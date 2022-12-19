Правительство начало обсуждать создание аналога Electronic Arts в России и релиза 65 игр до 2030 года — «Ъ» Статьи редакции
По задумке, релизы должны стать «инструментом мягкой силы» за рубежом. На реализацию самого амбициозного плана нужно $50 млрд.
- О планах правительства пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с материалами к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии.
- Собрание прошло 15 декабря и на нём присутствовали главы «Цифровой экономики» и «Института развития интернета», а также представители разных компаний, включая VK и Innova.
- Власти хотят создать центр координации отрасли — за это должна отвечать АНО «Цифровая экономика». Планируется также центр компетенций в лице университета «Иннополис» и центр стратегического развития индустрии, которым должна руководить новая структура «Росгейма».
- «Стабилизационный сценарий» предполагает восстановление российской игровой индустрии и выход России в топ-20 стран-разработчиков игр. Это потребует $7 млрд. На «амбициозный сценарий», суть которого не раскрывают, нужно $20 млрд.
- На самый масштабный «лидерский сценарий» понадобится $50 млрд — его идея заключается в том, что российские студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми разработчиками. Государство, в свою очередь, сможет использовать отечественные игры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».
- В правительстве рассчитывают, что к 2030 году отечественные студии выпустят 25 AAA-игр (высокобюджетных для массовой аудитории) с бюджетом от 6,5 млрд рублей на каждый проект и 40 АА-игр (среднего бюджета), стоимость которых составит до 1,6 млрд рублей. В документе также говорится о выпуске двух новых отечественных игровых консолей, однако что подразумевают под этим термином, авторы не уточнили.
- Источник «Ъ» говорит, что план состоит в том, чтобы учредить своего рода российский аналог Electronic Arts и «поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». Однако пока неизвестно, откуда авторы хотят брать деньги на проекты.
- Алексей Копцев, основатель студии Cyberia Nova, которая разрабатывает средневековую экшен-RPG «Смута», говорит, что сейчас в России есть не более десяти студий, способных выпускать ААА-игры. По его словам, рынок обнулился и многие компании переехали за рубеж, чтобы иметь возможность дальше продолжать работу.
- Вопросы о развитии российской игровой индустрии нужно проработать до 20 февраля 2023 года, пишет издание.
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Нас ждут мировые хиты "Спаси Володьку", "Коси укроп" и "Сожри ежа"
И "Выпей Кротовуху"
Когда нет технологий, тяжело даже "володьку" качественно отрисовать)
Достать соседа 7,8 в 3D
Укради енота
Хахахах, РОСГЕЙМ и 50 лярдов баксов. Какой же кринж!
А если по делу, то за игровой индустрией слежу давно и просто закидать деньгами там не работает даже у монстров типа Амазона -выходят долгострои с проходной оценкой.
Чтобы сделать классную игру -нужен азарт, опыт, любовь к своему делу, а не отработка тендера.
Еще очень интересно, каким же магическим образом студии будут конкурировать с мировыми не имея доступа ни к нужному софту, ни к площадкам распространения ( Sony, Microsoft, Nintendo)?
Остался только Steam из всего списка. А в VK games никто в мире покупать не будет, отвечаю.
У вас истерика
Самая популярная в мире игра Тетрис была разработана сотрудником госконторы
Если там реально ааа игры будут. То метод распространения не особо важен. Их не так много выходит впринципе в мире, чтобы пропускать из-за лаунчера интересные тебе
Новости из рубрик "лучший в мире поисковик Спутник" и "убийца айфона от ростеха и роснано"
"нужно $50 млрд"
А, ну теперь наконец-то стал понятен интерес правительства к игровой индустрии. Такие суммы уже можно пили... осваивать, так сказать.
ПРОГРАММИРОВАЙ!!
помню, хорошая была российская игра, называлась lada racing club... oh wait
помню я её даже на CD покупал
Пока плитку и асфальт нормально не научатся делать, не нужно лесть в более сложные вещи.
Плитку а асфальт в симуляторе или в реале?)
Ну если из 65 игр хотя бы парочка будут годными - уже успех😁👍🏽
А делать то на чем только собрались? Всякие Unity Engine же недоступны в РФ?
Т.е из наших налогов всрут еще 50 лярдов в никуда и нужно будет порадоваться паре (возможно) удачных игр?
Ты бы на свои личные деньги запускал бизнес с таким КПД?
Так уже были новости, что хотят выделить бабки и на свой ГосРосДвижок. Так что комбо!
На Unigine в теории могут, движок заточен под симуляторы и большие открытые миры
AAA-Game.
Russian OMON
Симулятор чинуши пилящего бюджеты
"AAA-игр (высокобюджетных для массовой аудитории) с бюджетом"
Буквально
Ахах, одной рукой запрещаем игры, другой делаем ТОП-страну с АААААААА проектами с нуля. Стартап года.
наконец-то сделают игру, где можно будет грабить корованы
Я джвадцать джва года жду такую игру...
Википедию сделали, пора и за геймдев взяться
Плановая экономика наебнулась один раз, наебнется и второй.
подсадят весь мир на свои игры, как Германию на газ, а потом краник если что, то перекроют
ню-ню
Интересно ,вообще как они это представляют ?
Представляют, как пилят выделенные 50 лярдов, а дальше хоть трава не расти)
А почему именно на электроник артс нужно ровняться?)
Нормальных компаний не нашлось?😅
Бля, логика пиздец железная, я в ахуе. Нам надо дохуя миллиардов долларов и тогда у нас все будет заебись. Ага, ну-ну.
Никого не волнует что у ЕА аудитория набиралась с 2000 годов.
Дохуя миллиардов долларов въебали так, что до сих по Союзы летают.
На секундочку: Бюджет GTA 5 - 256 млн. Пилили они ее с десяток лет.
А тут за 8 лет 65 игр.
На ААА больше миллиарда.
Ебать нас распил ждет...
А что так можно? Тупо вбухать 50 млрд и получить в Северной Вольте аналог лидера игровой индустрии в мире?
Ответ авторов инициативы:
Игорь тонет
А делать эти игры тоже будет команда Липсар?
Симулятор жизни в зоопарке?
Ну наконец то реальная помощь населению. Ждали. Надеялись. Победа!
Алексей оговорился, сейчас в России нет ни одной студии способной выпускать ААА-игры. Хотя, если он имеет ввиду только бюджет, опуская вопрос качества, то да... с десяток тысяч наберется желающих освоить бюджет. В прочем, ничего нового.
вы сейчас про киберпанк на релизе или дейз ган? или может про патч первого дня для калисто протокол?
А кто делать будет? Добровольцы найдутся?)
Власти занимаются играми? Той смертельной «Зарницы», что они уже устроили, им мало?
А вообще это целесообразно? Кто будет отвечать если не взлетит?
А у нас после 90-х вообще кто-нибудь за что-нибудь отвечал, сел, снят с должности? Зачем такие глупые вопросы сюда писать.
Целесообразность такая же, как начинать СВО. В плане того что реальные мотивы запуска этой истории нужно искать по крупицам. А отвечать не обязательно, как показывает практика, ну или отмазку с западом придумают
делать такие заявления? конечно. очень даже. вы посмотрите вокруг. сейчас буквально фонтарируют все херовой тучей идей и инициатив сомнительной ценности
О круто , я вот сижу и думаю чего не хватает. Ладно пойду печку топить.
А ведь можно было вместо FB купить инсту всего за $1 млрд....
Сделать аналог, запретить оригинал и горделиво пыжиться "аналоговнет".