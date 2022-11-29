Одним из главных критериев отбора стало «культурное воздействие».

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Apple назвала победителей App Store Awards 2022 и выбрала 16 лучших игр и приложений.

В публикации компании говорится, что победители попали в список «за новый опыт работы с приложениями, свежие и продуманные решения».

Лучшее приложение для iPhone — BeReal

В соцсети надо раз в день публиковать фотографии, сделанные одновременно на фронтальную и основную камеры.

BeReal

Сервис заметок с широким набором инструментов для работы с текстом, таблицами, диаграммами и рисунками. Можно выполнять поиск по рукописному тексту и файлам в формате PDF. Приложение позволяет выводить изображение на внешние экраны и совместно работать над файлами.

GoodNotes 5

Сервис для создания интерактивного генеалогического древа с доступом популярным базам, экспортом данных и созданием подробных отчетов. Можно визуализировать данные с помощью 3D-графики, таймлайнов и диаграмм, а ещё — создавать семейные книги и веб-страницы. Стоит $34,99.

MacFamilyTree 10

Лучшее приложение для Apple TV — ViX

Бесплатный испаноязычный стриминговый сервис с тысячами часов фильмов, сериалов и телешоу. Для просмотра не требуется даже регистрация.

ViX

Лучшее приложение для Apple Watch — Gentler Streak

Трекер физической нагрузки для тренировок и отдыха. Он контролирует продолжительность и интенсивность упражнений, чтобы избежать физических перегрузок, и ведёт журнал всех тренировок. Гибкая настройка позволяет отслеживать показатели, которые больше всего интересуют пользователя.

Gentler Streak

Лучшие игры

Номинация «Культурное воздействие»

Редакторы App Store выбрали пять приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей».