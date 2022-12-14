Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов в ответ на закон ЕС — Bloomberg Статьи редакции
Однако такая возможность, вероятно, появится только в странах Евросоюза.
- О том, что Apple готовится разрешить владельцам iPhone устанавливать приложения из сторонних магазинов, сообщил Марк Гурман из агентства Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
- Компания сделает это в ответ на принятый европейским парламентом закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников.
- Apple рассчитывает изменить правила установки приложений с запуском iOS 17, который состоится в 2023 году.
- В компании всё ещё продумывают ограничения по установке приложений. Так, обновлённые правила могут заработать только в странах Евросоюза. Кроме того, в компании могут разрешить установку только предварительно одобренных приложений.
В октябре 2022 года Apple подтвердила, что переведёт iPhone на разъём USB-C из-за требований ЕС.
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ахах ведроиды лососнут тунца) такой аргумент проебан
Такое на андроеде было стомильон лет назад, яблочко просто нагнули
на этом аргументы и закончились) кто-то спит с некрасивыми женщинами и ходит с ведром, мир жесток
С тобой все в порядке?
а то, скоро будут ставить аппки из стороннего приложения
Че несешь, шиз? Или ты хвастаешь тем, что у тебя девайс, который у нас у каждого бомжа?
доктор несите изоленту, тут кто-то порвался)
Самые красивые женщины у Тима Кука конечно же
не пропагандируй
За Кровосток отдельный плюс
хорош)
Есть ещё весомый аргумент цены.
Пользуюсь Air M1, и за такую цену сложно подобрать ноут лучше, тем более MacOs шикарна. А вот брать iPhone с его стоимостью не стал, меня и прошлогодний Poco x3 pro за 25к полностью устраивает под все необходимые задачи.
Собственно, ценник на топовые Самсунги недалеко ушёл от Айфонов.
Особенно если хотите побольше памяти.
Про Air M1 совершенно согласен. Особенно с учетом ценника меньше 70к за начальную модель.
Надеюсь, когда-нибудь macOS научится закрывать приложение при нажатии на красный крестик, работать с NTFS-накопителями, туда завезут проводник с нормальным дефолтным просмотрщиком изображений, перестанут при обновлении версии macOS ломать "старые" приложения и адекватной работы с внешними мониторам сторонних производителей.
Точно так же я жду от виндовс буков нормального тачпада, адекватного масштабирования и меньшего пиздеца в системных настройках (иконки из Windows 98 передают привет). Но видимо ни то, ни другое никогда не случится.
Макос - помойка, где до сих пор при клике на иконку в доке при открытом окне ничего не происходит.
Согласен, такая же помойка как и винда. Зачем все это если есть астра линукс?
В ЕС нагнули - и в других странах нагнут. Дело времени.
Не помню чтобы в США например продавалась winodws без wmp
К чему твой камент, не могу понять.
Продается. Китайцы однажды нагнули Майкрософт. Ищите Винду с пометкой N
Теперь не будет проблем с банковскими прилами
там же написано - что эпл будет одабривать сама так или иначе что можно качать
Читай внимательнее оригинал. Нет там такого.
я не знаю английский,мне нужен скрин и перевод
В нашем следующем выпуске - как стать app nomad с VPN в Евросоюзе.
не было этого. была очень размытая формулировка, которую изнасилованные журналисты выдали за желаемое под громким заголовком. по этому поводу хорошо выразил мысли MKBHD.
В каких-то моментах ЕС, конечно, зае***т.
Как-то Blu-ray там стал стандартом без их требований. И то же самое для USB.
Но им неймется регламентировать восход и заход солнца, а также форму луны.
Тотальный контроль и регулировка, тренд мировой.
Включая великую и прекрасную.
О ней даже говорить не приходится. То, что мёртво, умереть не может.
Я потомственный ведроид. Но мой следующий телефон это Яблоко!
это и называется эволюционное развитие, стремление к лучшей жизни, добро пожаловать
Держите в курсе.
Я потомственный яблочник, но уже давно перешел на андроид и кайфую. 🤣
у меня наоборот ситуация)
Поздно ты решился.
Ждём RuPpleStore? — cперва ЕС, потом остальные подтянутся.
Ушла эпоха
Наконец то!!!
Ничего себе кого это тут поставили в неудобную коленно-локтевую позу, сначала с Type-C, теперь с приложениями.
и опять в комментариях вечная война айфонов и андроидов
не, это чисто ведроиды маниакально защищают свои непотребства. огрызок то он всегда таким был, к нему претензий нет.
О Господи! Теперь же айфон превратится во flee market. Тим, как же ты это допустил?! </сарказм>