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Маша Цепелева

Интернет-компании и банки раскритиковали идею компенсаций до суда пострадавшим от утечек пользователям — «Ведомости» Статьи редакции

Законопроект обязывает платить компенсацию, чтобы снизить штраф от оборота. Если его примут, это создаст «предпосылки для потребительского экстремизма».

  • Ассоциация больших данных (АБД; входят интернет-компании, операторы связи и банки) отправила в Минцифры письмо с критикой поправок в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Копия документа есть у «Ведомостей».
  • В версии законопроекта от 24 ноября, если компания возместит до суда вред от утечки не менее чем 60% пользователям, это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство для определения размера штрафа.
  • «Такая норма создаст предпосылки для развития потребительского экстремизма и приведет к перегрузке судов жалобами на неадекватный, по мнению пользователя, размер компенсации», — говорится в письме АБД. Надо компенсировать моральный вред, величина которого индивидуальна, и «оператор не может заранее установить её размер».
  • Также ассоциация попросила снизить размер штрафов. В актуальной версии законопроекта за утечку данных 1000–10 тысяч граждан компаниям грозит штраф до 5 млн рублей, должностным лицам – до 600 тысяч рублей. Если «утекло» больше 10 тысяч записей, штраф для компании — до 10 млн рублей, а для должностных лиц — до 800 тысяч рублей. За повторные утечки — штраф 0,5-3% от выручки за год.
  • Штрафы «очевидно завышены и могут привести к закрытию некоторых предприятий либо к невозможности дальнейших инвестиций», пишет АБД. Ассоциация предлагает установить «максимальный фиксированный предел штрафа».

При работе над законопроектом мы стараемся учесть мнения всех сторон: и граждан, и бизнеса. Мы отказались от первоначальной идеи с созданием специального фонда для компенсаций пострадавшим от утечек, куда компании делали бы взносы. При этом мы считаем, что механизм компенсации для пострадавших обязательно должен быть тщательно проработан.

Минцифры
  • Возможная нагрузка на бизнес от оборотных штрафов «нуждается в корректировке с учётом текущей экономической обстановки», считает заместитель управляющего директора Оzon Алексей Минаев. «Было бы разумным рассчитывать штраф в зависимости от вида сервиса и территории оказания услуг», — предположил источник в телекомоператоре «большой четверки».
  • Минцифры с мая 2022 года работает над законопроектом о штрафах для компаний за утечки данных. В августе решили наказывать сервисы штрафами от оборота, а в октябре — не штрафовать компании за утечку данных, если их нельзя идентифицировать.

#новость #минцифры

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23 комментария
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 Andrew Volosnikov

Тот факт, что благодаря им злоумышленники знают о клиентах почти все, их не смущает?

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Банальный супер_стар
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Вадим Д.

"Хрен вам, а не компенсации" - прокомментировали идею интернет-компании и банки.

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Денис Демидов

Правильно же говорят, вместо того, чтобы законодательно уменьшить саму возможности использования данных юзеров для вреда, очередной штраф, бессмысленный и беспощадный.

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Николай Владимирович Грудинин

Ну так, посмотрят на штраф - либо перестанут собирать данные, либо начнут нанимать специалистов

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Денис Демидов

Если перестанут собирать, то маркетинг станет кратно дороже, так как постоянные клиенты основа любого бизнеса, значит цены вырастут у нищей страны еще больше.
Про специалистов вообще смешно, полагаете, у Яндекса их нет?

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Николай Владимирович Грудинин

Про специалистов у Яндекса - раз утекло - значит нет - полагаю и не смеюсь

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Денис Демидов

Взлом компьютерных систем это уголовное преступление не просто так, нет такого специалиста, который бы мог уберечь от убийства или кражи, так и нет таких, которые бы гарантировали стойкость от взлома, это теоретически не возможно, штраф тут мало чего сделает, но цены точно поднимет.

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Николай Владимирович Грудинин

тогда легче не собирать?

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Денис Демидов

Легче не хлопать в ладоши, когда чинуш опять пытается вам в карман залезть через штраф продавца

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Alkhat Amanzholov

По итогу окажется, что пользователи сами будут виноваты в том, что доверили свои персональные данные и будут обязаны выплатить штраф.

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semen matrasov

«Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет.
Она сама себя высекла».

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Олег Макаров

Да чё там: попросил компенсацию — сразу включать в списки экстремистов.
Потребители станут как шёлковые.
А то совсем уже распоясались, ни банкам, ни страховым, ни ОПСОСам житья нет от этих наглых потребителей

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Максим Ростокин

Я плачу за пакет к примеру 600 минут, а расходую от силы 300. В итоге они сгорают. В конце этого месяца или следующего. Почему опсос мне не возмещает стоимость неиспользованных?

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Мяу

Тут в соседней теме других бесили маленькие штрафы за персональные данные, вот идут подвижки, вот даже рассматриваются досудебные штрафы.

Это в итоге приведет к значительному увеличению штрафов за утечку. Я так понимаю, все кто возмущался по поводу низких штрафов, сейчас будут радоваться? Или нет?

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Херня Всё

Безусловно, я буду радоваться.

Пока штраф 60тыс руб за утечку данных миллионов пользователей - Яндексам похер на утечки и проще заплатить 60к.

Когда штраф ого-го - это мотивирует бизнес не допускать утечек - выделять ресурсы, дорабатывать процессы, мониторить сотрудников и тд.

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Алеоп

Комментирую новость об обсуждении идеи.
Как скучно я живу

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Вася Пражкин
Штрафы очевидно завышены

Конечно завышены. Я предлагаю пострадавшим юзерам просто выдать по конфетке-леденцу.

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Олег Макаров

Можно бонусными баллами выдавать

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Сергей Леопольдович

Еще вроде не было )))
Члены Ассоциация больших в ответ на: У вас утечка, платите!

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David Rosheva

Фиг знает. Возможно мы живем в то время когда сохранность данных — роскошь. Хочешь пользоваться благами цивилизации — будь готов к тому, что данные утекут. Можно обязать выплачивать Сникерс всем, кто умрет от аллергии на орехи, но тогда у нас не будет Сникерс. Таковы издержки технологических благ

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Фантастический утюг
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Kim Fink

конечно,никто деньги платить не хочет

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