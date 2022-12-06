Финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $25 млн Статьи редакции
Компания планирует начать получать прибыль в течение ближайшего года.
- Инвесторами выступили Illuminate Financial, AFG Partners и Winter Capital, сообщает TechCrunch. Они вложили в стартап $25 млн. Часть средств планируют направить на расширение деятельности в Азии.
- По данным издания, Osome обслуживает 11 тысяч клиентов в Сингапуре, Гонконге и Великобритании. Компания утверждает, что с июня 2021 увеличила выручку в два раза и планирует стать прибыльной в течение следующих 12 месяцев.
Osome предлагает услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, платежей, корпоративного секретаря и другие. Платформа классифицирует, маркирует и хранит документы, следит за дедлайнами и отвечает на вопросы в чате. Стартап работает в основном с малым и средним бизнесом.
- Компания была основана в Сингапуре в 2017 году сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и создателем малазийского агрегатора интернет-магазинов iPrice Group Константином Ланге.
- В ноябре 2020 года стартап привлёк $3 млн от AltaIR Capital и XA Network. В июне 2021-го $16 млн в компанию вложили фонды Target Global, AltaIR Capital, Phystech Ventures и S16VC, а также бизнес-ангел, сингапурский серийный предприниматель и инвестор Пенг Т. Онг. Общая сумма привлечённых средств по данным, Crunchbase составляет $49,5 млн.
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Ждем завтра новость, что инвестиции отозвали из-за того что кофаундер русский?
Инвестор не мамонт, не вымрет. Рокетбанк же потому по рукам ходил потому что супер успешным был?
Успехов ребятам. Завидую их умениям.
Ну и это… рокетбанк навсегда в моём сердечке