Сервисы
Маша Цепелева

МТС начнёт платить владельцам компьютеров за аренду мощностей для облачного гейминга Статьи редакции

В месяц можно заработать около 5000 рублей, посчитали «Ведомости».

  • МТС запустил в бета-версии сервис Fog Play, который позволит владельцам компьютеров зарабатывать на сдаче мощностей в аренду геймерам. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель оператора.
  • Компания открыла сервис облачного гейминга Remote Play в июне 2022 года, он позволяет игрокам использовать ресурсы других пользовательских компьютеров. Это помогает запускать «тяжёлые» игры на смартфонах, телевизорах и ПК меньшей мощности. Теперь на сдаче в аренду можно заработать.
  • Требования к устройствам такие: видеокарта Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость соединения от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.
  • Стоимость устанавливает владелец компьютера. На сайте Fog Play указано, что аренда стоит 13–19 рублей в час. Исходя из этого, одно устройство может приносить около 5000 рублей в месяц, посчитало издание.
  • Если арендатор посчитает качество соединения недостаточно хорошим, он может завершить сеанс в первые пять минут после запуска. Тогда деньги вернутся на карту.
  • МТС будет брать комиссию 20% с каждого перевода. Часть выручки оператор потратит на процессинг услуг и маркетинг для привлечения новых владельцев мощных ПК.

#новость #мтс

1781 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Виктор Люлька

В нагрузку ещё и майнер поставят )

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так, до 5000 ₽ в месяц заработать и ушатать на 25 000 ₽. Заманчиво, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Иванов

На самом деле стоимость аренды никак не ограничена. Можно поставить и 50р в час, и 100р в час. Зависит от мощности видеокарты, количества предустановленных игр и конкуренции.

Ответить
Развернуть ветку
Даня

Хорошо, возьмем 50р час, допустим кто-то согласится на это, нужно еще чтобы он играл за этот ценник на протяжение всех 24 часов, а лучше целый месяц без перерыва

Ответить
Развернуть ветку
Артем Иванов

Ну на майнинг же соглашались люди

Ответить
Развернуть ветку
Dozent

Лучше бы занялись улучшением качества связи. Постоянные обрывы разговора вне населенных пунктах

Ответить
Развернуть ветку
nambavan

Либо хотя бы нормальные тарифы на роуминг сделали. 450₽ в сутки — это какая-то дичь. Из-за этого в свое время пришлось дополнительно покупать симку от Тинькофф.

Ответить
Развернуть ветку
Пыня Окурок

А счета за электричество и интернет? Так то в принципе норм тема, если собрал игровой ПК за 35к он за пол года окупится

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Игровой ПК за 35к не соберешь.

Ответить
Развернуть ветку
Michael Sazonov

1070 видюхи после майнинга + бу мусорная мамка с затычкой-процессором и в путь

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

1070 задохнётся в современных играх, тем более с затычкой-процессором.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Как там, в 2012?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Владимирович

Нормально вроде, конца света оказывается нет

Ответить
Развернуть ветку
nambavan
игровой ПК за 35к

если только для игр 2007 года ;)

Ответить
Развернуть ветку
Michael Sazonov

Перерождение майнинга, которое мы заслужили :D

Ответить
Развернуть ветку
Michael Sazonov

Интересно, что МТС никак не комментирует необходимость легальных игр, а не завезенных по параллельному импорту с рутрекера ))

Ответить
Развернуть ветку
Даня

Наверное хорошая подработка для администраторов комп.клубов или преподавателей в школе с хорошими компьютерами :)

Ответить
Развернуть ветку
Pedal Dynamo Mashineries Inc

У них еще есть начальники получающие счета за электричество

Ответить
Развернуть ветку
Даня

это уже другая история

Ответить
Развернуть ветку
Pedal Dynamo Mashineries Inc

Да, но она бумеранговая

Ответить
Развернуть ветку
Брани Фантейн

Бумеры изобрели майнинг

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null