«Яндекс» открыл для всех внутренний сервис для организации командировок TeamTicket Статьи редакции
Он собирает предложения агентств, абонентской платы нет.
- «Яндекс» запустил предварительную версию сервиса TeamTicket. Это агрегатор предложений от туристических агентств. Можно выбирать транспорт, отели и услуги в поездках — страховку, трансфер, дополнительный багаж.
- Внутри TeamTicket компании могут управлять бюджетом поездок, выбирать поставщика, заключать договоры и получать статистику по поездкам. Детали определяют сотрудники, руководителям нужно согласовать заявку.
- Чтобы поменять билеты или задать вопрос о трансфере или отеле, можно обратиться в поддержку сервиса «Яндекса», она работает круглосуточно. Компания также предоставит закрывающие документы.
- Пока TeamTicket показывает предложения агентства «Аэроклуб», в начале 2023 года появятся от «Авиа Центра» и других компаний. Платы за подключение и обслуживание нет, оформить командировку можно за 15 минут, добавили в компании.
- TeamTicket создавался как внутренний сервис «Яндекса» для организации поездок сотрудников. В компании им пользуются более полутора лет, каждый месц через него оформляется более 1500 командировок.
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На Хабре как-то коммент попался,если Яндекс выпустит хотя бы процентов 30% от своих внутренних продуктов на рынок - то будет очень хорошо
Если поддержка как в 360 для Бизнеса будет, то пусть сами пользуются.
Microsoft Teams, TeamCity, TeamTicket, TeamViewer - я запутался уже.
По работе и точка – народное название)
Желаю тебе распутаться
Team Cook еще, что-то яблочное, кулинарное
Норм сервис, супер удобно пользоваться. Оформление реально занимает минут 10 :)
Круглосуточная поддержка Яндекса звучит как прикол