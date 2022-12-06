Сервис для работы с самозанятыми и ИП Solar Staff разрешил фрилансерам самим создавать задачи и приглашать заказчиков Статьи редакции
Раньше задачи назначали заказчики — тем, кого пригласили сами.
- Сервис должен упростить работу с заказчиками, которые ещё не успели автоматизировать сотрудничество с самозанятыми, а также с иностранными компаниями, которые не знают, как оплачивать услуги россиян, объявила компания.
- Фрилансер будет самостоятельно создавать задачу и назначать сроки, выбирать способ оплаты и закрывать документооборот. «Работодателю» нужно будет только согласовать условия — то есть принять предложенную самозанятым задачу.
- Продукт также поможет тем самозанятым, кто руководит целой командой подрядчиков, но с заказчиком общается сам. В интерфейсе можно собрать команду таких исполнителей под конкретный проект — например, указать менеджера, разработчика, дизайнера и копирайтера.
- Solar Staff взимает комиссию в 6% от стоимости задачи. Кто её оплатит, решает сам фрилансер: это может быть как он, так и клиент. Скачать новую версию приложения можно в App Store и Google Play. В нём же можно работать с заказчиками как раньше — когда они сами назначают задачи приглашённым исполнителям.
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Возможны довольно странные казусы при таком подходе — ненамеренно ввести в заблуждение или, напротив — вполне намеренно.
Однако, в целом, для заказчиков процедуру сильно упростили.
Ненамеренно ввести в заблуждение? Это как, например?