«Яндекс Карты» добавили слой дня и ночи — с помощью него можно в реальном времени следить за движением солнца Статьи редакции
Например, данные можно использовать при планировании поездок и путешествий.
- Слой «Карта дня и ночи» помогает увидеть, в какое время наступают сумерки и ночь в разных городах мира. Он доступен в веб-версии сервиса на компьютерах и смартфонах, объявила компания.
- Чтобы включить слой, пользователь должен выбрать его в правом верхнем углу главной страницы. Самые тёмные участки — это места, где уже наступила ночь, светлые — гражданские сумерки (период после заката и перед восходом, когда на улице всё видно без фонарей).
- Пользователи могут двигать ползунок внизу экрана и смотреть данные в прошлом и будущем. Расчёты выполнены с точностью до двух минут, говорят в «Яндекс Картах».
- Карта пригодится для изучения разных явлений и процессов в астрономии и географии, а также при планировании путешествий и прогулок, считают в компании.
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При этом сотни людей прдолжают околевать на стопах, ожидая автобус, который придет в 31, нет 33, нет 37 минут, нет уже прошел
яндексу ускорить движение автобусов?)
А Яндекс здесь при чем, он всего лишь информирует.
Я думаю, что человек как раз это и имел в виду, что Яндекс предоставляет информацию, но ее качество может быть очень низким.
А при чем тут Яндекс карты и отображения смены дня и ночи на них?
Да не при чём, разумеется, просто лишь бы хню ляпнуть против, а по теме это или нет - не важно, залайкуют в любом случае, уж так тут в последнее время заведено у аудитории)
а могли бы работать
так на яндекс картах есть расписание движения автобусов в реальном времени
Я один раз по этому расписанию часа полтора автобус ждал. Который вот-вот должен подойти
Ездил недавно на автобусе, у водителя на панели лежит дежурная GPS глушилка.
Охренеть инновация!
Я линию терминатора на API Яндекс карт нарисовал лет 15 назад, когда JS факультативно изучал и хотел коллегам по работе показать, как солнце освещает землю.
Сел, поизучал астрономические формулы, сверил расчеты с реальными закатами-рассветами, нанес на карту. Пол-выходного точно потратил.
А тут целое событие для Яндекса! Вот оно что! )
Актуальный скрин, который работает и сейчас.
P.S. оказывается, первая версия API до сих пор жива!
P.P.S. Тогда еще юникода не было в обиходе толком, вот времена были!
Код в открытом доступе?)
Изучать явления и процессы в астрономии и географии по яндекс картам странное занятие.
по атласу 1987 года лучше
Лучше все же контурные карты и все сделать своими руками )
зачем если можно открыть google earth?
Так может человек патриот, не приемлет все эти буржуйские сервисы, решил пойти своим путем -))
Лучше - по школьным учебникам 1994-2013 годов. За них теперь ещё и посадят )
Ты шо, Атлас круглый не ломай стереотип! Вадимка уверен, что земля плоская.
Ты точно понимаешь разницу между атласом и глобусом?
И Земля, если что не круглая, её форма — геоид.
Да вполне, земля в нем изображена круглой всегда.
Но намек па плоскость атласа и земли понял🤣.
Но нет господин Вадимка земля круглая, ну или чуть овальная как-то так.
Пусть добавят слой - границы государств
Границы некоторых государств неплохо видны на ночных спутниковых снимках
В картах Apple как-то интереснее сделано
Хуйня. В X-COM было интересней.
ну так это эплл,там все поинтересней )
Но по России ими пользоваться такое себе. Сейчас хоть дома то появились или все по прежнему?
Классные новости. А еще классной новостью было бы что? Возврат дизлайков, конечно.
Если бы добавили местоположение солнца, могло бы пригодиться ещё и для верификации фотографий
так есть уже гадание по клитору
покажи где солнышко рукой
Перед этим, обязательно просить показать - где сердечко))
Проверил юг России зиму и лето. Не соответствует реальности. А так был бы интересный инструмент.
Проверил на отдельных сайтах, которые показывают время в таблицах, там очень сильно отличается от того, что вижу в Яндексе.
Верните границы стран
Вы хотите, что бы разработчиков посадили, да? ))
сейчас бы вебверсию открывать со смартфона...
Добавьте плоскую землю!!!!!
зОчем, плоскости - это не круто
Ооо супер