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Процентный кубок

Количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн через пять месяцев после запуска Статьи редакции

Мессенджер запустил платную подписку в середине июня 2022 года.

  • Павел Дуров назвал её «одним из самых успешных примеров подписок в соцсетях из когда-либо запущенных», но отметил, что пока она приносит только часть выручки.
  • Дуров также отметил, что монетизация мессенджера (компания представила рекламную платформу в октябре 2021 года) «превзошла ожидания» и вывела Telegram «на путь к финансовой устойчивости».
  • Благодаря монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, платить зарплаты для создания новых функций и поддержки существующих.
  • Во время запуска подписки Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей. Тогда же количество пользователей мессенджера достигло 700 млн. Если считать от этого количества, 2,5% пользователей мессенджера — это 17,5 млн человек, 3% — 21 млн.

#новость #telegram

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62 комментария
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 Анвар Тагаев

Я купил премиум что бы поддержать проект. Так как активно им пользуюсь и будет жаль если он загнётся.

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Mikhail Chernov

Ты заслуживаешь респект за такой подход👍🏼

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Ирина Галимова

Придётся переходить в вотсап🤯

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3 комментария
Максим Корнеев
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Grigoriy Malyshev
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Коварный Кактус

ХЗ, я тоже приобретал на старте, но через два месяца, что ли, отключил её. Как-то не заметил особо плюсов.

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Вадим Д.

Потому что их практически нет 🤷‍♂️ Имею в виду тех, которые действительно стоит оплачивать.

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13 комментариев
Roma Kocherga

Подключил премиум на год и подарил такие же некоторым друзьям просто для поддержки проекта . Emoji в статусе приятное приложение к Донату.

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ilia

Странно что они что-то вроде Патреона или Бусти не ввели

Ну и что не развивают платные трансляции и те же примеры заказов через них - той же доставки.

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BLVCK SQUARE

так было же уже, типо покупка контента за 1$, вот только не помню что с этим стало

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diman

Куплю Premium, когда будет доступна функция скрытия сообщений/комментариев от заблокированных пользователей. Заблочил человека и не видишь, что он пишет - красота)

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Evgeniy L

Чем это отличается от той блокировки, которая сейчас есть в функционале?

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1 комментарий
Качан Водки

Паша на этом копейки зарабатывает, а все эти платные фишки лишь делают сервис блевотным и когда-нибудь сведут его в могилу

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Виталий

Как по мне сервис нормально развивается, всю переписку только там веду

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3 комментария
Алекс

Если брать Premium, то только через Турцию - всего 50 ₽ в месяц. 300 ₽ за Premium в РФ это перебор, как по мне.

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Joe cocker

Я в России за бесплатно купил

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Идип

Вообще то, 6 евро в месяц а не 50 рублей.

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4 комментария
lakoros

Так, Паша оказывается засранец )

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Вадим Д.

Телега - классная, но... Вряд ли как-то ещё можно монетизировать, чем предоставляя расширенную функциональность. Пока прем пользователей всё ещё очень мало.

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Alexey QuQu

Тебя никто не позволяет её покупать

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5 комментариев
Андрей

Кто бы что на говорил, но рано или поздно пришлось бы деть подписку, ведь реально на что то же нужно телегу содержать

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Alex R

Все это время ТГ жил за счёт слива переписок в ФСБ

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2 комментария
fyp

А подписка отключает рекламу?

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Rick

Да

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Артур Кожевников

Сначала тоже думал оплатить, но словил баг с оплатой и написал о нём в техподдержку. Которая предсказуемо никак не отреагировала. Решил ну нахрен оно нужно.

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Андрей

Комментарий удален

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Eternal Hate

До сих пор вспоминаю классную историю с премиумом за три копейки, где пацаны сами срубили кучу бабла на этом, сами по тупости слили схему в третьи руки и тем самым вызвали дикий демпинг и сами же слили баг в поддержку телеги

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Rafa Ramazanov

Если кому интересно, оставляю здесь, про историю
https://youtu.be/YpPtFiOKhf8

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Бесполезный торшер

Главное, что с этой иглы уже не слезть - папки сверх лимита добавлены, эмодзи болтаются, описание канала расширено, доп.акк добавлен. Придётся платить всегда)

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anri

Пока они рисовали стикеры, трое челов просто умыкнули из под носа $3 млн на спекуляции подписками, лучше бы за софтом и багами так следили

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Евгений Казанников

После поста Лебедева купил премиум:

Вотсап

Прикольно, что есть технологии для определенных слоев населения.

Например, снапчат - для американской школоты. Аре точка на - для немецкой дизайнерской тусы. А вотсап - для старых пердунов и родителей.

Пиздец, реально у нас вотсап используют строители, менты, жители Иркутска и все участники родительских собраний.

Там нет ни стикеров, нихуя. Это такое же дно как одноклассники, только еще более тупое. И в нем сидят все 50+.

Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне не пришлось пользоваться вотсапом.

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