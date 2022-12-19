«Яндекс» добавил «Букмейт» как опцию в подписку «Плюс» Статьи редакции
Теперь книжный сервис в России будет доступен только подписчикам компании.
- В дополнительную опцию «Букмейт» вошли полный доступ к сервису, расширенная библиотека аудиокниг на «Яндекс Музыке» и возможность их прослушивания на устройствах с «Алисой», объявила компания. Библиотека электронных книг тоже обновилась.
- Для действующих подписчиков «Плюса» опция стоит 100 рублей в месяц. Для остальных — 399 рублей в месяц: 299 рублей за подписку «Плюс» (входят «Яндекс Музыка», «Кинопоиск») и 100 рублей за «Букмейт». Для новых пользователей книжной опции есть пробный 30-дневный период.
Текущие подписчики «Букмейт» получат доступ к «Яндекс Плюсу» с книжной опцией до конца действия своей подписки. Для этого нужно установить новое мобильное приложение на iOS или Android и авторизоваться через аккаунт «Яндекса».
- После этого пользователи смогут перенести все данные своих текущих аккаунтов в новое приложение — информацию о прочитанных книгах, заметки, цитаты и загруженные книги. «Яндекс» предложит восстановить их по почте, телефону или коду из старого приложения. Старое приложение «Букмейт» скачать уже нельзя, его пользователи смогут им пользоваться, пока не перейдут на новое.
- «Яндекс» купил права на использование технологий «Букмейт» на территории СНГ в июне 2022 года.
- Позже Forbes писал, что компания также получила клиентскую базу, право на использование бренда и оригинальных продуктов. Источник издания говорил, что в декабре пользователи «Букмейт» смогут перейти на новое приложение от «Яндекса», их профили и библиотеки перенесут, а прежнее приложение перестанет работать.
- В октябре Минюст внёс в список иноагентов ирландскую компанию-владельца книжного сервиса.
3674 просмотров
Кайф же
В чем же?
Оформляю подписку на торрентах. Пока всё норм.
Ретроград ))
Telegram-бот нынче
наконец-то
Когда Яндекс.Букмейк со ставками на спорт?
Всё равно платно =)
ну 100 р почти за даром ...
Ну это реально удобно. Цена вполне себе норм.
А самое главное что все будет в одной подписке.Яндекс молодцы однозначно.
Не то приложение, поэтому и недоступно)
Надо написать "Букмейт" по-русски
Логичное объединение подписок. Молодцы, однако.
Только сам Плюс мульти мне обходится в 1900 ₽/год, плюс к Плюсу ещё 1200 ₽/год... Нужно оценить.
Ни разу не платил за плюс. Извините, но его можно бесплатно нафармить. Что будет после 2024 года, видно будет
Плюс стоит 299 руб, добавим букмейт и те же 399 руб, как и для новых подписчиков. А я ждала, когда плюс будет стоить дороже. Потому что иви стоит 399, прочие киносервисы - от 399, но всё равно, музыка+книги+кино за 399 руб. это выгоднее, чем просто фильмы за 399.
Надо только учесть что в иви куда больше контента включено в подписку, и 3 года продаются за 3600, то есть 100 рублей в месяц.
Воспользуюсь случаем и еще раз посоветую яндексу засунуть свой плюс на четверых за 299 рублей в известное место.
Круто. Но вопрос в том, будет ли пополняться коллекция книг из "недружественных стран" или только русские народные сказки останутся
Там уже нет некоторых книг, которые были в старом букмейте. Возможно, проверяют на пропаганду по новому закону
Это все интересно, но в российском плей маркете букмейта нет
Все есть, посмотрите внимательнее, там еще на иконке значок плюса в уголке.
Над написать на русском букмейт
Еще бы они внедрили туда чтения книг Алисой, чтобы даже те книги у которых нет аудио версии, можно было слушать.
Она достаточно посредственно читает. Если новости ещё сгодится, то до профессиональных аудиокниг ей как до Китай пешком.
Идея хорошая, но мобильное приложение невозможно скачать
Качайте
Только что скачал вообще без проблем.
Ладно
Круто. Дополнительные бонусы к подписке прям в тему. Удобно, что в рамках единой подписки. Видимо идею супер приложения решили продолжить в пакетах с подписками
А веб-версия есть?
bookmate.ru
Кайфуем, кайфу кайфу, кайфули😁
А яндекс мульти? Или на хер идем?
Тоже интересует этот вопрос
Отличная новость. Это реально будет удобно.
Интересно. Но книг мало. Оформление сайта видимо делали только для мобильных телефонов.
Флибусту уже закрыли?
Слушать книги в исполнении Алисы? Серьезно? 🤣
Оно вроде и хорошо, но надо помнить, каким образом и почему у я. вдруг оказался такой сервис
Что в обычных условиях bookmate не "продался" бы
у яндекса каждый день какие то новые опции появляются
Надеюсь допилят прослушивание аудиокниг на колонках. В музыке можно, а в букмейте пока нет