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«2ГИС» запустил сервис для бронирования отелей «Отелло» Статьи редакции

Интеграция двух приложений позволяет использовать карту для выбора гостиницы, а затем переходить к бронированию.

Интерфейс «Отелло» 
  • «Отелло» даёт гарантию заселения, позволяет оплачивать брони номеров, предоставляет чат-поддержку в реальном времени и помогает решить проблемы с заселением, изменением дат, сменой гостиниц или статусом оплаты, рассказали в компании. Сервис доступен на сайте и в приложении для Android.
  • В сервисе есть своя карта, адаптированная для путешественников. Она помогает ориентироваться в достопримечательностях, музеях, театрах и ресторанах, чтобы учитывать их при выборе отеля.
  • Также у гостиниц на карте в «2ГИС» есть кнопка бронирования, которая, которая перенаправляет пользователя в «Отелло», если гостиница подключена к сервису.
  • В сентябре 2022 года приложение «2ГИС» пропало из App Store. В компании отметили, что работают над возвращением своих продуктов в магазин Apple.

#новость #2гис #отелло

1213 просмотров
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34 комментария
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 Игорь Протасов

Ждем интеграцию сервиса ночных бабочек: "Дездемона"

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Zoro Badoyan

Недооцененный коммент

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Павел Иванов

Давно пора, ИС же грохнули, а нормального аналога всё нет

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пешка

гениальное название, лучше и придумать нельзя

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Вадим Д.

День 2Гис! А название уж точно лучше Броневика (-:
Успеха ребятам!

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Андрей Иванов

Russian and foreigner somewhere:
- Hey, Bro! How we can find hotel?
- On Bronevik (с акцентом естественно)
In foreigner mind:

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Логический калькулятор

Мавр сделал своё дело

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Павел Иванов

Мавр сделал своё дело и закурил

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Павел Иванов

Тут даже шутку придумывать не надо

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Николай Анисимов

Я все жду сервиса Брателло, если никто не запустит, буду сам делать.

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Павел Иванов

Сервис для поиска собутыльников?

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Николай Анисимов

Есть такие варианты: Психологическая поддержка для мужчин или группа компаний в которую входят сервисы Отелло, Бартелло и другие.

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Михаил Романченко

Бартелло - это площадка для обмена по бартеру?

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Николай Анисимов

Это реально существующий сервис онлайн заказа в барах

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Михаил Романченко

А, а я думал имелся в виду Брателло.

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Николай Анисимов

Со всеми этими брателло запутаться легко.

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Уверенный пришелец

Дайте премию богам креатива команды 2Gis. Это топ!☝️😀

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Alex Shevchenko

А чо не Отеллус..

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Иван Серик

А может лучше по простому Отель?!

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умный человек

не, по-простому было бы Хуюкинг

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Andre Macareno

Услуга удушения в подарок есть?

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Илья

Отелло - это гениально 🤣

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Император Нолимоций

Ща авиасейлз «Отёлки» запилит.

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Борис Кокляев
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Таир Бакиев

Чет сервисов бронирования развелось. Нужен теперь агрегатор сервисов бронирования по типу авиасейлза

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Evgenivs

Может и развелось, но забавно, когда оформляешь через Островок, а на стойке отеля уже узнаешь что бронь на самом деле через Броневик. Как бы у остальных «сервисов» не также теперь - условный Броневик+своя комиссия посредника.

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Сергей Исаков

Нужен нормальный аналог AirBnB

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Таир Бакиев

Суточно же аналог. Ну и авито что-то пилит

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Михаил Романченко

Отелло. Помолись, а то не проснёшься.

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Слегка Придурковатый
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Cassandra Puffen

сервис для бронирования отелей для влюбленных

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Мяу

Почему-то мне кажется один из самых достойнейших сервисов в данной нише будет

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ilia

А будут спрашивать молился ли человек на ночь?)

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Никита Мардюков

А что уж не "отель" сразу?

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