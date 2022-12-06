Сервисы
Полина Лааксо

Сервис для работы с фрилансерами Solar Staff разрешил им самим создавать «офферы» с задачами и приглашать соисполнителей Статьи редакции

Раньше задачи назначали заказчики — тем, кого пригласили сами.

Интерфейс нового продукта
  • Сервис должен упростить сотрудничество фрилансеров с иностранными заказчиками, которые не знают, как оплачивать их услуги после ввода ограничений, с которыми столкнулись российские платёжные системы. С этим поможет наличие у Solar Staff нескольких юридических лиц в разных странах мира.
  • Теперь фрилансер может сам позвать заказчика на платформу и создать для него «оффер» — это могут быть отдельные задачи или набор задач. Он определит планы, сроки и способ оплаты, а Solar Staff поможет ему закрыть документооборот. «Работодателю», в свою очередь, нужно будет только согласовать условия — то есть принять «оффер».
  • Новая версия приложения также позволяет самозанятым, физлицам и ИП, кто руководит несколькими подрядчиками, объединяться в команды под конкретные проекты: например, указывать менеджера, разработчика, дизайнера и копирайтера. Все они получат свои личные закрывающие документы, но управлять «оффером» будет его автор — тот фрилансер, кто общается с заказчиком.
  • Solar Staff взимает комиссию в 6% от стоимости «оффера». Кто её оплатит, решает сам фрилансер: это может быть как он, так и клиент. Скачать новую версию приложения можно в App Store и Google Play. В нём же можно работать с заказчиками как раньше — когда они сами назначают задачи приглашённым исполнителям.
Интерфейс нового продукта

#новость #solarstaff

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8 комментариев
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 Anderson Silva

6% комиссия? Да это обдираловка...

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Solar Staff

Привет! Можно «отдать» комиссию заказчику и тогда сервис будет бесплатным.

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Этнический кофе

Клиент: 6% комиссия? Да это обдираловка...

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Vasiliy Leytman

а какие полные затраты вместе с выводом? и куда вывод? + есть ли возможность почасовой работы?

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Вадим Д.

Возможны довольно странные казусы при таком подходе — ненамеренно ввести в заблуждение или, напротив — вполне намеренно.
Однако, в целом, для заказчиков процедуру сильно упростили.

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Анна Лоевская

Ненамеренно ввести в заблуждение? Это как, например?

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Yury Volkov

О чем вы вообще?

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Barth

Приложение вообще не запускается.

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