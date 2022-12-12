VK отказалась от собственного поиска: с ноября mail.ru использует технологии «Яндекса» Статьи редакции
Компании объясняют решение совместной «договорённостью».
- Внимание на изменения обратило издание Runet. В службе поддержки Mail.ru ему пояснили, что обновление связано «с реализацией общей стратегии компании». «Яндекс» не дал дополнительный комментарий vc.ru. В VK на момент публикации редакции не ответили.
- С 2004 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год VK использовала поиск Google, в 2007-2009-х — «Яндекс». С 2013-го перешла на свои технологии, но позже рассматривала возможность от них отказаться, пишет Runet. По мнению аналитика «Финама» Леонида Делицына, поиск Mail.ru использовался преимущественно для задач внутри экосистемы VK. В остальном пользователи обращались к «Яндексу» и Google.
- По данным сервиса Statcounter, именно «Яндекс» в ноябре 2022 года был первым среди поисковых систем в России (51,9%). Mail.ru располагался на пятом месте с долей в 0,21% и аудиторией в 19,5 млн человек. У «Яндекса» последний показатель составлял 1,2 млрд.
- В апреле 2022 года «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» и решил после обмена сделать ya.ru главной страницей. В конце августа VK объявила об их поглощении, а «Яндекс» — о покупке Delivery Club. Сделку закрыли в сентябре.
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Если бы они отказались от собственной соцсети и почтового сервиса - думаю это бы также было только на пользу...
Что плохого в их почтовике?
у меня есть эккаунт на их почтовике, а также в gmail.com, outlook.com, на собственном домене (со spamassasin)... mail.ru почти не пользуюсь, но спама в нем в десятки раз больше чем на основных адресах... раз в месяц тужа захожу и просто удаляю все разом...
У меня куча почт на разных почтовиках. Спам рубит примерно на всех одинаково.
Почтовый сервис у них не плохой.
скажем так, ничего хорошего... самый лучший и безопасный вариант - собственный postfix+dovecot, правда это надо уметь...
Удивительно только то, что они вообще в него так долго бабло вливали.
Просто теперь можно не скрывать что VK + Яндекс принадлежит одним и тем же людям. Волож со своим Yandex лишь бы успел что-то вывезти из России.
Пользовались им фанаты Ответов Mail.ru, судя по "грандиозной" аудитории?
Поиск mail.ru нашёл как пользоваться поиском Яндекса.
Главное чтобы всеми нововведениями не испортили то, что было.
Надеюсь, но не уверен, что VK никогда не перейдет на почту Яндекса.
Мне мэйлрушная почта больше яндексовой нравится, по всем параметрам. Там скорее яндекс перейдет на мэйловую. Да я продолжу называть их мэйлру.
Казалось бы, при чём тут Кудрин.
"Внимание на изменения обратило издание Runet"
Чот в этом издании какие-то слоупоки. Уже как больше месяца там написано "Поиск Яндекса".
Очень жаль. Не то, что бы поиск Маил хорош. Но если отдать рынок Яндексу, то будет ещё хуже. Яндекс и без того нечестно пропихивает свои сервисы в топы результатов
Все равно шорт
Тю.. А могли у минцифры стопитсотм иллиардов попросить на доделывание.