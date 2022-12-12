Пользователи пожаловались на недоступность Surfshark VPN — Роскомнадзор напомнил о блокировке нарушающих закон сервисов Статьи редакции
Аккаунт компании в ответ на жалобы рекомендовал писать в поддержку и не ответил, временный это сбой или нет.
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- 11 декабря 2022 года некоторые пользователи Twitter сообщили, что не могут подключиться к VPN-сервису Surfshark. 12 декабря часть пользователей также сообщает о сбое.
- 12 декабря в Роскомнадзоре сообщили РБК на просьбу прокомментировать проблемы в работе Surfshark VPN, что постоянно обновляют перечень работающих в России VPN и ограничивают работу сервисов, которые нарушают российское законодательство.
- По данным Globalcheck на 17:05 мск 12 декабря, сайт surfshark.com доступен на сетях всех крупных операторов. В реестрах Роскомнадзора сайта также нет.
Готовые впн давно уже не вариант к сожалению, поднимайте свои на каких-нибудь хостингах с оплатой криптой. Гемора меньше, чем кажется, даже китае-файерволо-обходящие решения ставятся одним скриптом, и точно будете уверены что будет работать (и стоить будет дешевле скорее всего)
Вот скрипт, который сделает все за вас. Справится даже ребенок https://github.com/Nyr/openvpn-install
Но ведь Дудь говорил, что будет всегда работать
+15 руб
Зато 1.1.1.1 не так давно снова начал работать. Надеюсь, РКН это не читает.
Да он как-то странно, то работает, то нет. Причём на мобильном операторе скорее не работает.
На теле2 работает отлично, пока, по крайней мере.
Пизда тебе интернет ебаный 🥊
Почему в РКН бьют так мелко, где блокировки шэдоусокс-реализаций типа Outline? Где заимствование передовых практик Компартии Китая?
ГДЕ ПОСАДКИ???
так даже и там есть дыры.
поэтому наши пойдут другим путем штрафы и посадки.