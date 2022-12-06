Количество подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн через пять месяцев после запуска Статьи редакции
Мессенджер запустил платную подписку в середине июня 2022 года.
- Павел Дуров назвал её «одним из самых успешных примеров подписок в соцсетях из когда-либо запущенных», но отметил, что пока она приносит только часть выручки.
- Дуров также отметил, что монетизация мессенджера (компания представила рекламную платформу в октябре 2021 года) «превзошла ожидания» и вывела Telegram «на путь к финансовой устойчивости».
- Благодаря монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, платить зарплаты для создания новых функций и поддержки существующих.
- Во время запуска подписки Дуров говорил, что для покрытия всех трат Telegram подписку должны купить 2,5-3% пользователей. Тогда же количество пользователей мессенджера достигло 700 млн. Если считать от этого количества, 2,5% пользователей мессенджера — это 17,5 млн человек, 3% — 21 млн.
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Я купил премиум что бы поддержать проект. Так как активно им пользуюсь и будет жаль если он загнётся.
Ты заслуживаешь респект за такой подход👍🏼
Придётся переходить в вотсап🤯
ХЗ, я тоже приобретал на старте, но через два месяца, что ли, отключил её. Как-то не заметил особо плюсов.
Потому что их практически нет 🤷♂️ Имею в виду тех, которые действительно стоит оплачивать.
Подключил премиум на год и подарил такие же некоторым друзьям просто для поддержки проекта . Emoji в статусе приятное приложение к Донату.
Странно что они что-то вроде Патреона или Бусти не ввели
Ну и что не развивают платные трансляции и те же примеры заказов через них - той же доставки.
так было же уже, типо покупка контента за 1$, вот только не помню что с этим стало
Куплю Premium, когда будет доступна функция скрытия сообщений/комментариев от заблокированных пользователей. Заблочил человека и не видишь, что он пишет - красота)
Чем это отличается от той блокировки, которая сейчас есть в функционале?
Паша на этом копейки зарабатывает, а все эти платные фишки лишь делают сервис блевотным и когда-нибудь сведут его в могилу
Как по мне сервис нормально развивается, всю переписку только там веду
Если брать Premium, то только через Турцию - всего 50 ₽ в месяц. 300 ₽ за Premium в РФ это перебор, как по мне.
Я в России за бесплатно купил
Вообще то, 6 евро в месяц а не 50 рублей.
Так, Паша оказывается засранец )
Телега - классная, но... Вряд ли как-то ещё можно монетизировать, чем предоставляя расширенную функциональность. Пока прем пользователей всё ещё очень мало.
Тебя никто не позволяет её покупать
Кто бы что на говорил, но рано или поздно пришлось бы деть подписку, ведь реально на что то же нужно телегу содержать
Все это время ТГ жил за счёт слива переписок в ФСБ
А подписка отключает рекламу?
Да
Сначала тоже думал оплатить, но словил баг с оплатой и написал о нём в техподдержку. Которая предсказуемо никак не отреагировала. Решил ну нахрен оно нужно.
Комментарий удален
До сих пор вспоминаю классную историю с премиумом за три копейки, где пацаны сами срубили кучу бабла на этом, сами по тупости слили схему в третьи руки и тем самым вызвали дикий демпинг и сами же слили баг в поддержку телеги
Если кому интересно, оставляю здесь, про историю
https://youtu.be/YpPtFiOKhf8
Главное, что с этой иглы уже не слезть - папки сверх лимита добавлены, эмодзи болтаются, описание канала расширено, доп.акк добавлен. Придётся платить всегда)
Пока они рисовали стикеры, трое челов просто умыкнули из под носа $3 млн на спекуляции подписками, лучше бы за софтом и багами так следили
После поста Лебедева купил премиум:
Вотсап
Прикольно, что есть технологии для определенных слоев населения.
Например, снапчат - для американской школоты. Аре точка на - для немецкой дизайнерской тусы. А вотсап - для старых пердунов и родителей.
Пиздец, реально у нас вотсап используют строители, менты, жители Иркутска и все участники родительских собраний.
Там нет ни стикеров, нихуя. Это такое же дно как одноклассники, только еще более тупое. И в нем сидят все 50+.
Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы мне не пришлось пользоваться вотсапом.