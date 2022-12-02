Discord запустил платные подписки на сообщества Статьи редакции
Владельцы серверов могут предлагать пользователям премиум-членство в обмен на ранний доступ к эксклюзивному контенту, товарам или другие преимущества.
- Сервис запустил функцию «подписки на сервер», которая позволит создателям монетизировать свои сообщества за счёт предоставления пользователям дополнительных возможностей, пишет TechCrunch.
- Сообщества могут вводить различные уровни подписки с разной стоимостью — в диапазоне от $2,99 до $199,99. У каждого уровня могут быть свои преимущества: специальные роли в сообществе, доступ к эксклюзивному контенту, товарам и другие.
- Чтобы ввести подписку на сервере, его владелец должен находиться в США и иметь «хорошую репутацию» на платформе. Комиссия сервиса составит 10%.
- Discord начал тестировать премиум-членство в декабре 2021 года. Тогда владельцы некоторых сообществ получили возможность сделать часть или весь свой контент доступным только по подписке.
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Помурчать в дискордике теперь стоит деняк
звучит классно
по описанию аналог платных чатов в телеге, или чем-то отличаться будет?
Discord пытается нащупать монетизацию
Так и раньше ж можно было сервер бустить, или тут прям закрытые сервера?
Это вообще не как бустинг. Это аналог Patreon на базе дискорда.
Да я так и подумал
Запретить!
Короче, реклама пошла в мессенджеры.. .ща начнет трешь
Роль: наблюдатель с правом моргания, стоимость $19,99 в месяц.