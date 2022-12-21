OpenAI представила нейросеть Point-E для генерации 3D-моделей по текстовому запросу Статьи редакции
В компании признают, что она менее совершенна по сравнению с другими подобными технологиями, но позволяет значительно быстрее получить результат.
- Компания опубликовала открытый исходный код нейросети Point-E на Github, пишет TechCrunch. Согласно данным OpenAI, на графическом процессоре Nvidia V100 она способна создавать модели за «одну-две минуты».
- Point-E состоит из двух моделей: первая генерирует простое изображение на основе текстового запроса, а вторая — преобразовывает его в 3D-модель. Для этого она создает облака точек в пространстве, которые повторяют трёхмерную форму объекта.
- Чтобы нейросеть могла работать с мелкими деталями, разработчики создали дополнительную систему для преобразования облака точек в сетку — набор вершин, рёбер и граней, необходимых для детализации объекта.
- По словам исследователей OpenAI, нейросеть обучалась на базе данных из «нескольких миллионов» 3D-моделей и связанных с ними метаданных. При этом компания в своей публикации не упоминает об авторских правах и художниках, чьи работы использовались для обучения.
- Создатели также отмечают, что Point-E менее совершенна по сравнению с другими современными технологиями, но позволяет получить результат значительно быстрее. Они предполагают, что со временем нейросеть можно будет использовать в анимации, разработке игр, а также 3D-печати.
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нейросеть скоро захватит весь мир
Не, очередная никому не нужная нейронка. Через год про нее уже и не вспомнит никто
Те кто занимается 3д от этого получат профит, те, кто занимается проектированием ландшафтов, зданий и так далее - получат профит. Если вы этим не будете пользоваться, не значит, что никому не надо и это очередная нейронка. Ваш комментарий - очередной высер
В чем профит? Мне просто интересно, да если им займутся а не забросят как 100-ти подобных на гитхабе
Очень быстрое прототипирование объектами, максимально приближенными к ТЗ, так сказать.
Для тех кто этим занимается неба над головой точно не сыграет. Хотя бы потому, что в таком деле нужен адекватный и главное редактируемый материал. Я сейчас завис в unreal и twinmotion. Библиотека объектов именно качественных довольнл мала, а которые можно редактировать ещё меньше. Под редактировать имею ввиду свойства объектов, морфинг, готовность к анимации и прочее.
А вот хз, получат ли. В 2000х веб сайты можно было создавать через ms frontpage, потом через adobe dreamveaver. И там и там без кодеров. Казалось бы, эх студии бабла поднимали.
Но нет. Обе прожки отправились на свалку истории, а бабло рубят веб-макаки, пишущие (то бишь, копипастящие) код, выучившие один фреймворк.
Боюсь, что тут примерно то же самое будет. Чтобы просто где-то накидать примерных объектов (условно, возле рендера человейника накидать радостных мамочек с колясками и собачников) есть готовые библиотеки. А чтобы прям что-то конкретное, думаю, на данном этапе дешевле будет с нуля делать, чем доводить до ума.
О, экспертов подвезли! А не подскажете еще парочку таких же всем доступных нейронок?
Вообще нейросеть это топовая вещь и не важно в какой сфере ,а тем более такие доступные
ChatGPT например.
так это понятно, я не за нее говорю ,а так в общем,про эту мне кажется уже забудут через пару месяцев
Так и дойдём до технологической сингулярности, когда каждый день будет появляться больше нейронок, чем можно успеть попробовать.
Значит, появится нейронка, которая будет успевать
Очередная не нужная?
Они УЖЕ пишут тексты как человек и даже лучше.
Они уже фигачат интерфейсы и сайты.
Они уже делают порой неплохие иллюстрации.
Прямо на наших глаза случилась революция!
С этой точки понятно стало, что реально большинство работ исчезнет, и не через 30 лет.
Не исчезнет. Всё это такого качества, что нужно сильно дорабатывать, поэтому для человека без дизайнерских навыков это всё бесполезно. И обычно одной картинкой всё не ограничивается, нужна серия в едином стиле или с одинаковым персонажем в разных позах, нейронки пока от этого сильно далеки.
Очередной никому не нужный комментатор, через неделю про вас уже и не вспомнит никто
А вот как вы думаете, что будет с дизайнерами, профессия вымрет, если нет, то куда она будет дальше развиваться 🤔
Нечего не будет, проекты даже для нейронки кто-то должен писать сама себя она не обучит
вот именно не будет человека ,не будет и нейросети
поэтому дизайнеры всегда будут актуальными
Цены на массовые изображения упадут, а на единичные шедевры вырастут.
Ну на иллюстраторов мне кажется спрос упадёт, так как нейронка неплохо создаёт персонажей, арт и т.д
Лебедев давно нас «на покой»отправил 😅
Татьяныч сильный персонаж)
Если сила в государственных заказах, то да.
На этапе GPT моделей - ничего. Получат новый инструмент и станут продуктивнее, как и другие профессии.
На этапе AGI крышка всем, но не сразу - пройдет время, пока применение станет дешевле, чем рабочая сила.
AGI пока в стадии наработки исследовательской интуиции - нужных инсайтов нет, и не понятно когда будут. Джон Кармак ожидает каких-то продвижений к 2030-му.
ChatGPT вроде делает успехи, на мой взгляд наиболее успешная из всех что появлялись за последнее время.
Главное ограничение GPT моделей - отсутствие смежных областей знаний. Они не могут корректировать свои неточности.
Составить последовательный текст - да, может. Ответить сколько будет 2*2 - только если текстовый ответ на этот вопрос был где-то в тренировочных данных.
Поэтому да - может выдать код на гора, даже правильный. А может и неправильный. При этом выглядеть в обоих случаях будет одинаково уверенно.
Сейчас есть ниша для стартапов, которые будут приделывать моделям "ручки-ножки" в конкретных областях знаний, нивелируя этот недостаток.
Lensa немного подправили Stable Diffusion и получают нормальный доход с этой надстройки для создания портретов.
ChatGPT - может корректировать свой ответ, если написать ему то, что нужно исправить и как. Пока что самый полезный навык этой сетки — написание писем, буквально по щелчку пальцев можно получить вменяемое структурное письмо, если дать правильные вводные.
Речь о Prisma Labs?
Там кстати еще нейронка CLIP задействована, с датабазой LAION-5B. И, Cаnva подтянула text-to-image AI. От Канвы, к слову, давно этого ждал.
Да, речь о них
Когда уже сделают нейронку которая генерирует другие нейронки
Думаю что очень скоро
Так нейросети у человеков в мозгу уже захватили мир:)
Если кому-то станет интересно как тот же MS свои нейронки пилит на основе чужих проектов можно почитать https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57450
В тексте очень много расплывчатых и оценочных суждений без источников
AssertionError: number of texts should match batch size
Пока слишком сырая штука, подожду веб-интерфейса, если взлетит.
Выглядит как ранняя бетка
Остановитесь
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Комментарий удален модератором
может ли нейросеть стать депутатом? хм
Я в это время уже ни в чем не удивлюсь
AI уже успешно договаривается с людьми для достижения своих целей и победы (https://www.infoq.com/news/2022/12/meta-diplomacy-cicero/). Возможно, скоро нейросети будут править миром, причем буквально.
Удивительно на что способны нейросети