Сервис для работы с фрилансерами Solar Staff разрешил им самим создавать «офферы» с задачами и приглашать соисполнителей Статьи редакции
Раньше задачи назначали заказчики — тем, кого пригласили сами.
- Сервис должен упростить сотрудничество фрилансеров с иностранными заказчиками, которые не знают, как оплачивать их услуги после ввода ограничений, с которыми столкнулись российские платёжные системы. С этим поможет наличие у Solar Staff нескольких юридических лиц в разных странах мира.
- Теперь фрилансер может сам позвать заказчика на платформу и создать для него «оффер» — это могут быть отдельные задачи или набор задач. Он определит планы, сроки и способ оплаты, а Solar Staff поможет ему закрыть документооборот. «Работодателю», в свою очередь, нужно будет только согласовать условия — то есть принять «оффер».
- Новая версия приложения также позволяет самозанятым, физлицам и ИП, кто руководит несколькими подрядчиками, объединяться в команды под конкретные проекты: например, указывать менеджера, разработчика, дизайнера и копирайтера. Все они получат свои личные закрывающие документы, но управлять «оффером» будет его автор — тот фрилансер, кто общается с заказчиком.
- Solar Staff взимает комиссию в 6% от стоимости «оффера». Кто её оплатит, решает сам фрилансер: это может быть как он, так и клиент. Скачать новую версию приложения можно в App Store и Google Play. В нём же можно работать с заказчиками как раньше — когда они сами назначают задачи приглашённым исполнителям.
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6% комиссия? Да это обдираловка...
Привет! Можно «отдать» комиссию заказчику и тогда сервис будет бесплатным.
Клиент: 6% комиссия? Да это обдираловка...
а какие полные затраты вместе с выводом? и куда вывод? + есть ли возможность почасовой работы?
Возможны довольно странные казусы при таком подходе — ненамеренно ввести в заблуждение или, напротив — вполне намеренно.
Однако, в целом, для заказчиков процедуру сильно упростили.
Ненамеренно ввести в заблуждение? Это как, например?
О чем вы вообще?
Приложение вообще не запускается.