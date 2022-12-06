Osome предлагает услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, платежей, корпоративного секретаря и другие. Платформа классифицирует, маркирует и хранит документы, следит за дедлайнами и отвечает на вопросы в чате. Стартап работает в основном с малым и средним бизнесом.