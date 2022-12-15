My.Games выделит российский бизнес в отдельную компанию и прекратит работу в стране Статьи редакции
Реструктуризацию планируют завершить в 2023 году.
- Российский бизнес My.Games будет выделен в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment, объявил новый владелец Александр Чачава. Она станет обладателем лицензий на издательство игр в стране, в том числе текущих лицензий на ПК-игры от внешних разработчиков. Компания сохранит все команды, вовлечённые в работу над текущими проектами.
- Astrum Entertainment войдёт в совместное предприятие (СП) с компанией Innova, которая с 2006 года специализируется на локализации и поддержке ПК-игр в России и СНГ (Lineage II, RF Online, Blade & Soul и другие). Innova также станет контролирующим и управляющим лицом нового СП. Реструктуризацию планируют завершить в 2023 году.
- Портфолио СП будет насчитывать десятки игр, в том числе Aion, Black Desert, Warface и другие. Список планируют расширять за счёт издания новых продуктов с азиатских рынков.
- Международный разработчик и издатель игр My.Games в результате реструктуризации прекратит свою деятельность на территории России. Компания сфокусируется на разработке игр для смартфонов, консолей и ПК и их издательстве на иностранных рынках.
- В сентябре 2022 года VK объявил о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».
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Что за дичь с лайками и дизами? VC, что вы натворили?
Просто добавили кнопку скачать комментарий / пост
Блин, а ведь реально так выглядит, я всё не мог понять, что меня смущает в этом, помимо дурацкого растягивания соседних кнопок на разные части экрана
Но в мобильном приложении все выглядит по старому кстати.
Пока что, на дтф уже обкатали обнову, можно почитать посты радости)
Полуреддит, полувк
Пиздец иначе и не скажешь. И главное не спросили хотим мы такое или нет.
А что, другие спрашивают?
Конечно, мне лично Гугл пишет перед тем, как дизайн YouTube меняет
Может, вас ещё и Госдума информирует?
Google хоть A/B test сделать может...
что бы ботам удобнее было)
А что, собственно, произошло? Посвятите нешарящего
Да вообще пиздец
VC выделила всем лайков и прекратила поддержку рейтинговой системы. Вот это реально самый страшный санкционной удар.
Mail.ru Уходит из России.
Не надо нас тут питать фальшивыми надеждами
это будет точно не скоро
Какая печаль! Такие классные игры были, играть скучно, зато заплатить можно.
Традиции которые никуда не уйдут :)
Читаю как: выделит и прекратит работу. Ну молодцы.
Выделения Mail.ru сливаются за границу.
Не прекратит, а перекрасится
My.Games выделит российский бизнес в отдельную компанию и перекрасится работу в стране?
Да, именно так
не прекратит, а переобуется
Вроде активно интересуюсь игровой индустрией, ежедневно смотрю на ютьюбе всякие там IGM, Stopgame и прочих, но из всех этих шедевров слышал только о Warface и то только из рекламных интеграций.
Бестселлеры, очевидно.
Почему русских так бесят такие новости.
Вопрос о будущем, какое оно у русских?
С 2014 санкции только увеличивается, в стране становится все меньше экспортноориентированных высокооплачиваемых рабочих мест.
Куда все это идет?
а их было много? кроме айти всепрощающего, да может нефтянки какой
А их может быть много если ты не часть экономического союза? Поэтому Украина хочет стать частью ЕС.
Индивидуальная траектория разумного талантливого русского условного школьника довольно понятна - быть конкурентноспособным на мировом рынке, продавать туда товары и честно реализовывать свои таланты. Разумная карьера.
а РФ в этот союз стремилась? да и там не все так просто, там же определённые ограничения накладываются на импорт/экспорт.
В любом случае, экономика ЕС в 20 раз больше российской. Это самый большой рынок в мире.
Плюс есть проекты соединить экономики ЕС и Сев Америки в единый союз.
Это мощь.
Идёт в ...
А почему только Дизлайки?
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У меня так папочка называлась на локальном диске C в детстве
Очень здорово это знать
Вот и поговорили
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Международный разработчик и издатель игр My.Games в результате реструктуризации прекратит свою деятельность на территории России.
очень жаль
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И тут ты 😅