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Правительство начало обсуждать создание аналога Electronic Arts в России и релиза 65 игр до 2030 года — «Ъ» Статьи редакции

По задумке, релизы должны стать «инструментом мягкой силы» за рубежом. На реализацию самого амбициозного плана нужно $50 млрд.

  • О планах правительства пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с материалами к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии.
  • Собрание прошло 15 декабря и на нём присутствовали главы «Цифровой экономики» и «Института развития интернета», а также представители разных компаний, включая VK и Innova.
  • Власти хотят создать центр координации отрасли — за это должна отвечать АНО «Цифровая экономика». Планируется также центр компетенций в лице университета «Иннополис» и центр стратегического развития индустрии, которым должна руководить новая структура «Росгейма».
  • «Стабилизационный сценарий» предполагает восстановление российской игровой индустрии и выход России в топ-20 стран-разработчиков игр. Это потребует $7 млрд. На «амбициозный сценарий», суть которого не раскрывают, нужно $20 млрд.
  • На самый масштабный «лидерский сценарий» понадобится $50 млрд — его идея заключается в том, что российские студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми разработчиками. Государство, в свою очередь, сможет использовать отечественные игры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».
  • В правительстве рассчитывают, что к 2030 году отечественные студии выпустят 25 AAA-игр (высокобюджетных для массовой аудитории) с бюджетом от 6,5 млрд рублей на каждый проект и 40 АА-игр (среднего бюджета), стоимость которых составит до 1,6 млрд рублей. В документе также говорится о выпуске двух новых отечественных игровых консолей, однако что подразумевают под этим термином, авторы не уточнили.
  • Источник «Ъ» говорит, что план состоит в том, чтобы учредить своего рода российский аналог Electronic Arts и «поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». Однако пока неизвестно, откуда авторы хотят брать деньги на проекты.
  • Алексей Копцев, основатель студии Cyberia Nova, которая разрабатывает средневековую экшен-RPG «Смута», говорит, что сейчас в России есть не более десяти студий, способных выпускать ААА-игры. По его словам, рынок обнулился и многие компании переехали за рубеж, чтобы иметь возможность дальше продолжать работу.
  • Вопросы о развитии российской игровой индустрии нужно проработать до 20 февраля 2023 года, пишет издание.

#новость #игры

2204 просмотров
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61 комментарий
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 Я никто и звать меня никак

Нас ждут мировые хиты "Спаси Володьку", "Коси укроп" и "Сожри ежа"

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Советский микроскоп

И "Выпей Кротовуху"

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Денис Ананьев

Когда нет технологий, тяжело даже "володьку" качественно отрисовать)

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1 комментарий
Igor Igorevich

Достать соседа 7,8 в 3D

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Игорь Протасов

Укради енота

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Трансгендолёт
Источник «Ъ» говорит, что план состоит в том, чтобы учредить своего рода российский аналог Electronic Arts
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Васисуалий Лоханкин

Хахахах, РОСГЕЙМ и 50 лярдов баксов. Какой же кринж!

А если по делу, то за игровой индустрией слежу давно и просто закидать деньгами там не работает даже у монстров типа Амазона -выходят долгострои с проходной оценкой.
Чтобы сделать классную игру -нужен азарт, опыт, любовь к своему делу, а не отработка тендера.

Еще очень интересно, каким же магическим образом студии будут конкурировать с мировыми не имея доступа ни к нужному софту, ни к площадкам распространения ( Sony, Microsoft, Nintendo)?

Остался только Steam из всего списка. А в VK games никто в мире покупать не будет, отвечаю.

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Серж

У вас истерика
Самая популярная в мире игра Тетрис была разработана сотрудником госконторы

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4 комментария
Old Ball

Если там реально ааа игры будут. То метод распространения не особо важен. Их не так много выходит впринципе в мире, чтобы пропускать из-за лаунчера интересные тебе

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Банан

Новости из рубрик "лучший в мире поисковик Спутник" и "убийца айфона от ростеха и роснано"

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Слегка Придурковатый

"нужно $50 млрд"

А, ну теперь наконец-то стал понятен интерес правительства к игровой индустрии. Такие суммы уже можно пили... осваивать, так сказать.

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Alexander Quartz

ПРОГРАММИРОВАЙ!!

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Мэдвиллейн

помню, хорошая была российская игра, называлась lada racing club... oh wait

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Protein Wars

помню я её даже на CD покупал

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Maksim Georgiev

Пока плитку и асфальт нормально не научатся делать, не нужно лесть в более сложные вещи.

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Alex Shevchenko

Плитку а асфальт в симуляторе или в реале?)

