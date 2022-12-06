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Сингапурский финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $25 млн Статьи редакции

Компания планирует начать получать прибыль в течение ближайшего года.

  • Инвесторами выступили Illuminate Financial, AFG Partners и Winter Capital, сообщает TechCrunch. Они вложили в стартап $25 млн. Часть средств планируют направить на расширение деятельности в Азии.
  • По данным издания, Osome обслуживает 11 тысяч клиентов в Сингапуре, Гонконге и Великобритании. Компания утверждает, что с июня 2021 увеличила выручку в два раза и планирует стать прибыльной в течение следующих 12 месяцев.

  • Osome предлагает услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, платежей, корпоративного секретаря и другие. Платформа классифицирует, маркирует и хранит документы, следит за дедлайнами и отвечает на вопросы в чате. Стартап работает в основном с малым и средним бизнесом.

  • Компания была основана в Сингапуре в 2017 году сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и создателем малазийского агрегатора интернет-магазинов iPrice Group Константином Ланге.
  • В ноябре 2020 года стартап привлёк $3 млн от AltaIR Capital и XA Network. В июне 2021-го $16 млн в компанию вложили фонды Target Global, AltaIR Capital, Phystech Ventures и S16VC, а также бизнес-ангел, сингапурский серийный предприниматель и инвестор Пенг Т. Онг. Общая сумма привлечённых средств, по данным Crunchbase, составляет $49,5 млн.

#новость #osome

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17 комментариев
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 Bames Jond

Инвестор не мамонт, не вымрет. Рокетбанк же потому по рукам ходил потому что супер успешным был?

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Qnoc

Всем бы в портфолио такой неуспешный стартап как Рокетбанк, я бы с таким точно не постеснялся ходить у фаундеров деньги просить. Или по-вашему вкладываться можно только когда первый стартап единорогом стал?

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Timur

если твоя цель не перепродажи лохам то нежно зотябы иметь прибыльную модель работы

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BblCMOPK HACMOPKA

Откуда у фаундеров деньги?

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Производственный паркур

Но и скамом проект не назовёшь. Вполне хороший банк был. Печалит одно — теперь такие ребята будут стартапиться не в России.

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Пабы старой Руси

Если рубль по девяносто восемь копеек продавать, что угодно достойным будет

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Владимир К

Да и это ждёт каждую, более менее, толковую компанию.

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Ушлый тип

Ждем завтра новость, что инвестиции отозвали из-за того что кофаундер русский?

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diman

жди лучше, когда тебя мобилизуют из-за того, что ты русский

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Олег Комаров

Думаю в их регионе всем плевать откуда фаундеры.

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Этнический кофе

Успехов ребятам. Завидую их умениям.

Ну и это… рокетбанк навсегда в моём сердечке

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Timur

рокет примечателен только пиаром и предрассудками, пользовался картой авангард задолго до, и до сих пор. во всем всегда было лучше рокета

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Mark Borisov

Чем лучше?

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Индивидуальный Валера

Ничего, зато вон у тебя сколько лайков

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Yury

С интересом открыл статью,
А там "Часть средств планируют направить на расширение деятельности в Азии."
Дальше читать не стал... Печаль...

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Eozvarit

Так это же обычная онлайн-бухгалтерия + склад + маркетплейсы. Да в России с такими сервисами и так все хорошо. Мое дело и Эльба вполне удобны, например. Мой склад сойдет.
В странах присутсвия просто много бюрократической и регуляторной специфики, непонятной нам, живущим в очень цифровой стране. Вот Osome их и автоматизирует.

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Green Base

Смузи банк 2.0?))

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