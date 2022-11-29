Сервис для составления генеалогического древа, BeReal и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2022 года Статьи редакции
Одним из главных критериев отбора стало «культурное воздействие».
Apple назвала победителей App Store Awards 2022 и выбрала 16 лучших игр и приложений.
В публикации компании говорится, что победители попали в список «за новый опыт работы с приложениями, свежие и продуманные решения».
Лучшее приложение для iPhone — BeReal
В соцсети надо раз в день публиковать фотографии, сделанные одновременно на фронтальную и основную камеры.
Лучшее приложения для iPad — GoodNotes 5
Сервис заметок с широким набором инструментов для работы с текстом, таблицами, диаграммами и рисунками. Можно выполнять поиск по рукописному тексту и файлам в формате PDF. Приложение позволяет выводить изображение на внешние экраны и совместно работать над файлами.
Лучшее приложение для Mac — MacFamilyTree 10
Сервис для создания интерактивного генеалогического древа с доступом популярным базам, экспортом данных и созданием подробных отчетов. Можно визуализировать данные с помощью 3D-графики, таймлайнов и диаграмм, а ещё — создавать семейные книги и веб-страницы. Стоит $34,99.
Лучшее приложение для Apple TV — ViX
Бесплатный испаноязычный стриминговый сервис с тысячами часов фильмов, сериалов и телешоу. Для просмотра не требуется даже регистрация.
Лучшее приложение для Apple Watch — Gentler Streak
Трекер физической нагрузки для тренировок и отдыха. Он контролирует продолжительность и интенсивность упражнений, чтобы избежать физических перегрузок, и ведёт журнал всех тренировок. Гибкая настройка позволяет отслеживать показатели, которые больше всего интересуют пользователя.
Лучшие игры
- Для iPhone — Apex Legends Mobile.
- Для iPad — Moncage.
- Для Mac — Inscryption.
- Для Apple TV — El Hijo.
- В Apple Arcade — Wylde Flowers
- Игра года в Китае — League of Legends Esports Manager
Номинация «Культурное воздействие»
Редакторы App Store выбрали пять приложений, которые, по их мнению, «оказали влияние на культуру и жизнь людей».
- How We Feel — журнали настроения.
- Dot's Home — игра о молодой чернокожей женщине, которая путешествует во времени, чтобы пережить ключевые моменты из истории своей семьи.
- Locket Widget — показывает фотографии друзей на главном экране.
- Waterllama — отправляет регулярные напоминания о необходимости пить воду.
- Inua — игра о Крайнем Севере Канады, охватывающая несколько эпох, в которой можно влиять на решения персонажей и менять ход истории.
Как обычно, как списки многообещающих и крутых стартапов, там обычно какой-то бесполезный трэш. Бесполезные проходные штуки в основном.
GoodNotes великолепная вещь в своей нише, пользуюсь на айпаде с пенсилом с удовольствием
Мне нравится что у apple есть отдельная категория лучшей игры в Китае :)
Меня кстати всегда удивляло отсутствие нормального приложения для построения древа
тоже, уже давно увлекаюсь этой темой, но приложения годного не нашел
в школе как-то задали проект сделать по этой теме, эх, жаль приложения не было такого
Не быстрое это дело. Да еще и затратное. Я не занимался, а вот мама с сестрой потратили года 4 + поездки за границу (уже забыл куда), на поиски каких-то данных.
так давайте сделаем!
Ну вообще самое лучшее - это MyHeritage
Не знаю на счёт приложения из рейтинга, с ним не знакома.
Но MH популярен и в России. С помощью функции SmartMatch нашла новых родственников)
Хотя у веб-версии функционал, конечно, пошире
В BeReal можно поиграться какое-то время) Например когда в отпуске
Почему эти приложения выглядят, как развлечение на 3-4 часа, когда заскучал в офисе?
бесполезные приложения
приложения действительно классные
А где СБОЛ?! Самое резонансное как минимум.
лично для меня самая лучшая игра это Homescapes, Остин не сможет без меня доделать ремонт
BeReal нормально не работает. Сырое приложение.