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Сергей Я

Ну если из 65 игр хотя бы парочка будут годными - уже успех😁👍🏽

А делать то на чем только собрались? Всякие Unity Engine же недоступны в РФ?

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Васисуалий Лоханкин

Т.е из наших налогов всрут еще 50 лярдов в никуда и нужно будет порадоваться паре (возможно) удачных игр?
Ты бы на свои личные деньги запускал бизнес с таким КПД?

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Слегка Придурковатый

Так уже были новости, что хотят выделить бабки и на свой ГосРосДвижок. Так что комбо!

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Anton Pryakhin

На Unigine в теории могут, движок заточен под симуляторы и большие открытые миры

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Big Boss

AAA-Game.
Russian OMON

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Protein Wars

Симулятор чинуши пилящего бюджеты

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VBZASH

"AAA-игр (высокобюджетных для массовой аудитории) с бюджетом"

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Руссиано Цикорини

Буквально

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Сергей Гартман

Ахах, одной рукой запрещаем игры, другой делаем ТОП-страну с АААААААА проектами с нуля. Стартап года.

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p0sted

наконец-то сделают игру, где можно будет грабить корованы

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Кто-то такой

Я джвадцать джва года жду такую игру...

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redsoxwalker
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Denis

Википедию сделали, пора и за геймдев взяться

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Панда Ву

Плановая экономика наебнулась один раз, наебнется и второй.

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Alex Tanchik

подсадят весь мир на свои игры, как Германию на газ, а потом краник если что, то перекроют

ню-ню

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shuz
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Павел Харламов

Интересно ,вообще как они это представляют ?

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Васисуалий Лоханкин

Представляют, как пилят выделенные 50 лярдов, а дальше хоть трава не расти)

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Сергей Черных

А почему именно на электроник артс нужно ровняться?)
Нормальных компаний не нашлось?😅

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Денис Ананьев

Бля, логика пиздец железная, я в ахуе. Нам надо дохуя миллиардов долларов и тогда у нас все будет заебись. Ага, ну-ну.
Никого не волнует что у ЕА аудитория набиралась с 2000 годов.

Дохуя миллиардов долларов въебали так, что до сих по Союзы летают.

На секундочку: Бюджет GTA 5 - 256 млн. Пилили они ее с десяток лет.
А тут за 8 лет 65 игр.
На ААА больше миллиарда.

Ебать нас распил ждет...

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Pavel Loginov

А что так можно? Тупо вбухать 50 млрд и получить в Северной Вольте аналог лидера игровой индустрии в мире?

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Сергей Гартман

Ответ авторов инициативы:

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Никита

Игорь тонет

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Evgeny Sorokin

А делать эти игры тоже будет команда Липсар?

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Эм и точка

Симулятор жизни в зоопарке?

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Борис Интеграторов

Ну наконец то реальная помощь населению. Ждали. Надеялись. Победа!

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Сергей Гартман

Алексей оговорился, сейчас в России нет ни одной студии способной выпускать ААА-игры. Хотя, если он имеет ввиду только бюджет, опуская вопрос качества, то да... с десяток тысяч наберется желающих освоить бюджет. В прочем, ничего нового.

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Инженер-душнила
Хотя, если он имеет ввиду только бюджет, опуская вопрос качества, то да...

вы сейчас про киберпанк на релизе или дейз ган? или может про патч первого дня для калисто протокол?

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3 комментария
Gen Tech

А кто делать будет? Добровольцы найдутся?)

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Alexey V

Власти занимаются играми? Той смертельной «Зарницы», что они уже устроили, им мало?

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Player Game

А вообще это целесообразно? Кто будет отвечать если не взлетит?

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Dmitry Voloshin

А у нас после 90-х вообще кто-нибудь за что-нибудь отвечал, сел, снят с должности? Зачем такие глупые вопросы сюда писать.

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Никита

Целесообразность такая же, как начинать СВО. В плане того что реальные мотивы запуска этой истории нужно искать по крупицам. А отвечать не обязательно, как показывает практика, ну или отмазку с западом придумают

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Инженер-душнила
А вообще это целесообразно?

делать такие заявления? конечно. очень даже. вы посмотрите вокруг. сейчас буквально фонтарируют все херовой тучей идей и инициатив сомнительной ценности

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Alex E

О круто , я вот сижу и думаю чего не хватает. Ладно пойду печку топить.

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Василий Буров

А ведь можно было вместо FB купить инсту всего за $1 млрд....

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Вадим Д.

Сделать аналог, запретить оригинал и горделиво пыжиться "аналоговнет".

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