Adobe Stock начнёт продавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом Статьи редакции
В некоторых случаях авторы не смогут получить деньги. Например, если создали иллюстрацию в стиле определённого художника.
- Фотобанк Adobe Stock изменил политику в отношении изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Теперь авторы должны делать пометку, что в работе использовались технологии ИИ.
- При этом они будут получать отчисления за продажу таких работ так же, как за обычные иллюстрации. Правила модерации тоже не изменятся.
- Исключения для оплаты — картинки, сделанные с помощью текстовых запросов о конкретных местах, людях, в стиле определенного художника или основанные на чужих изображениях.
- Также Adobe продолжит инвестировать в технологию подтверждения цифрового происхождения (CAI), чтобы было легче определить авторство работы.
- В октябре 2022 года фотобанк Shutterstock объявил, что начнёт продавать изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2.
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Покупай, не скупись, автонейроживопи́сь!
это круче ковра
А если нанесии на ковер? Безворсовый.
Псевдо-пушкинские тексты
Или рыцари-коты
Нейросеть, сгенерь нам больше
Всякой разной хуеты
А как это выявить на этапе размещения/покупки/выплаты, а не в судебном порядке постфактум?
Наверняка в соглашении будет, что ребята не при делах и если чо сам доказывай потом, что не плагиат
Видимо предполагается, что если это выяснится постфактум, то адоб сделает разместившему ататат, а те, кто зарабатывает на строках, дорожат своими аккаунтами.
какой симпатичный песель
Осталось Адобу (и конкурентам) натренировать на загруженных картинках свои собственные нейросети, внеся очередные изменения в агрименты, и перестать вообще платить авторам, ведь продаются не их работы, а сгенерированные (на их основе, правда, но эт ж поди докажи, там чёрный ящик) нейросетью.
Ладно.....