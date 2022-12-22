Правительство одобрило около 70 проектов ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги — «Ъ» Статьи редакции
Среди его разработчиков — «Ростелеком», VK, «1С» и «Лаборатория Касперского».
- 16 декабря 2022 года правительство утвердило «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) в России до 2030 года, с ней ознакомился «Ъ». Согласно документу, за это время российские разработчики вложат в свои продукты более 70 млрд рублей.
- Документ создан на основе «карты» «Новые коммуникационные интернет-технологии», разработанной в 2020 году по соглашению о намерениях между правительством и «Ростелекомом». В новом документе к тем, кто будет реализовывать его, планируют добавить «1С», «Лабораторию Касперского», VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.
- Сейчас в «карте» около 70 одобренных проектов. В аппарате Дмитрия Чернышенко говорили, что это открытые документы, поэтому в них могут добавить новые компании и проекты. Сейчас там уточнили «Ъ», что «карты» профинансируют в рамках федпроекта «Цифровые технологии», объём бюджетных денег уточняется.
- В частности, среди одобренных проектов в НОПО — сервис по просмотру видеоконтента от «Ростелекома» Wink, на котором планируют развивать и пользовательский контент, и проект создания российского игрового «движка» от VK. В обеих компаниях отказались от комментариев.
- Как пишет «Ъ», также власти планируют создать к 2023 году отраслевой венчурный фонд. За проект будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры.
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Почему "зарубежными аналогами" называют то, что уже есть и работает, при этом именно создание аналогов только в проекте?
Вот тоже непонятно. Их же уже сделали и давно) Самый прикол, что работать они будут действительно только на территории ЭрЭфии, из-за рубежа только под VPN
Эрэфия – прямо название эльфийской страны (-: Хотя, видимо, скорее всё же государство тёмных эльфов, захваченное орками и гоблинами.
Это древний референс на Эрафию из HoMM3
Своё надо создавать, а не аналоги!
Функционал и задачи могут быть схожи, но не понимаю зачем изобретать велосипед?!
Своё ты создашь, с оригинальной идеей и получишь 50/50 взлетит/не взлетит, а тут проверенные временем идеи) Времени на раскачку нет, как гритса
Удивительно, что в других странах раньше не додумались до такого очевидного эффективного способа быстро и качественно создавать софт
Так в тех других загнивающих странах одно гейство на уме да поклонение сатане. То ли дело наша посконная великая православная страна!
А в каких странах, кроме Эритреи, поклоняются Путину?
Что-то ничего не понятно 🤔
Должны, нет, нет, лучше обязаны!
Щас начнутся прошения денег на проекты (распилы), все по старой схеме.
У нас уже сервисы видеоконференции и игровые движки - общесистемное ПО? М-да
Wink уже давно существует, да и многие другие. Полагаю поддержка необходима в создании новых продуктов, но никак ни в продвижении и развитии уже существующих.
Сами одобренные компании такие "ноу комментс" ))