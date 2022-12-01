Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» открыл для всех внутренний сервис для организации командировок TeamTicket Статьи редакции

Он собирает предложения агентств, абонентской платы нет.

  • «Яндекс» запустил предварительную версию сервиса TeamTicket. Это агрегатор предложений от туристических агентств. Можно выбирать транспорт, отели и услуги в поездках — страховку, трансфер, дополнительный багаж.
  • Внутри TeamTicket компании могут управлять бюджетом поездок, выбирать поставщика, заключать договоры и получать статистику по поездкам. Детали определяют сотрудники, руководителям нужно согласовать заявку.
  • Чтобы поменять билеты или задать вопрос о трансфере или отеле, можно обратиться в поддержку сервиса «Яндекса», она работает круглосуточно. Компания также предоставит закрывающие документы.
  • Пока TeamTicket показывает предложения агентства «Аэроклуб», в начале 2023 года появятся от «Авиа Центра» и других компаний. Платы за подключение и обслуживание нет, оформить командировку можно за 15 минут, добавили в компании.
  • TeamTicket создавался как внутренний сервис «Яндекса» для организации поездок сотрудников. В компании им пользуются более полутора лет, каждый месц через него оформляется более 1500 командировок.

#новость #яндекс #командировки

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8 комментариев
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Откровенный волк

На Хабре как-то коммент попался,если Яндекс выпустит хотя бы процентов 30% от своих внутренних продуктов на рынок - то будет очень хорошо

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Tema Krukovets

Если поддержка как в 360 для Бизнеса будет, то пусть сами пользуются.

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Кожаный спрей

Microsoft Teams, TeamCity, TeamTicket, TeamViewer - я запутался уже.

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Олег Павлов

По работе и точка – народное название)

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Fqyeh

Желаю тебе распутаться

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Глебушка

Team Cook еще, что-то яблочное, кулинарное

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Seb Seb

Норм сервис, супер удобно пользоваться. Оформление реально занимает минут 10 :)

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Daria

Круглосуточная поддержка Яндекса звучит как прикол

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