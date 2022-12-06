Сингапурский финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $25 млн Статьи редакции
Компания планирует начать получать прибыль в течение ближайшего года.
- Инвесторами выступили Illuminate Financial, AFG Partners и Winter Capital, сообщает TechCrunch. Они вложили в стартап $25 млн. Часть средств планируют направить на расширение деятельности в Азии.
- По данным издания, Osome обслуживает 11 тысяч клиентов в Сингапуре, Гонконге и Великобритании. Компания утверждает, что с июня 2021 увеличила выручку в два раза и планирует стать прибыльной в течение следующих 12 месяцев.
Osome предлагает услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, платежей, корпоративного секретаря и другие. Платформа классифицирует, маркирует и хранит документы, следит за дедлайнами и отвечает на вопросы в чате. Стартап работает в основном с малым и средним бизнесом.
- Компания была основана в Сингапуре в 2017 году сооснователем «Рокетбанка» Виктором Лысенко и создателем малазийского агрегатора интернет-магазинов iPrice Group Константином Ланге.
- В ноябре 2020 года стартап привлёк $3 млн от AltaIR Capital и XA Network. В июне 2021-го $16 млн в компанию вложили фонды Target Global, AltaIR Capital, Phystech Ventures и S16VC, а также бизнес-ангел, сингапурский серийный предприниматель и инвестор Пенг Т. Онг. Общая сумма привлечённых средств, по данным Crunchbase, составляет $49,5 млн.
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Инвестор не мамонт, не вымрет. Рокетбанк же потому по рукам ходил потому что супер успешным был?
Всем бы в портфолио такой неуспешный стартап как Рокетбанк, я бы с таким точно не постеснялся ходить у фаундеров деньги просить. Или по-вашему вкладываться можно только когда первый стартап единорогом стал?
если твоя цель не перепродажи лохам то нежно зотябы иметь прибыльную модель работы
Откуда у фаундеров деньги?
Но и скамом проект не назовёшь. Вполне хороший банк был. Печалит одно — теперь такие ребята будут стартапиться не в России.
Если рубль по девяносто восемь копеек продавать, что угодно достойным будет
Да и это ждёт каждую, более менее, толковую компанию.
Ждем завтра новость, что инвестиции отозвали из-за того что кофаундер русский?
жди лучше, когда тебя мобилизуют из-за того, что ты русский
Думаю в их регионе всем плевать откуда фаундеры.
Успехов ребятам. Завидую их умениям.
Ну и это… рокетбанк навсегда в моём сердечке
рокет примечателен только пиаром и предрассудками, пользовался картой авангард задолго до, и до сих пор. во всем всегда было лучше рокета
Чем лучше?
Ничего, зато вон у тебя сколько лайков
С интересом открыл статью,
А там "Часть средств планируют направить на расширение деятельности в Азии."
Дальше читать не стал... Печаль...
Так это же обычная онлайн-бухгалтерия + склад + маркетплейсы. Да в России с такими сервисами и так все хорошо. Мое дело и Эльба вполне удобны, например. Мой склад сойдет.
В странах присутсвия просто много бюрократической и регуляторной специфики, непонятной нам, живущим в очень цифровой стране. Вот Osome их и автоматизирует.
Смузи банк 2.0?))