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Солдатский огонь

Глава Минцифры: «В общем, VPN в стране у нас пока не приживаются» Статьи редакции

При этом пользователи регулярно жалуются на недоступность того или иного VPN-сервиса.

  • Доля VPN-сервисов в России в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на уровень марта-апреля 2022 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, пока такие сервисы «не приживаются».

Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются.

Максут Шадаев (цитата по «Интерфаксу»)
  • Пользователи в России регулярно жалуются на недоступность того или иного VPN-сервиса — например, в декабре некоторые пользователи не могли подключиться к Surfshark.
  • В Роскомнадзоре в ответ на это заявляют, что постоянно обновляют перечень работающих VPN и ограничивают работу сервисов, которые нарушают российское законодательство. При этом «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой». Однако наказания за использование VPN не будет, говорил в июне Шадаев.
  • По данным сервиса AppMagic, в январе 2022 года россияне скачали VPN-сервисы 2 млн раз — по этому показателю Россия занимала 16-е место в мире. В июле — уже более 12 млн раз, страна заняла второе место. Согласно Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись на 13-19 марта, а затем на 29 мая-4 июня и 17-23 июля.

#новость #vpn #минцифры

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42 комментария
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Адекватные люди в России тоже не приживаются.

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Евгений Широков

Звучит как угроза. Придет Роскомнадзор и застрелит нахуй за адекватность

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Anton Solod

"место проклятое" (c)

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Mrak

Самое прикольное этих адекватных людей - это озлобленность и агрессия.

Я бы прекрасно понял если бы Вы написали: мне лично комфортнее жить в США/Китае/Уругвае. Это личная позиция достойная уважения, я сам треть жизни за границей прожил.

А пройти и какашкой кинуть, верх адекватности :-)

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shuz

Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"

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Mrak

Упавшие духом осколки совдепа. :-)

Пока не будет позитивной каннотации а вечное нытье, так и будет.

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Император Нолимоций

Данный опыт наглядно демонстрирует скорость, с которой человек под действием персональных санкций превращается в вату.

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Юрий

обычно порядок другой, человек сначала преврашается в вату, а уже потом идут санкции

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Император Нолимоций

Ну вот мне кажется, что с г-ном Шадаевым история скорее обратношариковая. Скоро абырвалги начнутся. Грустно, конечно.

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Слегка Придурковатый

Чего-то не пойму, откуда бытует мнение, что Максут был, так сказать, хорошим. Он свой путь с поста главы Минцифры начал, напомнить с чего?

С предоставления силовикам доступа к данным о гражданах (государственных данных, банковских данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов) в режиме онлайн без всяких судов. От такой инициативы выпал в осадок даже Песков, после чего Максут стал юлить и мямлить, что его дескать не так поняли, бла-бла-бла.

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Административный нос
в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются.
В Роскомнадзоре в ответ на это заявляют, что постоянно обновляют перечень работающих VPN и ограничивают работу сервисов

Даже странно, что не приживаются ( ❛ ͜ʖ ❛ )

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Михаил Сватов

зря работают получаются

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Вадим Д.

А не потому ли vpn не приживаются, что вы там все хорошо прижились и блокируете всё, до чего ручки дотягиваются?

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Слегка Придурковатый

Максут, ну зачем ты открываешь рот, когда мог хотя бы для приличия промолчать?

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Aleks B

маски сброшены давно уже

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Портянки Леры

Лично я с VPN не слезаю. Глава Минцифры неадекват

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Eddie II
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loromoin

*когда банишь все подряд VPN в стране*

«VPN-ны в стране у нас пока не приживаются»

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Артем Акулов

Большинство ставило впн для чтения "запрещенки". Невозможно бесконечно читать эти псевдолиберальные помои с левацким уклоном. Да еще потом сидеть анализировать, а не фейк ли "со знаком плюс" тебе подсунули. Кукуха поедет. Человек хочет человеческой жизни. Так что ничего удивительного, что на спад пошло, в след за новостным трафиком.

Пользователей, кто сам может развернуть для себя аутлайн или подобное, ничтожное количество в общей массе, в статистике ими можно пренебречь.

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JewelRunner

Эх скорей бы все впн сервисы заблокировали и Россиюшку от глобального интернета отключили, тогда уж точно получится не читать "эти псевдолиберальные помои с левацким уклоном".

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Артем Акулов

Настал 5ХХХ год, заблокировано всё, включая весь бурж, но одно остается неизменным: нытье в коммах vc)))

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Мурад Муртазалиев

Какая же каша у тебя в голове. С добрым утром, в инсту без vpn люди зайти не могут

сидеть анализировать, а не фейк ли "со знаком плюс" тебе подсунули

Когда ватники умели анализировать? Что по ТВ сказали, то и правда.

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Артем Акулов

Добрейшего, кстати недавно проснулся)
Охваты и вовлеченность падают от месяца к месяцу начиная с марта. Факт.

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Вячеслав Грачунов

Канеш не приживаются. Найти работающий VPN - это уже квест. Сам перешёл на Matsuri со списками shadowsocks-прокси на телефоне.

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Nick Name

Если саженцам заблокировать полив, он тоже "не приживаются"

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Andrey Fedorov

Ну либо большая доля пользователей VPN пользуется ими теперь в других странах (или не пользуется вовсе, так как уже не так нужно).

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Дамир Саяпов

3 месяца назад подключил vpn за 120р/мес, все хорошо

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Мимо проходивший

пока хорошо, отец, пока...

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alexstellar

Интересно кто в этой стране не нарушает законодательства?

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Игорь Протасов

Путин. На него законы не распространяются.
Насчет депутатов неуверен

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Roman Bannov

Удивительная некомпетентность

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Seva Levchenko

Смотря какой vpn

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Denis

Я свой настроил и раздал всей семье. С марта ноль проблем с этим. Затраты 250 руб в месяц на 10 устройств.

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Евгений Широков

Россия или зарубеж?

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Михаил Желтухин
но сейчас вернулась на уровень марта-апреля 2022 года

и начала расти доля обратных vpn сервисов

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Максим Афанасьев

А что интересно случилось с аккаунтом Максута на VC? Его забанили, или сам самоустранился на фоне последних изменений дизайна?)

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Mrak

Юзаю VPN иногда по работе. Включать VPN что бы почитать очередную пропаганду Дождя итд? Зачем? Мне лично пропаганды внутренней хватает, а там тоже самое только со знаком -. :-)

В 2040 году мы обязательно сделаем это и это и точно полетим на луну - внутри
В 2040 РФ "сделает" это и это. Но мы то знаем что не сделает и все умрут - снаружи. Особенно конечно умиляют эти кавычки. :-)

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Виталий Лановой

меня само наличие запретов выбешивает почему мне нельзя читать твиттер* например

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Mrak

Есть такой бытовой анекдот. If you live in Germany you always see "the video is not avaliable on your country".

Запреты есть вот вообще везде. В РФ они лайтовые. Если очень надо включи VPN и делай что хочешь)

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Виталий Лановой

поэтому нахой государство с его мнением что мне смотреть и читать

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Индивидуальный Валера

Глава Минцифры: «В общем, это, я пиздабол»

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Artur Kuramshin

Если заблокировать YouTube, популярность VPN снова повысится, а пока постоянной надобности в нём нет, только изредка

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