Минцифры предложило обязать операторов блокировать автообзвоны и показывать, кто звонит Статьи редакции
Определители номера есть у «Тинькофф», «Сбера», «Яндекса» и других, ведомство предлагает сделать услугу встроенной и бесплатной.
- Минцифры предлагает внедрить механизм, который позволит блокировать автообзвоны до подтверждения цели вызова, сообщается в Telegram-канале министерства.
- Речь идёт о массовых звонках через готовое ПО, которое позволяет обзванивать случайные номера абонентов. Ограничения позволят эффективнее бороться с мошенниками и спамом, считают представители рынка, с которыми Минцифры обсуждало инициативу.
- Операторы будут должны выявлять и блокировать такие вызовы с помощью специального ПО. Если технические возможности позволяют — компаниям придётся показывать на экране вызова, кто именно звонит — банк, медцентр или другое учреждение.
- Подобные сервисы уже предлагают своим пользователям некоторые ИТ-компании — например, «Сбер», «Тинькофф» и «Яндекс». Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.
- В июне 2022 года ФАС совместно с мобильными операторами запустила сервис жалоб на спам-звонки и SMS. С помощью специальной формы абонент может пожаловаться на голосовую или SMS-рекламу, поступившую без его согласия, и получить ответ от своего оператора.
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давно пора сделать единую базу спамеров, доступную всем, включая операторов
00000000000 - 99999999999
Не благодари
вроде что-то подобное формируется. У меня был тинькофф мобайл, теперь МТС и оба оператора на ура справляются со спамерами и вычисляют их, что позволяет игнорировать их вызовы.
Отличный инструмент для борьбы с конкурентами.
А смысл? Они номера меняют моментально, у них пул огромный. При этом, когда номер вернется на рынок и будет куплен обычным человеком, надо будет заморачиваться с выводом из базы.
Я так полагаю, вы из секты свидетелей веток на форумах со списками мошенников.
у них номера временные
Ждём повышения цен на услуги опсосов.
Единственный результат этой инициативы, который гарантирован
Пока существует возможность подмены номера, телефонный спам не искоренить.
Сейчас могут взять любой существующий номер, и с него позвонить. Какими списками это побороть?
это же не значит, что не нужно бороться)
Точно, тут вообще вакханалия творится полная. Несколько лет назад мне так позвонили мошенники, когда на экране высветился мой номер, на который они мне как раз и звонили.
Оператор всегда легко видит оригинальный номер. Думаю инициатива и направлена на то, чтобы принципе подмена номера исчезла.
Кстати, у меня был Гугл Пиксель и на удивление гугловский встроенный антиспам справлялся на ура. За год точно ни одного спам звонка не получил.
Андроид без тиньковских и сберовских майоров нормально определяет спам встроенной звонилкой. Если бы больше народу спам-номера через нее репортило, а не забивало, было бы вообще хорошо.
Чистый андроид очень даже крут.
согласен, работает хорошо, процентов 90 блокирует точно, но иногда прорываются.
Надо наказывать фирмы которые такое заказывают.
Ненавижу эти стоматологии и окна.
Недвижка еще достала. Какая недвижка в 2022, алло?🥲
Меня МТС и Ростелеком последний месяц замучали просто. Т.е. спамер - это само государство!
так ты, видимо, дал им разрешение на это, когда подключал их услуги или где-то регался. Отзови просто.
Все это бесполезно, пока они могут бесконечно менять и генерировать номера. То же самое с мошенниками и прочими людьми вне закона. Все это будет пока они будут иметь доступ неограниченному числу симок. Если наказывать компании, которые заказывают - то это простор для конкурентов.
Лучше бы минцифры и другие органы спросили у операторов, откуда и как все эти конторы и мошенники имеют столько номеров и ежедневно их меняют.
Откуда номера? Они их покупают за деньги у операторов связи. Абсолютно официально
Прекрасная инициатива. Блокировщики срабатывают не всегда, а не брать с неизвестных нет возможности, могут по работе звонить.
Пользуюсь Тинькофф.Мобайл - спам достал. Никакой защитник Олег не работает. Роскомнадзор их тоже не включает в альянс по борьбе со спамерами
Хз, у меня наоборот Олег работал как часы и я забыл, что такое спам)
Я работаю с определителем Альфы и отправляю на Олега. Норм коллаборация получается)
Единственный способ борьбы со спамерами отправлять их на голосовую почту, автоматом. Идиоты должны общаться с роботом. Программы со списками спамеров уже устарели, как только появилась подмена номеров.
Подмена номеров была всегда. Последние пару лет как раз с подменой активно борятся.
Но эта борьба даже выгодна операторам связи - спамеры вынуждены покупать много номеров или потреблять очень много трафика, тогда номера могут в подарок давать.
Принимать звонки только из списка контактов - вот самый действенный способ)
Звонки по работе, курьер заблудился в подъезде и так далее?
Не логичней запретить автообзвоны и телефонный спам?
Звучит разумно, надеюсь реализация будет адекватная. Но все равно предчувствую подводные камни)
Например увеличение стоимости услуг связи
Вот вам расчет:
Идёт обзвон с 10 купленных номеров, на следующий день с других 10 номеров и так далее.
Старые номера - на замену.
Всего за месяц нужно 300 номеров. Это немного.
Пусть номера стоят 100 руб. - это 30000 руб. в месяц на номера.
Но вообще даже 10 номеров не нужно в день. Звонят с пары номеров и меняют пару раз в день.
Попадание в какие-то базы и т.д. - это ерунда, номер живёт полдня.
И вот вроде бы есть затраты на номера, но спамеры за месяц покупают трафика на сотни тысяч и миллионы рублей.
Т.е. для операторов связи - это самые "жирные" клиенты. По факту они номера им дают просто в подарок, лишь бы звонили.
Предлагают услуги типа "карусели" номеров, когда сами постоянно меняют номера телефонов, чтобы с одного номера "не долбили" (чтобы сложнее было отследить).
И в итоге от попадания во все эти базы будет страдать простые люди, которым через полгода попадется этот номер телефона в салоне сотовой связи.