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Маша Цепелева

Adobe Stock начнёт продавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом Статьи редакции

В некоторых случаях авторы не смогут получить деньги. Например, если создали иллюстрацию в стиле определённого художника.

Изображения, сделанные с помощью нейросетей в Adobe Stock
  • Фотобанк Adobe Stock изменил политику в отношении изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Теперь авторы должны делать пометку, что в работе использовались технологии ИИ.
  • При этом они будут получать отчисления за продажу таких работ так же, как за обычные иллюстрации. Правила модерации тоже не изменятся.
  • Исключения для оплаты — картинки, сделанные с помощью текстовых запросов о конкретных местах, людях, в стиле определенного художника или основанные на чужих изображениях.
  • Также Adobe продолжит инвестировать в технологию подтверждения цифрового происхождения (CAI), чтобы было легче определить авторство работы.
  • В октябре 2022 года фотобанк Shutterstock объявил, что начнёт продавать изображения, сгенерированные нейросетью DALL-E 2.

#новость #adobe

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Покупай, не скупись, автонейроживопи́сь!

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Ware Wow

это круче ковра

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Александр Кабешов

А если нанесии на ковер? Безворсовый.

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Zloy Marketolog

Псевдо-пушкинские тексты
Или рыцари-коты
Нейросеть, сгенерь нам больше
Всякой разной хуеты

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Глебушка
в стиле определенного художника или основанные на чужих изображениях

А как это выявить на этапе размещения/покупки/выплаты, а не в судебном порядке постфактум?

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Сергей Марков

Наверняка в соглашении будет, что ребята не при делах и если чо сам доказывай потом, что не плагиат

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Alex

Видимо предполагается, что если это выяснится постфактум, то адоб сделает разместившему ататат, а те, кто зарабатывает на строках, дорожат своими аккаунтами.

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Полина Тихомирова

какой симпатичный песель

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Sergey S

Осталось Адобу (и конкурентам) натренировать на загруженных картинках свои собственные нейросети, внеся очередные изменения в агрименты, и перестать вообще платить авторам, ведь продаются не их работы, а сгенерированные (на их основе, правда, но эт ж поди докажи, там чёрный ящик) нейросетью.

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flash

Ладно.....

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