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Поздний Паша

Discord запустил платные подписки на сообщества Статьи редакции

Владельцы серверов могут предлагать пользователям премиум-членство в обмен на ранний доступ к эксклюзивному контенту, товарам или другие преимущества.

  • Сервис запустил функцию «подписки на сервер», которая позволит создателям монетизировать свои сообщества за счёт предоставления пользователям дополнительных возможностей, пишет TechCrunch.
  • Сообщества могут вводить различные уровни подписки с разной стоимостью — в диапазоне от $2,99 до $199,99. У каждого уровня могут быть свои преимущества: специальные роли в сообществе, доступ к эксклюзивному контенту, товарам и другие.
  • Чтобы ввести подписку на сервере, его владелец должен находиться в США и иметь «хорошую репутацию» на платформе. Комиссия сервиса составит 10%.
  • Discord начал тестировать премиум-членство в декабре 2021 года. Тогда владельцы некоторых сообществ получили возможность сделать часть или весь свой контент доступным только по подписке.

#новость #discord

583 просмотров
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9 комментариев
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 Никита Климанов

Помурчать в дискордике теперь стоит деняк

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Юлия Сапсан

звучит классно

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Дмитрий Зима

по описанию аналог платных чатов в телеге, или чем-то отличаться будет?

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Александр Мазалецкий

Discord пытается нащупать монетизацию

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Andre Macareno

Так и раньше ж можно было сервер бустить, или тут прям закрытые сервера?

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парагвака

Это вообще не как бустинг. Это аналог Patreon на базе дискорда.

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Andre Macareno

Да я так и подумал

Запретить!

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Мыло Порука

Короче, реклама пошла в мессенджеры.. .ща начнет трешь

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Вадим Д.

Роль: наблюдатель с правом моргания, стоимость $19,99 в месяц.

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