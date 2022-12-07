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Telegram выпустил обновление с автоудалением сообщений для всех чатов и регистрацией без SIM-карты Статьи редакции

Администраторы групп от 200 участников теперь могут использовать встроенный антиспам-фильтр, а пользователи — создавать временные QR-коды для добавления в контакты.

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  • Зарегистрироваться в мессенджере стало возможно без SIM-карты — с помощью анонимного номера. Его можно купить на платформе Fragment за криптовалюту, цены начинаются от 12 TON (около 1,5 тысяч рублей). Также в настройках конфиденциальности пользователи могут запретить находить себя по номеру телефона.
  • В мессенджере появился «общий таймер» — он автоматически удалит сообщений во всех новых чатах, созданных за последний день, неделю или месяц. Можно настроить автоудаление переписки по таймеру в отдельных чатах.
  • Темы — отдельные чаты внутри основного — стали доступны для групп от 100 человек. В их интерфейс добавлена вертикальная панель, где отображаются список тем. Для одновременного просмотра сообщений из всех тем можно переключиться в режим «Единого чата».
  • Также добавлена тема «Общие вопросы», где хранится история сообщений до перехода чата в режим тем. Администраторы могут переименовать её или скрыть из основного списка.
  • Администраторы групп, где более 200 участников, могут подключить «Активный антиспам-фильтр», который использует встроенные системы мессенджера. О ложном срабатывании фильтра можно сообщить в разделе «Недавние действия».
  • Пользователи получили возможность создавать временные QR-коды, соотвествующие настройкам приватности. Они позволяют быстро внести человека в список контактов, не узнав его юзернейм и номер телефона.
  • На iOS стал доступен поиск по эмодзи, в том числе из добавленных пользовательских наборов. Если нужный эмодзи не находится по ключевому слову, можно предложить свой вариант на платформе переводов.

#новость #telegram

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21 комментарий
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 говнокот

А какой смысл от набора цифр? Ни звонков, ни смс, ни интернета, ни eSIM. Это получается даже не номер, а тот же юзернейм по сути. Можно сделать авторизацию по юзернейм, но вам пытаются впарить один и тот же функционал 2 раза.

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Случайные фотографии

Чтобы ботнеты не плодили. Кому надо купит, а толпу как тут в комментариях наклонировать уже дорого.

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Влад Борщ

Смысл в скрытии реального номера, но как в случае с "обычными виртуальными" номерами - ты его не потеряешь.

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Вадим Д.

Отличное обновление!
Ветки обсуждений всё ближе, это классно.
Только "без симки, но с номером" так себе. За 1,5 к₽ можно, вероятно, левую симку заиметь, что тоже так себе.

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Олег Макаров

Левая стрёмно, канешн. В любой момент потерять доступ можно. С этими, впрочем, тоже перспективы не вполне понятны

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Влад Борщ

Этот виртуальный номер привязывается в виде NFT на твой кошелёк TON. Там же (в кошельке) можно генерировать код для авторизации в Telegram. Довольно удобно, но все же дороговато для подобного.

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Олег Макаров

А, ну может тогда не стрёмно. Но да, согласен, дороговато.

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Случайные фотографии

С телефоном. Т.е. положить их в шкаф/на зарядку в стол и раз в пару месяцев посылать смс. Вечный второй номер.

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Максим Рыков

Даже дешевле, планы по сим горят всегда. Консультанты помогут сделать, даже левак

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Robert Qyasinyan

Вот теперь, надеюсь, спама будет меньше :)

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Dawn Coll

у меня в телеге- итак его не было,повезло видимо)

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Ashur Muslim

Глава отдела маркетинга случаем не Белфорт?

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За что нам это

16 usd за такой номер немного дороговато.

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ChillTalk

Ну да, есть сайты с номерами подешевле)

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Nikolay

С русскими номерами?

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ChillTalk

Не только.

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Олег Макаров

Интересно. Надо потестить. Только у меня не обновился пока 🤔

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Trautmori

Рандом номера за 9 ton

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Владислав Недзвецкий

наконец-то смогу развивать свой бизнес

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Maxim

увы

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Александра Тимошенко

Ждём, когда дадут возможность настраивать отдельно каждый раздел Форума, особенно, приватность

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