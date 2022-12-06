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Маша Цепелева

«Яндекс Карты» обновили приложение — c главного экрана можно вызвать такси или арендовать самокат Статьи редакции

Раньше кнопка «отправляла» в «Яндекс Go».

  • На главном экране приложения «Яндекс Карт» уже были «Навигатор», «Транспорт» (расписание трамваев, автобусов и троллейбусов) и «Заправки», теперь появились «Такси» и «Самокаты», сообщила компания.
  • Заказать машину или арендовать самокат можно в самом приложении. «Самокаты» будут доступны с началом сезона весной.
  • Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS. По собственным данным, ежемесячно «Яндекс Картами» пользуется 85 млн человек.

#новость #яндекскарты

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32 комментария
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 Lengor

Как же заебали своими супер аппами, если я открываю карты мне нужны карты, а не вся их остальная хуйня. Уже давно перешёл на гугл карты, изредка использую яндекс для поиска нужных объектов, с таким подходом использование якарт станет ещё реже.

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Alex Flints
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Коммерческий хичхакер

Вы хотя бы пробовали обновление?
Что конкретно не нравится?

Нужен навигатор? пожалуйста. Посмотреть транспорт? Пожалуйста! Нужны карты? Сразу открываются

Гхоспаде

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Andrew Sychev

Мне не нужны заправки и такси, и эти пункты из меню не отключить . Для такси у яндекса отдельное приложение в котором так же куча не связанного с такси

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Timur Linarov

а зачем ?можно же просто повозмущаться

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IE

Это просто ***ец. Яндекс уже пару лет изобретает велосипеды, гоняя функционал из одного приложения в другой, объединяя и разделяя приложения. Даю подсказку менеджерам Яндекса - в следующем апдтейте добавьте функционал карт в приложение для такси. Так можно бесконечно клепать обновления. Вот было Яндекс такси. Объединили в Яндекс GO - понятно. Там и каршеринг , и грузоперевозки. Зачем недавно туда добавили функционал Яндекс еды и, бл**ь, Яндекс Маркета? Вам часто во время того, как вы заказываете такси, приходит идея заказать себе что-либо? И при этом, до сих пор существует отдельное приложение Яндекс.Драйв для каршеринга. Зачем, если вы выпустили Я.Go? Какой-то хаос, неразбериха. Не понятно, какие приложения сочетаются в одном, какие нет, где функционал урезан, а где - нет. Работники Яндекса сами наверное не знают, сколько у них в итоге приложений.

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Коммерческий хичхакер

Раньше было так "круто"

Яндекс карты
Яндекс навигатор
Яндекс транспорт

Божественно просто))

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Andrew Sychev

Реально было круто, кавычки не уместны

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Пляжный крокодил

попробуй organic maps, если нужна только карта и ни одной лишней кнопки. Такую же базу использует 2гис, норма карты

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Глебушка

Органик мэпс хороши для похода в ебеня - все тропинки видны, действительно очень детальная проработка.
Как навигатор они ужасны, при попытке найти магазин или учреждение - тоже беда.

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Qwerty54321

Гугл каты - тормозной монстр похлеще яндекс карт

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Andrew Simon

Я проверял на трех телефонах и таки нет, яндекс лидирует с нормальным отрывом.

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Alexander Klimanskiy

А заказ еды и почта? Всё должно быть на главном экране большими значками. Кому вообще эта карта нужна?

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Пляжный крокодил

так можно кликнуть по заведению на карте и сделать заказ

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Leonidas

Эх, сейчас, шестого декабря, арендовать бы электросамокат...

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Ivan Mart

Сочи или Краснодара на самом деле не существует?

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Valeryi

Нет. Тут минус 1, а это охренеть какой дубарь, какой там самокат, да я на машине ездить боюсь

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Sergey Parfenov

Курьеры Яндекс еды на Яндекс самокатах продолжают летать по тротуарам, куда им деваться, надо кормить народ

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Leonidas

Существуют, спору нет. Но почему бы эту возможность не добавить ровно перед сезоном?
Ну и, опять-таки, что за погромисты работают в яндексе? У меня за окном минус десять, на улице снег лежит, при этом в приложении карт есть раздел с самокатами, навигатор запускается, но ни одного транспортного средства поблизости нет. Может, сто́ило бы убрать этот раздел для регионов, где яндекс не готов сдавать самокаты?

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Слегка Придурковатый

Пиктограмма заправок отстойная. Раньше была лучше.

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Пабы старой Руси

А цветовую схему так и не поправили: дальтоники продолжают страдать

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Шаламов Никита Шаламов Никита

Лучше бы погоду добавили.

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Renea Lay

на улице 6 декабря, пора арендовать самокат!

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Глебушка

Надо еще в Я.Метро и Я.Электрички такси нативно интегрировать.

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Зеленый самолетик

Госуслуги сделали круче

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Вадим Д.

Сперва прочёл "или арендовать самолёт". Перечитал и расстроился.
А ведь могла получиться киллер-фича!

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Смертный велосипед

Когда можно будет арендовать самолёт и сменить режим?

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Борис Интеграторов

Судя по всему скоро сольют в один продукт Навигатор и Карты

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Anton S

Зачем такси тут? Я понимаю, когда есть вариант поехать на такси при прокладке маршрута - это удобно, но зачем это на главном экране?

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Vladislav Pyatnitsky

Прочёл «самолёт» вместо «самокат» и уже обрадовался, но дальше текст обломал мои ожидания.

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legacy

Без еды - хуйня!

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Камаз Отходов

Здравствуйте. Не обляпайтесь. Скоро будет новое обновление, новая порция.

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