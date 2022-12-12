Сервисы
Полина Лааксо

VK отказалась от собственного поиска: с ноября mail.ru использует технологии «Яндекса» Статьи редакции

Компании объясняют решение совместной «договорённостью».

  • Внимание на изменения обратило издание Runet. В службе поддержки Mail.ru ему пояснили, что обновление связано «с реализацией общей стратегии компании». «Яндекс» не дал дополнительный комментарий vc.ru. В VK на момент публикации редакции не ответили.
  • С 2004 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год VK использовала поиск Google, в 2007-2009-х — «Яндекс». С 2013-го перешла на свои технологии, но позже рассматривала возможность от них отказаться, пишет Runet. По мнению аналитика «Финама» Леонида Делицына, поиск Mail.ru использовался преимущественно для задач внутри экосистемы VK. В остальном пользователи обращались к «Яндексу» и Google.
  • По данным сервиса Statcounter, именно «Яндекс» в ноябре 2022 года был первым среди поисковых систем в России (51,9%). Mail.ru располагался на пятом месте с долей в 0,21% и аудиторией в 19,5 млн человек. У «Яндекса» последний показатель составлял 1,2 млрд.
  • В апреле 2022 года «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» и решил после обмена сделать ya.ru главной страницей. В конце августа VK объявила об их поглощении, а «Яндекс» — о покупке Delivery Club. Сделку закрыли в сентябре.

#новость #vk #яндекс

598 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Alex Dem

Если бы они отказались от собственной соцсети и почтового сервиса - думаю это бы также было только на пользу...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Что плохого в их почтовике?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dem

у меня есть эккаунт на их почтовике, а также в gmail.com, outlook.com, на собственном домене (со spamassasin)... mail.ru почти не пользуюсь, но спама в нем в десятки раз больше чем на основных адресах... раз в месяц тужа захожу и просто удаляю все разом...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У меня куча почт на разных почтовиках. Спам рубит примерно на всех одинаково.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Семенов

Почтовый сервис у них не плохой.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dem

скажем так, ничего хорошего... самый лучший и безопасный вариант - собственный postfix+dovecot, правда это надо уметь...

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Удивительно только то, что они вообще в него так долго бабло вливали.

Ответить
Развернуть ветку
Quiz

Просто теперь можно не скрывать что VK + Яндекс принадлежит одним и тем же людям. Волож со своим Yandex лишь бы успел что-то вывезти из России.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Пользовались им фанаты Ответов Mail.ru, судя по "грандиозной" аудитории?
Поиск mail.ru нашёл как пользоваться поиском Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
Оксана Вятко

Главное чтобы всеми нововведениями не испортили то, что было.

Ответить
Развернуть ветку
J D

Надеюсь, но не уверен, что VK никогда не перейдет на почту Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Мне мэйлрушная почта больше яндексовой нравится, по всем параметрам. Там скорее яндекс перейдет на мэйловую. Да я продолжу называть их мэйлру.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников

Казалось бы, при чём тут Кудрин.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Внимание на изменения обратило издание Runet"

Чот в этом издании какие-то слоупоки. Уже как больше месяца там написано "Поиск Яндекса".

Ответить
Развернуть ветку
Savage Savage

Очень жаль. Не то, что бы поиск Маил хорош. Но если отдать рынок Яндексу, то будет ещё хуже. Яндекс и без того нечестно пропихивает свои сервисы в топы результатов

Ответить
Развернуть ветку
Данияр Нигмат

Все равно шорт

Ответить
Развернуть ветку
Vit Mih

Тю.. А могли у минцифры стопитсотм иллиардов попросить на доделывание.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null