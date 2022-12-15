Platforma запустила продажу геослоёв бизнесу — для анализа городов и аудитории Статьи редакции
Один слой стоит от 600 рублей до 12 тысяч в зависимости от величины города.
- Platforma начала продавать слои в своём сервисе Geo Platforma. Для каждого из 39 городов с населением более 500 тысяч человек доступно более 2000 тепловых карт с разными признаками. Например, можно посмотреть распределение жителей по полу и возрасту, уровню дохода, интересу к услугам или покупкам. До конца 2022 года сервис будет включать данные о 85 столицах регионов.
- На сайте объединены большие данные ВТБ, «Ростелекома» и партнёров компании, их названия Platforma не раскрыла. Информация обновляется ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от поставщика данных.
- Геослои выглядят как тепловые карты городов, разделенные на зоны 500 на 500 м. Для каждой определён показатель. Например, сколько здесь живёт людей, которые интересуются медицинскими услугами или имеют доход выше среднего. Один слой стоит от 600 рублей для городов с населением менее 1 млн человек и до 12 тысяч рублей для Москвы.
- Также в сервисе есть «рецепты» для решения «наиболее популярных задач». Это предсобранный набор из шести-восьми слоёв. Например, в «рецепт» для открытия кафе входят слои: распределение мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет со средним и выше доходом по месту работы и месту проживания; распределение тех, кто расплачивался в кафе и ресторанах по месту проживания; сумма транзакций в кафе и ресторанах по месту жительства за квартал; распределение конкурентов на карте; количество свободных объектов коммерческой недвижимости; средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости (за 1 м²); общее количество ресторанов, кафе и баров. Один рецепт стоит от 3000 рублей для городов с населением менее 1 млн человек и до 60 тысяч рублей — для Москвы.
- Через личный кабинет можно загрузить и свои данные — доступ можно продать другим, при этом исключить из потенциальных покупателей прямых конкурентов. Стоимость будет такой же, как у тепловых карт от маркетплейса, комиссия площадки составит 30%.
- Platforma в 2020 году запустили ВТБ и «Ростелеком». На 2022 год в бизнесе участвует закрытый паевый фонд «Цифровые инвестиции», а также дочерняя структура «Ростелекома» — «Коммит Кэпитал», указано в ЕГРЮЛ. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе сервисов персонализации, планирования продаж и других. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года чистый убыток ООО «ПБД» составил 203,8 млн рублей, выручка — 6 млн рублей.
- Сервисы геоаналитики для бизнеса есть у «2ГИС»: «2ГИС Аналитика» с отчётами о спросе на товары и услуги в городах на основе больших данных, а также подписка «2ГИС Про» для самостоятельной визуализации геоданных.
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Скорее всего у них есть доступ к фискальным данным.
Ну, тогда налоговая может попасть на %% от оборота по новому закону 😂
Или снизить этот штраф до 60000 руб :)
Отвечаю ! Данными крупные компании не торгуют ! Платформа сама всю информацию вычислила кровью и потом работая ! Шутка
На самом деле деньги из воздуха, купи инфу у айти гигантов и сделай вот такую бигдату
Нифига себе из воздуха, ты ее попробуй сначала в нормальный вид для гео привести
из какого воздуха, если сначала нужно купить информацию. вы думаете они ее много напродают? а разрабы тоже бесплатно работают?
Суть в том что какого .. они ее продают . А потом только и видим новости «ой утечка информации»
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То есть за сбер
72% акций у Сбера
Комментарий удален модератором
В самом по себе использовании больших данных нет никакого нарушения, бигдата по всему миру теперь новая нефть
презумпция невиновности
есть такая
Жду не дождусь когда чипы начнут вшивать с рождения.
ну в России это случится не скоро
В авангарде пойдет. Вот увидите.
АналаГавнетные китайские, с нервными тиками, кривляниями и припадками, но будут.
А как информация была собрана и где гарантия, что она верная? Купил пятак, а на нём не те живут и этим/тем не интересуются. Что делать и куда бежать?
Продажа воздуха ;)
Подробность не то что настораживает — прямо кричит о лютой торговле персданными (это если кто-то ещё сомневался):кто расплачивался в кафе и ресторанах по месту проживания
сумма транзакций в кафе и ресторанах по месту жительства
распределение жителей по полу и возрасту, уровню дохода, интересу к услугам
не знаю на сколько это достоверные данные, и что-то не очень верится в это