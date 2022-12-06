«Яндекс Карты» обновили приложение — c главного экрана можно вызвать такси или арендовать самокат Статьи редакции
Раньше кнопка «отправляла» в «Яндекс Go».
- На главном экране приложения «Яндекс Карт» уже были «Навигатор», «Транспорт» (расписание трамваев, автобусов и троллейбусов) и «Заправки», теперь появились «Такси» и «Самокаты», сообщила компания.
- Заказать машину или арендовать самокат можно в самом приложении. «Самокаты» будут доступны с началом сезона весной.
- Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS. По собственным данным, ежемесячно «Яндекс Картами» пользуется 85 млн человек.
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Как же заебали своими супер аппами, если я открываю карты мне нужны карты, а не вся их остальная хуйня. Уже давно перешёл на гугл карты, изредка использую яндекс для поиска нужных объектов, с таким подходом использование якарт станет ещё реже.
Вы хотя бы пробовали обновление?
Что конкретно не нравится?
Нужен навигатор? пожалуйста. Посмотреть транспорт? Пожалуйста! Нужны карты? Сразу открываются
Гхоспаде
Мне не нужны заправки и такси, и эти пункты из меню не отключить . Для такси у яндекса отдельное приложение в котором так же куча не связанного с такси
а зачем ?можно же просто повозмущаться
Это просто ***ец. Яндекс уже пару лет изобретает велосипеды, гоняя функционал из одного приложения в другой, объединяя и разделяя приложения. Даю подсказку менеджерам Яндекса - в следующем апдтейте добавьте функционал карт в приложение для такси. Так можно бесконечно клепать обновления. Вот было Яндекс такси. Объединили в Яндекс GO - понятно. Там и каршеринг , и грузоперевозки. Зачем недавно туда добавили функционал Яндекс еды и, бл**ь, Яндекс Маркета? Вам часто во время того, как вы заказываете такси, приходит идея заказать себе что-либо? И при этом, до сих пор существует отдельное приложение Яндекс.Драйв для каршеринга. Зачем, если вы выпустили Я.Go? Какой-то хаос, неразбериха. Не понятно, какие приложения сочетаются в одном, какие нет, где функционал урезан, а где - нет. Работники Яндекса сами наверное не знают, сколько у них в итоге приложений.
Раньше было так "круто"
Яндекс карты
Яндекс навигатор
Яндекс транспорт
Божественно просто))
Реально было круто, кавычки не уместны
попробуй organic maps, если нужна только карта и ни одной лишней кнопки. Такую же базу использует 2гис, норма карты
Органик мэпс хороши для похода в ебеня - все тропинки видны, действительно очень детальная проработка.
Как навигатор они ужасны, при попытке найти магазин или учреждение - тоже беда.
Гугл каты - тормозной монстр похлеще яндекс карт
Я проверял на трех телефонах и таки нет, яндекс лидирует с нормальным отрывом.
А заказ еды и почта? Всё должно быть на главном экране большими значками. Кому вообще эта карта нужна?
так можно кликнуть по заведению на карте и сделать заказ
Эх, сейчас, шестого декабря, арендовать бы электросамокат...
Сочи или Краснодара на самом деле не существует?
Нет. Тут минус 1, а это охренеть какой дубарь, какой там самокат, да я на машине ездить боюсь
Курьеры Яндекс еды на Яндекс самокатах продолжают летать по тротуарам, куда им деваться, надо кормить народ
Существуют, спору нет. Но почему бы эту возможность не добавить ровно перед сезоном?
Ну и, опять-таки, что за погромисты работают в яндексе? У меня за окном минус десять, на улице снег лежит, при этом в приложении карт есть раздел с самокатами, навигатор запускается, но ни одного транспортного средства поблизости нет. Может, сто́ило бы убрать этот раздел для регионов, где яндекс не готов сдавать самокаты?
Пиктограмма заправок отстойная. Раньше была лучше.
А цветовую схему так и не поправили: дальтоники продолжают страдать
Лучше бы погоду добавили.
на улице 6 декабря, пора арендовать самокат!
Надо еще в Я.Метро и Я.Электрички такси нативно интегрировать.
Госуслуги сделали круче
Сперва прочёл "или арендовать самолёт". Перечитал и расстроился.
А ведь могла получиться киллер-фича!
Когда можно будет арендовать самолёт и сменить режим?
Судя по всему скоро сольют в один продукт Навигатор и Карты
Зачем такси тут? Я понимаю, когда есть вариант поехать на такси при прокладке маршрута - это удобно, но зачем это на главном экране?
Прочёл «самолёт» вместо «самокат» и уже обрадовался, но дальше текст обломал мои ожидания.
Без еды - хуйня!
Здравствуйте. Не обляпайтесь. Скоро будет новое обновление, новая порция.