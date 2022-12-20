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Системный цветок

«ВКонтакте» добавила функцию совместного просмотра видео в «VK Звонках» Статьи редакции

С реакциями в реальном времени и без ограничений по количеству зрителей.

  • Пользователи могут вместе смотреть любой контент, размещённый на «VK Видео» — фильмы, сериалы, шоу, ролики блогеров и пользователей, объявила компания. К видео можно оставлять реакции, комментарии в чате или голосом на звонке.
  • Чтобы перейти в режим совместного просмотра, пользователь должен нажать «Смотреть вместе» и выбрать нужное видео из добавленных или загруженных, поиска или по ссылке, а также с витрины рекомендаций. Также можно вместе смотреть прямые трансляции.
  • Звук и картинка будут подстраиваться под устройство и скорость интернета каждого участника звонка, говорят в соцсети. Управлять контентом могут пользователь, который запустил видео, и администратор звонка — например, ставить на паузу, регулировать громкость или выключить ролик.
  • Функция доступна на всех платформах и в приложениях «VK Звонков», в основном приложении и веб-версии «ВКонтакте». У пользователей iOS она появится в ближайшее время.
  • Совместный просмотр пригодится, например, школам для показа обучающих роликов, для презентаций бизнеса, закрытых показов премьер фильмов и клипов, спортивных трансляций, считают в компании.

#новость #vkзвонки #вконтакте

670 просмотров
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28 комментариев
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 Илья Волочков

Класс, можно будет с пацанами посмотреть порнушку и вместе полировать свой огурец.

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Alex Shevchenko

Посмотр шортсов? 😂

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Антон Большаков
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Константин Брежнев

Один на всех?

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Алексей

ВК вероятно хочет дно пробить)

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Дмитрий Филиппов

У вас любая фича - дно.

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Алексей

Вообще не так! Но эта фича точно ни о чем)

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Дмитрий Кузнецов

А пацаны-то и не знают
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/4409342945687

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Симеон Обедов

Значит ли это, что внедрение подобной фичи синдром "дна"? Если да, то Apple тогда дно https://support.apple.com/ru-ru/HT212823

Совместный просмотр фильмов и телешоу в FaceTime…
С помощью SharePlay все участники вызова в FaceTime могут одновременно смотреть фильмы и телешоу.
support.apple.com
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Алексей Лесин

А разве они еще этого не сделали?

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Алексей

Ха, но они находят лозейки как опуститься ещё ниже)

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Алексей Лесин

Основная лазейка была в превращении удобного приложения в суперапп, после этого лететь уже стало некуда)

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Вадим Д.

На расстоянии наверняка может пригодится. Хотя ведь и просто поделиться можно.
А ведь когда-то этим вживую занимались: фильмы смотрели, слушали музыку, общались ещё - просто воспоминания.

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Juaquita Howard

ну сейчас многие друзья разъехались по разным странам ...

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Вадим Д.

Согласен. Но ведь просто поделиться можно. Но тут кому как. Вряд ли с бухты-барахты реализовали, наверняка прощупывали аудиторию на интерес.

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John Malkovich

Вы правда думаете, что это функция создана для того, чтобы заменить живое общение или "первонах" чем-то надо было заполнить?)

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Alex Shevchenko

Да это это просто усовершенствованный вариант общения в групповых чатах, там же тоже кидают ролики, каждый смотрит и как-то комментит. Не вижу прям огромной разницы

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Denis Verhovodov

Времена меняются. Сейчас на свидение приходят и сидят через телефоны разговаривают, а вы про кино вживую )

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Наталья Зорина

Вот для этого есть соцсеть TenChat и клубы по всей стране)))

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Rafa Ramazanov

TenChat уже 3день лежит

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Дмитрий Филиппов

Норм функция. Мы сейчас с женой синхронизируемся, в вечерних просмотрах фильмов и сериалов т.к. живем на разных континентах, так что могли бы попробовать. Вот только моя жена не будет регаться в ВК )

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Леопольд

Я в ВК ни когда не регистрировался, но в этот раз точно пойду регистрироваться с женой. Соц сеть от народа!

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Дневник стартапера

Цифровизация набирает обороты.
Теперь уже и девушку домой не пригласить на просмотр фильма)

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Юрий Долгоруков

ну прям новаторы, таких сервисов много

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Дмитрий Кузнецов

Не только сервисов, есть даже игровые моды для совместного просмотра
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2622867129

Steam Community :: Guide :: Swamp Cinema: The…
This guide will give you a detailed description of the server Swamp Cinema, which is one of most…
steamcommunity.com
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Великолепный шмель

А ВКонтакте разве еще работает?

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Кирилл Половинкин

VK колхозил непонятные фичи. Странно, что Яндекс не пытается создать свой видеохостинг, в разы бы лучше получилось

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Suntori
Странно, что Яндекс не пытается создать свой видеохостинг

Потому что ему это не нужно. Он кое как от Дзена c Новостями избавился.

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