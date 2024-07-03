Proton представил онлайн-редактор — аналог Google Docs

Пользователям доступны все популярные функции: совместное редактирование, поддержка мультимедиа и другие.Proton рассказал о запуске онлайн-редактора документов для совместной работы Proton Docs в рамках облачного хранилища Proton Drive. Сервис, который использует сквозное шифрование, станет доступен всем пользователям в течение нескольких дней.The Verge отмечает, что Proton Docs внешне похож на Google Docs: есть белый лист, панель инструментов сверху и отображение пользователей, которые открыли файл. Сервис поддерживает совместное редактирование в реальном времени, комментарии, фотографии и другие популярные инструменты для работы с текстом.Пока доступна веб-версия для десктопа, но после появятся версии и для других платформ. «Всё, что есть у Google, есть в нашей дорожной карте», — отметили в компании в разговоре с изданием.Компания создала Proton Docs вместе с командой Standard Notes, которая «разделяет её ценности, касающиеся конфиденциальности и безопасности». Proton купил Standard Notes в апреле 2024 года. В Proton отметили, что этот сервис не исчезнет — Docs перенял лишь некоторые его функции.Источник: Proton / The VergeВ экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей и другие сервисы.#новости #proton
Для тех кто не в курсе - это швейцарская помойка, которая чешет про то что они супер-пупер конфиденциальные. 💁♀️😄
хорошо что не очередная российская поделка
Протон, конечно, не так хорош как хотелось бы.
Но он все еще не плох. Как верно можно было заметить, он точно конфендициальнее примерно всех "наших" сервисов.
Они обосрались всего 1-2 раза, что, конечно, подрывает доверие. Но, не бывает идеальных людей, не бывает идеальных компаний, все ошибаются.
В целом их услуги, до блокировки, мне нравились.
Ты как из палаты вышла?
лучше бы выкатили достойную замену гугл таблицам, вот это многим необходимо, а просто документ можно сделать в чем угодно
эммм, их уже с десяток на рынке, пользуйся на здоровье - Airtable, Equals
от того же MS есть ексель в онлайне
В экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей ии товарищ майор