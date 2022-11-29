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Сервисы
Научный Денис

Сервис для составления генеалогического древа, BeReal и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2022 года Статьи редакции

Одним из главных критериев отбора стало «культурное воздействие».

1968 просмотров

Apple назвала победителей App Store Awards 2022 и выбрала 16 лучших игр и приложений.

В публикации компании говорится, что победители попали в список «за новый опыт работы с приложениями, свежие и продуманные решения».

Лучшее приложение для iPhone — BeReal

В соцсети надо раз в день публиковать фотографии, сделанные одновременно на фронтальную и основную камеры.

BeReal

Лучшее приложения для iPad — GoodNotes 5

Сервис заметок с широким набором инструментов для работы с текстом, таблицами, диаграммами и рисунками. Можно выполнять поиск по рукописному тексту и файлам в формате PDF. Приложение позволяет выводить изображение на внешние экраны и совместно работать над файлами.

GoodNotes 5

Лучшее приложение для Mac — MacFamilyTree 10

Сервис для создания интерактивного генеалогического древа с доступом популярным базам, экспортом данных и созданием подробных отчетов. Можно визуализировать данные с помощью 3D-графики, таймлайнов и диаграмм, а ещё — создавать семейные книги и веб-страницы. Стоит $34,99.

MacFamilyTree 10

Лучшее приложение для Apple TV — ViX

Бесплатный испаноязычный стриминговый сервис с тысячами часов фильмов, сериалов и телешоу. Для просмотра не требуется даже регистрация.

ViX

Лучшее приложение для Apple Watch — Gentler Streak

Трекер физической нагрузки для тренировок и отдыха. Он контролирует продолжительность и интенсивность упражнений, чтобы избежать физических перегрузок, и ведёт журнал всех тренировок. Гибкая настройка позволяет отслеживать показатели, которые больше всего интересуют пользователя.

Gentler Streak

Лучшие игры

Номинация «Культурное воздействие»

Редакторы App Store выбрали пять приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей».

  • How We Feel — журнали настроения.
  • Dot's Home — игра о молодой чернокожей женщине, которая путешествует во времени, чтобы пережить ключевые моменты из истории своей семьи.
  • Locket Widget — показывает фотографии друзей на главном экране.
  • Waterllama — отправляет регулярные напоминания о необходимости пить воду.
  • Inua — игра о Крайнем Севере Канады, охватывающая несколько эпох, в которой можно влиять на решения персонажей и менять ход истории.

#новость #apple #appstore

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16 комментариев
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 Ware Wow

Как обычно, как списки многообещающих и крутых стартапов, там обычно какой-то бесполезный трэш. Бесполезные проходные штуки в основном.

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Daniil Gladchenko

GoodNotes великолепная вещь в своей нише, пользуюсь на айпаде с пенсилом с удовольствием

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Никита

Мне нравится что у apple есть отдельная категория лучшей игры в Китае :)

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Nikolay

Меня кстати всегда удивляло отсутствие нормального приложения для построения древа

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Николай Орлов

тоже, уже давно увлекаюсь этой темой, но приложения годного не нашел

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Олег Волков

в школе как-то задали проект сделать по этой теме, эх, жаль приложения не было такого

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Михаил

Не быстрое это дело. Да еще и затратное. Я не занимался, а вот мама с сестрой потратили года 4 + поездки за границу (уже забыл куда), на поиски каких-то данных.

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Базовый американец

так давайте сделаем!

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Викос

Ну вообще самое лучшее - это MyHeritage
Не знаю на счёт приложения из рейтинга, с ним не знакома.
Но MH популярен и в России. С помощью функции SmartMatch нашла новых родственников)
Хотя у веб-версии функционал, конечно, пошире

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Тарас Козлов

В BeReal можно поиграться какое-то время) Например когда в отпуске

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lalka here.kek

Почему эти приложения выглядят, как развлечение на 3-4 часа, когда заскучал в офисе?

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Dima Katin

бесполезные приложения

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Олег Делинков

приложения действительно классные

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Вадим Д.

А где СБОЛ?! Самое резонансное как минимум.

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Oleg Sukhoveev

лично для меня самая лучшая игра это Homescapes, Остин не сможет без меня доделать ремонт

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Yury

BeReal нормально не работает. Сырое приложение.

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