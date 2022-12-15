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My.Games выделит российский бизнес в отдельную компанию и прекратит работу в стране Статьи редакции

Реструктуризацию планируют завершить в 2023 году.

  • Российский бизнес My.Games будет выделен в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment, объявил новый владелец Александр Чачава. Она станет обладателем лицензий на издательство игр в стране, в том числе текущих лицензий на ПК-игры от внешних разработчиков. Компания сохранит все команды, вовлечённые в работу над текущими проектами.
  • Astrum Entertainment войдёт в совместное предприятие (СП) с компанией Innova, которая с 2006 года специализируется на локализации и поддержке ПК-игр в России и СНГ (Lineage II, RF Online, Blade & Soul и другие). Innova также станет контролирующим и управляющим лицом нового СП. Реструктуризацию планируют завершить в 2023 году.
  • Портфолио СП будет насчитывать десятки игр, в том числе Aion, Black Desert, Warface и другие. Список планируют расширять за счёт издания новых продуктов с азиатских рынков.
  • Международный разработчик и издатель игр My.Games в результате реструктуризации прекратит свою деятельность на территории России. Компания сфокусируется на разработке игр для смартфонов, консолей и ПК и их издательстве на иностранных рынках.
  • В сентябре 2022 года VK объявил о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн управляющему партнёру фонда LETA Capital Александру Чачаве. В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».

#новость #mygames

2918 просмотров
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44 комментария
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 Dimitri

Что за дичь с лайками и дизами? VC, что вы натворили?

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pupsik

Просто добавили кнопку скачать комментарий / пост

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Сергей К

Блин, а ведь реально так выглядит, я всё не мог понять, что меня смущает в этом, помимо дурацкого растягивания соседних кнопок на разные части экрана

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Вчерашний томагавк_два

Но в мобильном приложении все выглядит по старому кстати.

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pupsik

Пока что, на дтф уже обкатали обнову, можно почитать посты радости)

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Михаил Желтухин

Полуреддит, полувк

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nochnoy.ru

Пиздец иначе и не скажешь. И главное не спросили хотим мы такое или нет.

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Denis Zotov

А что, другие спрашивают?

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Сергей К

Конечно, мне лично Гугл пишет перед тем, как дизайн YouTube меняет

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Denis Zotov

Может, вас ещё и Госдума информирует?
Google хоть A/B test сделать может...

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Михаил Загоскин

что бы ботам удобнее было)

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Tim Chaura

А что, собственно, произошло? Посвятите нешарящего

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Актуальный космос
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Денис Пихаров

Да вообще пиздец

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Вооруженный бокал

VC выделила всем лайков и прекратила поддержку рейтинговой системы. Вот это реально самый страшный санкционной удар.

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Аргумент Молотова
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lakoros

Mail.ru Уходит из России.

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Dimitri

Не надо нас тут питать фальшивыми надеждами

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Sara Harris

это будет точно не скоро

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Andrei Apanasik
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Eli

Какая печаль! Такие классные игры были, играть скучно, зато заплатить можно.

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Jetchat

Традиции которые никуда не уйдут :)

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Вадим Д.

Читаю как: выделит и прекратит работу. Ну молодцы.

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nochnoy.ru

Выделения Mail.ru сливаются за границу.

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Serghei Maveriz

Не прекратит, а перекрасится

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Eli

My.Games выделит российский бизнес в отдельную компанию и перекрасится работу в стране?

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Serghei Maveriz

Да, именно так

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Dogadov A.

не прекратит, а переобуется

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Универсальный Илья

Вроде активно интересуюсь игровой индустрией, ежедневно смотрю на ютьюбе всякие там IGM, Stopgame и прочих, но из всех этих шедевров слышал только о Warface и то только из рекламных интеграций.
Бестселлеры, очевидно.

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Фиктивный Аккаунт

Почему русских так бесят такие новости.

Вопрос о будущем, какое оно у русских?

С 2014 санкции только увеличивается, в стране становится все меньше экспортноориентированных высокооплачиваемых рабочих мест.

Куда все это идет?

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Актуальный космос

а их было много? кроме айти всепрощающего, да может нефтянки какой

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Фиктивный Аккаунт

А их может быть много если ты не часть экономического союза? Поэтому Украина хочет стать частью ЕС.

Индивидуальная траектория разумного талантливого русского условного школьника довольно понятна - быть конкурентноспособным на мировом рынке, продавать туда товары и честно реализовывать свои таланты. Разумная карьера.

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Актуальный космос

а РФ в этот союз стремилась? да и там не все так просто, там же определённые ограничения накладываются на импорт/экспорт.

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Фиктивный Аккаунт

В любом случае, экономика ЕС в 20 раз больше российской. Это самый большой рынок в мире.

Плюс есть проекты соединить экономики ЕС и Сев Америки в единый союз.

Это мощь.

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Местный украинец

Идёт в ...

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BLVCK SQUARE

А почему только Дизлайки?

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виктор сикрит

У меня так папочка называлась на локальном диске C в детстве

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виктор сикрит

Очень здорово это знать

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Вооруженный бокал

Вот и поговорили

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Karen Buzhala

Международный разработчик и издатель игр My.Games в результате реструктуризации прекратит свою деятельность на территории России.
очень жаль

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Andrei Apanasik

И тут ты 😅

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