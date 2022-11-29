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Стриминговая платформа VK Play Live вышла из беты и анонсировала программу поддержки стримеров Статьи редакции

Первый сезон программы пройдёт в декабре.

  • Теперь на VK Play Live могут проводить стримы все желающие, объявила компания.
  • Также платформа анонсировала программу поддержки стримеров, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Первый сезон программы стартует 1 декабря 2022 года и продлится 30 дней.
  • Детали компания разместит 1 декабря в разделе «Сообщество», который будет доступен всем стримерам. Платфома присвоит каждому один из пяти уровней, от которого будет зависеть вознаграждение.
  • Для уровня учитывают время в эфире, количество дней трансляций, заработок с подписок и другое. Пользователи могут получить слоты смайлов, которые позволяют загружать собственные смайлики и распределять их по уровням доступа для зрителей, или денежное вознаграждение — от 6000 до 45 тысяч рублей разово за сезон.
Источник: VK Play Live
  • VK Play запустила бета-тест стриминговой платформы в августе 2022 года. По собственным данным, пользователи подали больше 10 тысяч заявок на участие в тесте, а на платформе провели 11 тысяч стримов.

#новость #vkplay

1166 просмотров
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16 комментариев
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 Олег Павлов

Минимум один халявный просмотр всем начинающим стримерам от Товарища майора, кто подходит по возрасту – бонусный от военкома)

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Олег Макаров

... при обязательной регистрации через госуслуги.
Просмотр стрима приравнивается к расписке в получении повестки

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Олег Павлов

Если стримишь танки и не ракуешь, автоматом становишься контрактником

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Олег Макаров
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Vlad Valetov

автоматически подготовку прошел

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Александр Пустовалов

Кто бы что не говорил, субъективно, считаю что такой сервис весьма интересным, лишь бы ВК с монетизацией не переборщили. Майл ру даже самую удачную идею может превратить в кучу мусора состоящего из рекламы и доната

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Антон Фень

Ну, если при этом будут платить самим стримерам - то это будет отличная мотивация для них перебраться на вкшную платформу

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M-S-R

А цензура будет базовой фичей? Говорите прямо

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Pavel Cree

Прямо

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Сергей Плахин

Другое дело баринский твич - там то полная свобода.

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Деда Миша

Так запретили говорить, вот и молчим)

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Ivan Mart

Оплата выглядит неплохо.
Интересно, как будет обстоять вопрос спонсоров у стримеров. Многие из них букмекеров используют и разрешит ли ВК ставить баннер на пол трансляции с другим спонсором.

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Кирилл Садовой

Ну круто на самом деле.

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Вадим Д.
программу поддержки

Эти слова напоминают аналогичные "программы" для ИТ и мобилизованных. Понятное дело, разные вещи, надеюсь, тут правда кого-то поддержат.

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Руссиано Цикорини

Твич объективно трудно и неприятно смотреть (опускаю рассуждение о том, зачем вообще это делать) без ряда дополнительных ухищрений типа BTTV и FrankerFaceZ. Возникает риторический вопрос, рискнет ли кто-нибудь написать что-то похожее для этой мертворожденной платформы или нет. И да, контач по-прежнему постоянно крайне капризно отдает видеопоток, лагает и крашится, ничего за прошедшие годы не изменилось.

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Alexander Burtsev

То-то начали говорить про блокировку twitch.

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