При работе над законопроектом мы стараемся учесть мнения всех сторон: и граждан, и бизнеса. Мы отказались от первоначальной идеи с созданием специального фонда для компенсаций пострадавшим от утечек, куда компании делали бы взносы. При этом мы считаем, что механизм компенсации для пострадавших обязательно должен быть тщательно проработан.