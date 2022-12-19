«Букмейт» дополнит два других контентных направления «Плюса» — «Кинопоиск» и «Яндекс Музыку». Это позволит нам запускать новые интересные проекты, живущие в разных форматах и разных сервисах одновременно. А понимание запросов аудитории и опыт в рекомендательных технологиях поможет сделать выбор книг для пользователей «Букмейт» ещё удобнее и интереснее.