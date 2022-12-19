Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются.