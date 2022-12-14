Сервисы
DTF

Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов в ответ на закон ЕС — Bloomberg Статьи редакции

Однако такая возможность, вероятно, появится только в странах Евросоюза.

  • О том, что Apple готовится разрешить владельцам iPhone устанавливать приложения из сторонних магазинов, сообщил Марк Гурман из агентства Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
  • Компания сделает это в ответ на принятый европейским парламентом закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников.
  • Apple рассчитывает изменить правила установки приложений с запуском iOS 17, который состоится в 2023 году.
  • В компании всё ещё продумывают ограничения по установке приложений. Так, обновлённые правила могут заработать только в странах Евросоюза. Кроме того, в компании могут разрешить установку только предварительно одобренных приложений.

  • В октябре 2022 года Apple подтвердила, что переведёт iPhone на разъём USB-C из-за требований ЕС.

#новость #apple

2384 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 Жилищный яд

ахах ведроиды лососнут тунца) такой аргумент проебан

Ответить
Развернуть ветку
пешка

Такое на андроеде было стомильон лет назад, яблочко просто нагнули

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

на этом аргументы и закончились) кто-то спит с некрасивыми женщинами и ходит с ведром, мир жесток

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кузьмин

С тобой все в порядке?

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

а то, скоро будут ставить аппки из стороннего приложения

Ответить
Развернуть ветку
Задний дым

Че несешь, шиз? Или ты хвастаешь тем, что у тебя девайс, который у нас у каждого бомжа?

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

доктор несите изоленту, тут кто-то порвался)

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

Самые красивые женщины у Тима Кука конечно же

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

не пропагандируй

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Zhitomirskiy
Ответить
Развернуть ветку
Ivan. Zakladka

За Кровосток отдельный плюс

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

хорош)

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Есть ещё весомый аргумент цены.
Пользуюсь Air M1, и за такую цену сложно подобрать ноут лучше, тем более MacOs шикарна. А вот брать iPhone с его стоимостью не стал, меня и прошлогодний Poco x3 pro за 25к полностью устраивает под все необходимые задачи.

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

Собственно, ценник на топовые Самсунги недалеко ушёл от Айфонов.
Особенно если хотите побольше памяти.
Про Air M1 совершенно согласен. Особенно с учетом ценника меньше 70к за начальную модель.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Надеюсь, когда-нибудь macOS научится закрывать приложение при нажатии на красный крестик, работать с NTFS-накопителями, туда завезут проводник с нормальным дефолтным просмотрщиком изображений, перестанут при обновлении версии macOS ломать "старые" приложения и адекватной работы с внешними мониторам сторонних производителей.
Точно так же я жду от виндовс буков нормального тачпада, адекватного масштабирования и меньшего пиздеца в системных настройках (иконки из Windows 98 передают привет). Но видимо ни то, ни другое никогда не случится.

Ответить
Развернуть ветку
Задний дым

Макос - помойка, где до сих пор при клике на иконку в доке при открытом окне ничего не происходит.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Бровко

Согласен, такая же помойка как и винда. Зачем все это если есть астра линукс?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

В ЕС нагнули - и в других странах нагнут. Дело времени.

Ответить
Развернуть ветку
3216q114

Не помню чтобы в США например продавалась winodws без wmp

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

К чему твой камент, не могу понять.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Продается. Китайцы однажды нагнули Майкрософт. Ищите Винду с пометкой N

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Киселев
Ответить
Развернуть ветку
Sokol

Теперь не будет проблем с банковскими прилами

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

там же написано - что эпл будет одабривать сама так или иначе что можно качать

Ответить
Развернуть ветку
Задний дым

Читай внимательнее оригинал. Нет там такого.

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

я не знаю английский,мне нужен скрин и перевод

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Дорога

В нашем следующем выпуске - как стать app nomad с VPN в Евросоюзе.

Ответить
Развернуть ветку
Nickname
В октябре 2022 года Apple подтвердила, что переведёт iPhone на разъём USB-C из-за требований ЕС.

не было этого. была очень размытая формулировка, которую изнасилованные журналисты выдали за желаемое под громким заголовком. по этому поводу хорошо выразил мысли MKBHD.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

В каких-то моментах ЕС, конечно, зае***т.
Как-то Blu-ray там стал стандартом без их требований. И то же самое для USB.
Но им неймется регламентировать восход и заход солнца, а также форму луны.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Тотальный контроль и регулировка, тренд мировой.
Включая великую и прекрасную.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

О ней даже говорить не приходится. То, что мёртво, умереть не может.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Я потомственный ведроид. Но мой следующий телефон это Яблоко!

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

это и называется эволюционное развитие, стремление к лучшей жизни, добро пожаловать

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кузьмин

Держите в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
NotFop

Я потомственный яблочник, но уже давно перешел на андроид и кайфую. 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Анна Никулина

у меня наоборот ситуация)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Voloshin

Поздно ты решился.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ждём RuPpleStore? — cперва ЕС, потом остальные подтянутся.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Ушла эпоха

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Наконец то!!!

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ничего себе кого это тут поставили в неудобную коленно-локтевую позу, сначала с Type-C, теперь с приложениями.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Лиманов

и опять в комментариях вечная война айфонов и андроидов

Ответить
Развернуть ветку
Жилищный яд

не, это чисто ведроиды маниакально защищают свои непотребства. огрызок то он всегда таким был, к нему претензий нет.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Chernatkin

О Господи! Теперь же айфон превратится во flee market. Тим, как же ты это допустил?! </сарказм>

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null