиновники могут и сами себе противоречить в одной же речи, и игнорировать очевидные факты - снижение вакансий, отсутствия "железа", технологий и прочее...

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Roman Kotov

С железом нет больших проблем

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2 комментария
Roman Kotov

Когда мне показали суверенитет - я молчал и стал забывать про языки программирования

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lalka here.kek

Но ведь они полностью выполнили обещания перед своими избирателями - пенсионерами и бюджетниками. Теперь нету этих смузихлёбов. Все будут работать за 40к и смотреть Электрон Ц 275.

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Roman Kotov

Зарплаты растут, если растут расходы и все молчат значит доходы выросли

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Ivan Cato

Это что?

Если читать в заголовке про якобы суверенитет, а потом в последнем абзаце про использование иностранного софта, пока нашего нет. То разве это не самоопровержение ранее сказанного? Получается суверенитетом и не пахнет.

Ях биполярно-палочная лживая система во всей красе. Главное говорить уверенно и улыбаться.

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Николай Костров

Ну наконец-то...

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Mista

Я уже весь этот бред ебучий просто не могу читать...

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Кирилл Спиридонов
Мы обязаны сделать прорыв. По-другому просто не получится.

Всё так и есть. Обязаны. Но не получится.

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ЯжПрограммист

Цифровой суверенитет это когда есть всё своё, а не когда нет ничего чужого.

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Алек Борисовский
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Dark Soul

Интересно, что прорывать собрались и кем? Если где то возникли условия для совершения подвига, значит какой то мудак не выполнил свою работу. Подвиг это гребанный аврал, авария. То что он говорит про прорыв это даже не подвиг, влажная мечта. Неисполнимая, так как нет предпосылок.

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Султан

Windows надааа!!!

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Павел Сафонов

"Россия достигла цифрового суверенитета"
"лишь у 20% программных категорий есть «адекватные зрелые российские аналоги»"
Это точно глава минцифры?
Ну и классические новости из будущего: "будут массово замещаться российскими технологиями"
Эти люд сами верят в то что говорят?

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Zamir Saidov

Мне кажется или у них стояк от слова "суверенитет"?

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Elf Elf

Только маты приходят на ум!
Развалили IT-отрасль, уроды!
Это при том, что у нас IT - это одна из немногих сфер, где смогли сами хорошо развиться.

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Сергей С.

не развалили, а релоцировали :)

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Немалый фитиль

И вообще я живу в мире розовых пони, - добавил министр.

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Жилищный пистолет

Суверенитет, говорите?
*кладет все AWS*

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Влажный магнит

🤡

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Андрей Васильев
Масштаб отъезда ИТ-специалистов «неглобальный» и потому не нанёс «непоправимого ущерба» рынку

НО
https://www.kommersant.ru/doc/5682291

Пазязя, не увольняйтесь с текущих мест работ. Вот, вам даже налогов не придётся платить больше. Будете продолжать работать удалённо, правда?
Минфин может сохранить налогообложение…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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