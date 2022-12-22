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Роковой динозавр

«Яндекс Карты» добавили слой дня и ночи — с помощью него можно в реальном времени следить за движением солнца Статьи редакции

Например, данные можно использовать при планировании поездок и путешествий.

  • Слой «Карта дня и ночи» помогает увидеть, в какое время наступают сумерки и ночь в разных городах мира. Он доступен в веб-версии сервиса на компьютерах и смартфонах, объявила компания.
  • Чтобы включить слой, пользователь должен выбрать его в правом верхнем углу главной страницы. Самые тёмные участки — это места, где уже наступила ночь, светлые — гражданские сумерки (период после заката и перед восходом, когда на улице всё видно без фонарей).
  • Пользователи могут двигать ползунок внизу экрана и смотреть данные в прошлом и будущем. Расчёты выполнены с точностью до двух минут, говорят в «Яндекс Картах».
  • Карта пригодится для изучения разных явлений и процессов в астрономии и географии, а также при планировании путешествий и прогулок, считают в компании.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #яндекскарты

1312 просмотров
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41 комментарий
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 Эфир Монеров

При этом сотни людей прдолжают околевать на стопах, ожидая автобус, который придет в 31, нет 33, нет 37 минут, нет уже прошел

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Сергей Сергеев

яндексу ускорить движение автобусов?)

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Наталия Фергус

А Яндекс здесь при чем, он всего лишь информирует.

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Andrey Zykov

Я думаю, что человек как раз это и имел в виду, что Яндекс предоставляет информацию, но ее качество может быть очень низким.

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Мяу

А при чем тут Яндекс карты и отображения смены дня и ночи на них?

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Cosmo Cosmo

Да не при чём, разумеется, просто лишь бы хню ляпнуть против, а по теме это или нет - не важно, залайкуют в любом случае, уж так тут в последнее время заведено у аудитории)

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Mark

а могли бы работать

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Виталий Лановой

так на яндекс картах есть расписание движения автобусов в реальном времени

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Игорь Протасов

Я один раз по этому расписанию часа полтора автобус ждал. Который вот-вот должен подойти

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Pedal Horse Mashineries Inc

Ездил недавно на автобусе, у водителя на панели лежит дежурная GPS глушилка.

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Ияза Гара

Охренеть инновация!
Я линию терминатора на API Яндекс карт нарисовал лет 15 назад, когда JS факультативно изучал и хотел коллегам по работе показать, как солнце освещает землю.
Сел, поизучал астрономические формулы, сверил расчеты с реальными закатами-рассветами, нанес на карту. Пол-выходного точно потратил.
А тут целое событие для Яндекса! Вот оно что! )

Актуальный скрин, который работает и сейчас.
P.S. оказывается, первая версия API до сих пор жива!
P.P.S. Тогда еще юникода не было в обиходе толком, вот времена были!

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stonefield

Код в открытом доступе?)

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Вадим Д.

Изучать явления и процессы в астрономии и географии по яндекс картам странное занятие.

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Виталий Лановой

по атласу 1987 года лучше

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Roman Gorski

Лучше все же контурные карты и все сделать своими руками )

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Виталий Лановой

зачем если можно открыть google earth?

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Наталия Фергус

Так может человек патриот, не приемлет все эти буржуйские сервисы, решил пойти своим путем -))

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Роботы из зубной пасты

Лучше - по школьным учебникам 1994-2013 годов. За них теперь ещё и посадят )

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Мяу

Ты шо, Атлас круглый не ломай стереотип! Вадимка уверен, что земля плоская.

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Вадим Д.

Ты точно понимаешь разницу между атласом и глобусом?
И Земля, если что не круглая, её форма — геоид.

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Мяу

Да вполне, земля в нем изображена круглой всегда.

Но намек па плоскость атласа и земли понял🤣.

Но нет господин Вадимка земля круглая, ну или чуть овальная как-то так.

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Andrew Sychev

Пусть добавят слой - границы государств

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Ияза Гара

Границы некоторых государств неплохо видны на ночных спутниковых снимках

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Yaroslav Brandtner

В картах Apple как-то интереснее сделано

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Yaroslav Brandtner
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Слегка Придурковатый

Хуйня. В X-COM было интересней.

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Анатолий Добров

ну так это эплл,там все поинтересней )

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Наталия Фергус

Но по России ими пользоваться такое себе. Сейчас хоть дома то появились или все по прежнему?

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зайчатки разума

Классные новости. А еще классной новостью было бы что? Возврат дизлайков, конечно.

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Олег Макаров

Если бы добавили местоположение солнца, могло бы пригодиться ещё и для верификации фотографий

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Mark

так есть уже гадание по клитору

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Виталий Лановой

покажи где солнышко рукой

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Роботы из зубной пасты

Перед этим, обязательно просить показать - где сердечко))

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Алексей К

Проверил юг России зиму и лето. Не соответствует реальности. А так был бы интересный инструмент.

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Алексей К

Проверил на отдельных сайтах, которые показывают время в таблицах, там очень сильно отличается от того, что вижу в Яндексе.

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Дмитрий

Верните границы стран

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Роботы из зубной пасты

Вы хотите, что бы разработчиков посадили, да? ))

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Mark

сейчас бы вебверсию открывать со смартфона...

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le Tigre

Добавьте плоскую землю!!!!!

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Алла Комова

зОчем, плоскости - это не круто

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Роман

Ооо супер

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