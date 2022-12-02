МТС начнёт платить владельцам компьютеров за аренду мощностей для облачного гейминга Статьи редакции
В месяц можно заработать около 5000 рублей, посчитали «Ведомости».
- МТС запустил в бета-версии сервис Fog Play, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче мощностей в аренду геймерам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора.
- Компания открыла сервис облачного гейминга Remote Play в июне 2022 года, он позволяет игрокам использовать ресурсы других пользовательских компьютеров. Это помогает запускать «тяжёлые» игры на смартфонах, телевизорах и ПК меньшей мощности. Теперь на сдаче в аренду можно заработать.
- Требования к устройствам такие: видеокарта Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость соединения от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.
- Стоимость устанавливает владелец компьютера. На сайте Fog Play указано, что аренда стоит 13–19 рублей в час. Исходя из этого, одно устройство может приносить около 5000 рублей в месяц, посчитало издание.
- Если арендатор посчитает качество соединения недостаточно хорошим, он может завершить сеанс в первые пять минут после запуска. Тогда деньги вернутся на карту.
- МТС будет брать комиссию 20% с каждого перевода. Часть выручки оператор потратит на процессинг услуг и маркетинг для привлечения новых владельцев мощных ПК.
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В нагрузку ещё и майнер поставят )
Так, до 5000 ₽ в месяц заработать и ушатать на 25 000 ₽. Заманчиво, конечно.
На самом деле стоимость аренды никак не ограничена. Можно поставить и 50р в час, и 100р в час. Зависит от мощности видеокарты, количества предустановленных игр и конкуренции.
Хорошо, возьмем 50р час, допустим кто-то согласится на это, нужно еще чтобы он играл за этот ценник на протяжение всех 24 часов, а лучше целый месяц без перерыва
Ну на майнинг же соглашались люди
Лучше бы занялись улучшением качества связи. Постоянные обрывы разговора вне населенных пунктах
Либо хотя бы нормальные тарифы на роуминг сделали. 450₽ в сутки — это какая-то дичь. Из-за этого в свое время пришлось дополнительно покупать симку от Тинькофф.
А счета за электричество и интернет? Так то в принципе норм тема, если собрал игровой ПК за 35к он за пол года окупится
Игровой ПК за 35к не соберешь.
1070 видюхи после майнинга + бу мусорная мамка с затычкой-процессором и в путь
1070 задохнётся в современных играх, тем более с затычкой-процессором.
Как там, в 2012?
Нормально вроде, конца света оказывается нет
если только для игр 2007 года ;)
Перерождение майнинга, которое мы заслужили :D
Интересно, что МТС никак не комментирует необходимость легальных игр, а не завезенных по параллельному импорту с рутрекера ))
Наверное хорошая подработка для администраторов комп.клубов или преподавателей в школе с хорошими компьютерами :)
У них еще есть начальники получающие счета за электричество
это уже другая история
Да, но она бумеранговая
Бумеры изобрели майнинг