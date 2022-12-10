«Вкусвилл» сообщил об утечке номеров и данных о заказах «сотен тысяч» клиентов Статьи редакции
Компания ведёт внутреннее расследование.
- Об утечке личной информации «нескольких сотен тысяч пользователей» «Вкусвилл» рассказал Forbes.
- В компании добавили, что утечка не коснулась «никаких угрожающих персональной безопасности данных». Например, имён, адресов и полных данных о банковских картах. Уязвимость закрыли «в первые часы». «Вкусвилл» продолжает внутреннее расследование.
- До заявления компании информация об утечке данных «Вкусвилла» рассказали профильные Telegram-каналы, например, «Утечки информации». По информации основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, хакеры выложили в открытый доступ 242 245 уникальных телефонных номеров, 233 194 адреса электронной почты, даты и время заказов, оплаты и доставки с 5 по 7 декабря 2022 года, а также суммы заказов и последние цифры номеров банковских карт.
- В начале марта 2022 года крупная утечка произошла у сервиса «Яндекс Еда», 22 марта в интернете опубликовали карту с данными. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. За утечку суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей. А в ноябре постановил взыскать с «Яндекс Еды» компенсацию по коллективному иску — 13 пользователям присудили по 5000 рублей.
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Никогда такого не было, и....А нет, было, постоянно🙃
ща узнаем кто все чипсы с солью сожрал
Похоже пора учредить ежегодную премию для Digital и IT с номинацией "У кого больше всего слили данных клиентов".
С учетом того, что клиентов на нефть/газ поубавилось, я бы на месте Госдуры увеличил штрафы до 10 тысяч руб за ОДНУ душу при утечку данных крепостных
А у кого не хватит денег расплатиться, можно будет конфисковать бизнес в пользу Государства или своего друга или знакомого по школе/секции дзюдо/гэбне
Так они примерно это и хотят, но не за слив, а за использование слитых данных)))
Домашняя заготовка коронного номера удалась!
Ну вот, не успели доставку наладить в другие страны, как всё слили.
Ни дня без утечек. Кстати, предлагаю вашему вниманию историю входящих звонков. Четверг был особенно насыщен.
Так-так, кто там соль по 300 ₽ за 100 грамм покупал?
Ни секнды покоя, ни минуты покоя,
Если базы не слить, что же это такое?