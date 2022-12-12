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Сервисы
Экспертный теркин30см

Пользователи пожаловались на недоступность Surfshark VPN — Роскомнадзор напомнил о блокировке нарушающих закон сервисов Статьи редакции

Аккаунт компании в ответ на жалобы рекомендовал писать в поддержку и не ответил, временный это сбой или нет.

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  • 11 декабря 2022 года некоторые пользователи Twitter сообщили, что не могут подключиться к VPN-сервису Surfshark. 12 декабря часть пользователей также сообщает о сбое.
«Бумага» @paperpaper_ru

Пользователи VPN-сервиса Surfshark из России сообщают, что он больше не работает

Россияне, установившие VPN-сервис Surfshark, массово жалуются, что он перестал работать. При этом часть пользователей сервиса не заметили никаких сбоев.

  • 12 декабря в Роскомнадзоре сообщили РБК на просьбу прокомментировать проблемы в работе Surfshark VPN, что постоянно обновляют перечень работающих в России VPN и ограничивают работу сервисов, которые нарушают российское законодательство.

Согласно закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.

Роскомнадзор
  • По данным Globalcheck на 17:05 мск 12 декабря, сайт surfshark.com доступен на сетях всех крупных операторов. В реестрах Роскомнадзора сайта также нет.

#новость #vpn #surfshark

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11 комментариев
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 Qnoc

Готовые впн давно уже не вариант к сожалению, поднимайте свои на каких-нибудь хостингах с оплатой криптой. Гемора меньше, чем кажется, даже китае-файерволо-обходящие решения ставятся одним скриптом, и точно будете уверены что будет работать (и стоить будет дешевле скорее всего)

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Алексей Горячев

Вот скрипт, который сделает все за вас. Справится даже ребенок https://github.com/Nyr/openvpn-install

GitHub - Nyr/openvpn-install: OpenVPN road…
OpenVPN road warrior installer for Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS and Fedora…
github.com
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G K

Но ведь Дудь говорил, что будет всегда работать

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Григорий Орлов

+15 руб

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Вадим Д.

Зато 1.1.1.1 не так давно снова начал работать. Надеюсь, РКН это не читает.

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Gre Li

Да он как-то странно, то работает, то нет. Причём на мобильном операторе скорее не работает.

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Вадим Д.

На теле2 работает отлично, пока, по крайней мере.

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Доллар по 28

Пизда тебе интернет ебаный 🥊

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Andre Macareno

Почему в РКН бьют так мелко, где блокировки шэдоусокс-реализаций типа Outline? Где заимствование передовых практик Компартии Китая?

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Посторонний дым

ГДЕ ПОСАДКИ???

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Детский рак

так даже и там есть дыры.
поэтому наши пойдут другим путем штрафы и посадки.

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