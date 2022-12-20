«Яндекс Карты» добавили в карточки городов России тематические подборки интересных мест, собранных нейросетью Статьи редакции
Они помогут спланировать вечер, выходные или отпуск, считают в сервисе.
- В карточках появились разделы «Где поесть» и «Чем заняться», которые генерирует нейросеть сервиса, объявила компания. Тематические подборки доступны почти во всех городах России.
- Чтобы найти подборки для нужного города, нужно ввести его название в поиске приложения или веб-версии «Карт». После этого пользователь увидит карточку с информацией о городе и разделами.
- В разделе «Чем заняться» есть пять подборок: популярные места, с детьми (цирк, театры, игровые площадки), музеи, места для прогулок «В городе» и «На природе».
- В «Где поесть» собраны кафе и рестораны, есть фильтры по блюдам, оценки и отзывы.
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Сколько денег нужно дать нейросети, чтобы нужная точка была нужнее остальных
С алгоритмом ведь можно порешать вопросики?
Ну, наверняка имеются такие специалисты, которые могут договориться с алгоритмом )
И они работают как раз все в Яндексе. Прайс лист только пока недоступен )
нейросеть неподкупна
Кто сказал? )
Но обучаема ;)
Функционал отличный, но, черт возьми, верните границы!
и дизы на vc
Большинсву все же фиолетово на наличие или отсуствие границ )
Как будто не понятно, почему они границы вернуть не могут на текущий момент.
Очень круто!
Можно при посещении какого-либо города найти некий "туристический минимум", если кому-то лень или некогда строить план посещений.
Это реально удобно и будет экономить время. Вот только кто эти карточки заполняет то, не совсем понятно. Все те же люди, которые пишут отзывы...
Информативно - это уже хорошо. Нейросети сейчас везде, здесь тоже получается только на пользу.
Это когда тебе яша предлагает оставить отзыв? это нейросеть?