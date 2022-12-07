«2ГИС» запустил сервис для бронирования отелей «Отелло» Статьи редакции
Интеграция двух приложений позволяет использовать карту для выбора гостиницы, а затем переходить к бронированию.
- «Отелло» даёт гарантию заселения, позволяет оплачивать брони номеров, предоставляет чат-поддержку в реальном времени и помогает решить проблемы с заселением, изменением дат, сменой гостиниц или статусом оплаты, рассказали в компании. Сервис доступен на сайте и в приложении для Android.
- В сервисе есть своя карта, адаптированная для путешественников. Она помогает ориентироваться в достопримечательностях, музеях, театрах и ресторанах, чтобы учитывать их при выборе отеля.
- Также у гостиниц на карте в «2ГИС» есть кнопка бронирования, которая, которая перенаправляет пользователя в «Отелло», если гостиница подключена к сервису.
- В сентябре 2022 года приложение «2ГИС» пропало из App Store. В компании отметили, что работают над возвращением своих продуктов в магазин Apple.
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Ждем интеграцию сервиса ночных бабочек: "Дездемона"
Недооцененный коммент
Давно пора, ИС же грохнули, а нормального аналога всё нет
гениальное название, лучше и придумать нельзя
День 2Гис! А название уж точно лучше Броневика (-:
Успеха ребятам!
Russian and foreigner somewhere:
- Hey, Bro! How we can find hotel?
- On Bronevik (с акцентом естественно)
In foreigner mind:
Мавр сделал своё дело
Мавр сделал своё дело и закурил
Тут даже шутку придумывать не надо
Я все жду сервиса Брателло, если никто не запустит, буду сам делать.
Сервис для поиска собутыльников?
Есть такие варианты: Психологическая поддержка для мужчин или группа компаний в которую входят сервисы Отелло, Бартелло и другие.
Бартелло - это площадка для обмена по бартеру?
Это реально существующий сервис онлайн заказа в барах
А, а я думал имелся в виду Брателло.
Со всеми этими брателло запутаться легко.
Дайте премию богам креатива команды 2Gis. Это топ!☝️😀
А чо не Отеллус..
А может лучше по простому Отель?!
не, по-простому было бы Хуюкинг
Услуга удушения в подарок есть?
Отелло - это гениально 🤣
Ща авиасейлз «Отёлки» запилит.
Чет сервисов бронирования развелось. Нужен теперь агрегатор сервисов бронирования по типу авиасейлза
Может и развелось, но забавно, когда оформляешь через Островок, а на стойке отеля уже узнаешь что бронь на самом деле через Броневик. Как бы у остальных «сервисов» не также теперь - условный Броневик+своя комиссия посредника.
Нужен нормальный аналог AirBnB
Суточно же аналог. Ну и авито что-то пилит
Отелло. Помолись, а то не проснёшься.
сервис для бронирования отелей для влюбленных
Почему-то мне кажется один из самых достойнейших сервисов в данной нише будет
А будут спрашивать молился ли человек на ночь?)
А что уж не "отель" сразу?