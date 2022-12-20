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Системный цветок

«Яндекс Карты» добавили в карточки городов России тематические подборки интересных мест, собранных нейросетью Статьи редакции

Они помогут спланировать вечер, выходные или отпуск, считают в сервисе.

  • В карточках появились разделы «Где поесть» и «Чем заняться», которые генерирует нейросеть сервиса, объявила компания. Тематические подборки доступны почти во всех городах России.
  • Чтобы найти подборки для нужного города, нужно ввести его название в поиске приложения или веб-версии «Карт». После этого пользователь увидит карточку с информацией о городе и разделами.
  • В разделе «Чем заняться» есть пять подборок: популярные места, с детьми (цирк, театры, игровые площадки), музеи, места для прогулок «В городе» и «На природе».
  • В «Где поесть» собраны кафе и рестораны, есть фильтры по блюдам, оценки и отзывы.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #яндекскарты

818 просмотров
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15 комментариев
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 Деда Миша

Сколько денег нужно дать нейросети, чтобы нужная точка была нужнее остальных
С алгоритмом ведь можно порешать вопросики?

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Nikolay Paratyne

Ну, наверняка имеются такие специалисты, которые могут договориться с алгоритмом )

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Boris Petrov

И они работают как раз все в Яндексе. Прайс лист только пока недоступен )

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Terri Brown

нейросеть неподкупна

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Nikolay Paratyne

Кто сказал? )

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Aleksei M

Но обучаема ;)

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Дмитрий Струков

Функционал отличный, но, черт возьми, верните границы!

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Lisa Pucci

и дизы на vc

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Nikolay Paratyne

Большинсву все же фиолетово на наличие или отсуствие границ )

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Pavel Cree

Как будто не понятно, почему они границы вернуть не могут на текущий момент.

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Деда Миша
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Вадим Д.

Очень круто!
Можно при посещении какого-либо города найти некий "туристический минимум", если кому-то лень или некогда строить план посещений.

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Boris Petrov

Это реально удобно и будет экономить время. Вот только кто эти карточки заполняет то, не совсем понятно. Все те же люди, которые пишут отзывы...

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Nikolay Paratyne

Информативно - это уже хорошо. Нейросети сейчас везде, здесь тоже получается только на пользу.

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Илья М

Это когда тебе яша предлагает оставить отзыв? это нейросеть?

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