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Роковой динозавр

Правительство одобрило около 70 проектов ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги — «Ъ» Статьи редакции

Среди его разработчиков — «Ростелеком», VK, «1С» и «Лаборатория Касперского».

  • 16 декабря 2022 года правительство утвердило «дорожную карту» развития «Нового общесистемного программного обеспечения» (НОПО) в России до 2030 года, с ней ознакомился «Ъ». Согласно документу, за это время российские разработчики вложат в свои продукты более 70 млрд рублей.
  • Документ создан на основе «карты» «Новые коммуникационные интернет-технологии», разработанной в 2020 году по соглашению о намерениях между правительством и «Ростелекомом». В новом документе к тем, кто будет реализовывать его, планируют добавить «1С», «Лабораторию Касперского», VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.
  • Сейчас в «карте» около 70 одобренных проектов. В аппарате Дмитрия Чернышенко говорили, что это открытые документы, поэтому в них могут добавить новые компании и проекты. Сейчас там уточнили «Ъ», что «карты» профинансируют в рамках федпроекта «Цифровые технологии», объём бюджетных денег уточняется.
  • В частности, среди одобренных проектов в НОПО — сервис по просмотру видеоконтента от «Ростелекома» Wink, на котором планируют развивать и пользовательский контент, и проект создания российского игрового «движка» от VK. В обеих компаниях отказались от комментариев.
  • Как пишет «Ъ», также власти планируют создать к 2023 году отраслевой венчурный фонд. За проект будут отвечать Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры.

#новость #минцифры

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Почему "зарубежными аналогами" называют то, что уже есть и работает, при этом именно создание аналогов только в проекте?

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Victor Axonoff

Вот тоже непонятно. Их же уже сделали и давно) Самый прикол, что работать они будут действительно только на территории ЭрЭфии, из-за рубежа только под VPN

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Вадим Д.

Эрэфия – прямо название эльфийской страны (-: Хотя, видимо, скорее всё же государство тёмных эльфов, захваченное орками и гоблинами.

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Максим Ефимов

Это древний референс на Эрафию из HoMM3

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Иван Серик

Своё надо создавать, а не аналоги!
Функционал и задачи могут быть схожи, но не понимаю зачем изобретать велосипед?!

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Victor Axonoff

Своё ты создашь, с оригинальной идеей и получишь 50/50 взлетит/не взлетит, а тут проверенные временем идеи) Времени на раскачку нет, как гритса

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Олег Макаров

Удивительно, что в других странах раньше не додумались до такого очевидного эффективного способа быстро и качественно создавать софт

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Слегка Придурковатый

Так в тех других загнивающих странах одно гейство на уме да поклонение сатане. То ли дело наша посконная великая православная страна!

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Роботы из зубной пасты

А в каких странах, кроме Эритреи, поклоняются Путину?

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Российские аналоги

Что-то ничего не понятно 🤔

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Веб Инструменты

Должны, нет, нет, лучше обязаны!

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Александр Рюмин

Щас начнутся прошения денег на проекты (распилы), все по старой схеме.

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Алексей Кулыванов

У нас уже сервисы видеоконференции и игровые движки - общесистемное ПО? М-да

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ААА

Wink уже давно существует, да и многие другие. Полагаю поддержка необходима в создании новых продуктов, но никак ни в продвижении и развитии уже существующих.

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Kirill Kulagin

Сами одобренные компании такие "ноу комментс" ))

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