Telegram выпустил обновление с автоудалением сообщений для всех чатов и регистрацией без SIM-карты Статьи редакции
Администраторы групп от 200 участников теперь могут использовать встроенный антиспам-фильтр, а пользователи — создавать временные QR-коды для добавления в контакты.
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- Зарегистрироваться в мессенджере стало возможно без SIM-карты — с помощью анонимного номера. Его можно купить на платформе Fragment за криптовалюту, цены начинаются от 12 TON (около 1,5 тысяч рублей). Также в настройках конфиденциальности пользователи могут запретить находить себя по номеру телефона.
- В мессенджере появился «общий таймер» — он автоматически удалит сообщений во всех новых чатах, созданных за последний день, неделю или месяц. Можно настроить автоудаление переписки по таймеру в отдельных чатах.
- Темы — отдельные чаты внутри основного — стали доступны для групп от 100 человек. В их интерфейс добавлена вертикальная панель, где отображаются список тем. Для одновременного просмотра сообщений из всех тем можно переключиться в режим «Единого чата».
- Также добавлена тема «Общие вопросы», где хранится история сообщений до перехода чата в режим тем. Администраторы могут переименовать её или скрыть из основного списка.
- Администраторы групп, где более 200 участников, могут подключить «Активный антиспам-фильтр», который использует встроенные системы мессенджера. О ложном срабатывании фильтра можно сообщить в разделе «Недавние действия».
- Пользователи получили возможность создавать временные QR-коды, соотвествующие настройкам приватности. Они позволяют быстро внести человека в список контактов, не узнав его юзернейм и номер телефона.
- На iOS стал доступен поиск по эмодзи, в том числе из добавленных пользовательских наборов. Если нужный эмодзи не находится по ключевому слову, можно предложить свой вариант на платформе переводов.
А какой смысл от набора цифр? Ни звонков, ни смс, ни интернета, ни eSIM. Это получается даже не номер, а тот же юзернейм по сути. Можно сделать авторизацию по юзернейм, но вам пытаются впарить один и тот же функционал 2 раза.
Чтобы ботнеты не плодили. Кому надо купит, а толпу как тут в комментариях наклонировать уже дорого.
Смысл в скрытии реального номера, но как в случае с "обычными виртуальными" номерами - ты его не потеряешь.
Отличное обновление!
Ветки обсуждений всё ближе, это классно.
Только "без симки, но с номером" так себе. За 1,5 к₽ можно, вероятно, левую симку заиметь, что тоже так себе.
Левая стрёмно, канешн. В любой момент потерять доступ можно. С этими, впрочем, тоже перспективы не вполне понятны
Этот виртуальный номер привязывается в виде NFT на твой кошелёк TON. Там же (в кошельке) можно генерировать код для авторизации в Telegram. Довольно удобно, но все же дороговато для подобного.
А, ну может тогда не стрёмно. Но да, согласен, дороговато.
С телефоном. Т.е. положить их в шкаф/на зарядку в стол и раз в пару месяцев посылать смс. Вечный второй номер.
Даже дешевле, планы по сим горят всегда. Консультанты помогут сделать, даже левак
Вот теперь, надеюсь, спама будет меньше :)
у меня в телеге- итак его не было,повезло видимо)
Глава отдела маркетинга случаем не Белфорт?
16 usd за такой номер немного дороговато.
Ну да, есть сайты с номерами подешевле)
С русскими номерами?
Не только.
Интересно. Надо потестить. Только у меня не обновился пока 🤔
Рандом номера за 9 ton
наконец-то смогу развивать свой бизнес
увы
Ждём, когда дадут возможность настраивать отдельно каждый раздел Форума, особенно, приватность