«ВКонтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK Звонках» Статьи редакции
С реакциями в реальном времени и без ограничений по количеству зрителей.
- Пользователи могут вместе смотреть любой контент, размещённый на «VK Видео» — фильмы, сериалы, шоу, ролики блогеров и пользователей, объявила компания. К видео можно оставлять реакции, комментарии в чате или голосом на звонке.
- Чтобы перейти в режим совместного просмотра, пользователь должен нажать «Смотреть вместе» и выбрать нужное видео из добавленных или загруженных, поиска или по ссылке, а также с витрины рекомендаций. Также можно вместе смотреть прямые трансляции.
- Звук и картинка будут подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка, говорят в соцсети. Управлять контентом могут пользователь, который запустил видео, и администратор звонка — например, ставить на паузу, регулировать громкость или выключить ролик.
- Функция доступна на всех платформах и в приложениях «VK Звонков», в основном приложении и веб-версии «ВКонтакте». У пользователей iOS она появится в ближайшее время.
- Совместный просмотр пригодится, например, школам для показа обучающих роликов, для презентаций бизнеса, закрытых показов премьер фильмов и клипов, спортивных трансляций, считают в компании.
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Класс, можно будет с пацанами посмотреть порнушку и вместе полировать свой огурец.
Посмотр шортсов? 😂
Один на всех?
ВК вероятно хочет дно пробить)
У вас любая фича - дно.
Вообще не так! Но эта фича точно ни о чем)
А пацаны-то и не знают
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/4409342945687
Значит ли это, что внедрение подобной фичи синдром "дна"? Если да, то Apple тогда дно https://support.apple.com/ru-ru/HT212823
А разве они еще этого не сделали?
Ха, но они находят лозейки как опуститься ещё ниже)
Основная лазейка была в превращении удобного приложения в суперапп, после этого лететь уже стало некуда)
На расстоянии наверняка может пригодится. Хотя ведь и просто поделиться можно.
А ведь когда-то этим вживую занимались: фильмы смотрели, слушали музыку, общались ещё - просто воспоминания.
ну сейчас многие друзья разъехались по разным странам ...
Согласен. Но ведь просто поделиться можно. Но тут кому как. Вряд ли с бухты-барахты реализовали, наверняка прощупывали аудиторию на интерес.
Вы правда думаете, что это функция создана для того, чтобы заменить живое общение или "первонах" чем-то надо было заполнить?)
Да это это просто усовершенствованный вариант общения в групповых чатах, там же тоже кидают ролики, каждый смотрит и как-то комментит. Не вижу прям огромной разницы
Времена меняются. Сейчас на свидение приходят и сидят через телефоны разговаривают, а вы про кино вживую )
Вот для этого есть соцсеть TenChat и клубы по всей стране)))
TenChat уже 3день лежит
Норм функция. Мы сейчас с женой синхронизируемся, в вечерних просмотрах фильмов и сериалов т.к. живем на разных континентах, так что могли бы попробовать. Вот только моя жена не будет регаться в ВК )
Я в ВК ни когда не регистрировался, но в этот раз точно пойду регистрироваться с женой. Соц сеть от народа!
Цифровизация набирает обороты.
Теперь уже и девушку домой не пригласить на просмотр фильма)
ну прям новаторы, таких сервисов много
Не только сервисов, есть даже игровые моды для совместного просмотра
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2622867129
А ВКонтакте разве еще работает?
VK колхозил непонятные фичи. Странно, что Яндекс не пытается создать свой видеохостинг, в разы бы лучше получилось
Потому что ему это не нужно. Он кое как от Дзена c Новостями избавился.