Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря 2022 года. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры. Внимательно изучив ситуацию, мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и email, даты и суммы заказов, последние четыре цифры номера банковской карты.