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Солдатский огонь

«Яндекс» добавил «Букмейт» как опцию в подписку «Плюс» Статьи редакции

Теперь книжный сервис в России будет доступен только подписчикам компании.

  • В дополнительную опцию «Букмейт» вошли полный доступ к сервису, расширенная библиотека аудиокниг на «Яндекс Музыке» и возможность их прослушивания на устройствах с «Алисой», объявила компания. Библиотека электронных книг тоже обновилась.
  • Для действующих подписчиков «Плюса» опция стоит 100 рублей в месяц. Для остальных — 399 рублей в месяц: 299 рублей за подписку «Плюс» (входят «Яндекс Музыка», «Кинопоиск») и 100 рублей за «Букмейт». Для новых пользователей книжной опции есть пробный 30-дневный период.

  • Текущие подписчики «Букмейт» получат доступ к «Яндекс Плюсу» с книжной опцией до конца действия своей подписки. Для этого нужно установить новое мобильное приложение на iOS или Android и авторизоваться через аккаунт «Яндекса».

  • После этого пользователи смогут перенести все данные своих текущих аккаунтов в новое приложение — информацию о прочитанных книгах, заметки, цитаты и загруженные книги. «Яндекс» предложит восстановить их по почте, телефону или коду из старого приложения. Старое приложение «Букмейт» скачать уже нельзя, его пользователи смогут им пользоваться, пока не перейдут на новое.

«Букмейт» дополнит два других контентных направления «Плюса» — «Кинопоиск» и «Яндекс Музыку». Это позволит нам запускать новые интересные проекты, живущие в разных форматах и разных сервисах одновременно. А понимание запросов аудитории и опыт в рекомендательных технологиях поможет сделать выбор книг для пользователей «Букмейт» ещё удобнее и интереснее.

Александр Михайлов, глава книжного направления бизнес-группы «Плюса и Финтеха»
  • «Яндекс» купил права на использование технологий «Букмейт» на территории СНГ в июне 2022 года.
  • Позже Forbes писал, что компания также получила клиентскую базу, право на использование бренда и оригинальных продуктов. Источник издания говорил, что в декабре пользователи «Букмейт» смогут перейти на новое приложение от «Яндекса», их профили и библиотеки перенесут, а прежнее приложение перестанет работать.
  • В октябре Минюст внёс в список иноагентов ирландскую компанию-владельца книжного сервиса.

#новость #яндекс #букмейт

3674 просмотров
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54 комментария
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Ясный дебаркадер

Кайф же

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Ияза Гара

В чем же?

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Слегка Придурковатый

Оформляю подписку на торрентах. Пока всё норм.

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Фактический щит

Ретроград ))

Telegram-бот нынче

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1 комментарий
Иван Вялков

наконец-то

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Бип-блоп

Когда Яндекс.Букмейк со ставками на спорт?

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Последний Шанс

Всё равно платно =)

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Максим Горбунов

ну 100 р почти за даром ...

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5 комментариев
Maksim Kurlyk

Ну это реально удобно. Цена вполне себе норм.

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Andrey Anev

А самое главное что все будет в одной подписке.Яндекс молодцы однозначно.

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Дмитрий
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Ziyech

Не то приложение, поэтому и недоступно)

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Ekaterina Malozemova

Надо написать "Букмейт" по-русски

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2 комментария
Вадим Д.

Логичное объединение подписок. Молодцы, однако.
Только сам Плюс мульти мне обходится в 1900 ₽/год, плюс к Плюсу ещё 1200 ₽/год... Нужно оценить.

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Последний Шанс

Ни разу не платил за плюс. Извините, но его можно бесплатно нафармить. Что будет после 2024 года, видно будет

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2 комментария
NaticoTedoradze

Плюс стоит 299 руб, добавим букмейт и те же 399 руб, как и для новых подписчиков. А я ждала, когда плюс будет стоить дороже. Потому что иви стоит 399, прочие киносервисы - от 399, но всё равно, музыка+книги+кино за 399 руб. это выгоднее, чем просто фильмы за 399.

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Ияза Гара

Надо только учесть что в иви куда больше контента включено в подписку, и 3 года продаются за 3600, то есть 100 рублей в месяц.

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Эм и точка

Воспользуюсь случаем и еще раз посоветую яндексу засунуть свой плюс на четверых за 299 рублей в известное место.

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Hnorr

Круто. Но вопрос в том, будет ли пополняться коллекция книг из "недружественных стран" или только русские народные сказки останутся

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Al.S

Там уже нет некоторых книг, которые были в старом букмейте. Возможно, проверяют на пропаганду по новому закону

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3 комментария
Denis

Это все интересно, но в российском плей маркете букмейта нет

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Andrey Anev

Все есть, посмотрите внимательнее, там еще на иконке значок плюса в уголке.

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Влад

Над написать на русском букмейт

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DosRaven

Еще бы они внедрили туда чтения книг Алисой, чтобы даже те книги у которых нет аудио версии, можно было слушать.

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Ияза Гара

Она достаточно посредственно читает. Если новости ещё сгодится, то до профессиональных аудиокниг ей как до Китай пешком.

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Kirill

Идея хорошая, но мобильное приложение невозможно скачать

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Кирилл Половинкин

Качайте

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Andrey Anev

Только что скачал вообще без проблем.

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Айдар Шарифуллин

Ладно

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Андрей Комягин

Круто. Дополнительные бонусы к подписке прям в тему. Удобно, что в рамках единой подписки. Видимо идею супер приложения решили продолжить в пакетах с подписками

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Роман Н

А веб-версия есть?

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Деда Миша

bookmate.ru

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Алексей Орлов

Кайфуем, кайфу кайфу, кайфули😁

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Павел Игнатьев

А яндекс мульти? Или на хер идем?

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Ildar Aslyamov

Тоже интересует этот вопрос

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Andrey Anev

Отличная новость. Это реально будет удобно.

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lakoros

Интересно. Но книг мало. Оформление сайта видимо делали только для мобильных телефонов.

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Ияза Гара

Флибусту уже закрыли?
Слушать книги в исполнении Алисы? Серьезно? 🤣

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Деда Миша

Оно вроде и хорошо, но надо помнить, каким образом и почему у я. вдруг оказался такой сервис
Что в обычных условиях bookmate не "продался" бы

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Юлия Шикштенас

у яндекса каждый день какие то новые опции появляются

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Ekaterina Malozemova

Надеюсь допилят прослушивание аудиокниг на колонках. В музыке можно, а в букмейте пока нет

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