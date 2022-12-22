Сервисы
Маша Цепелева

Apple удалила из App Store приложения «Росбанка» и «Россельхозбанка» Статьи редакции

В Google Play сервисы доступны.

  • Из App Store пропали приложения «Росбанк Онлайн» и «Росбанк Малый бизнес». Пока для скачивания доступен сервис консьерж-службы «Росбанк Lifestyle». Если приложение не скачано, с iOS можно пользоваться интернет-банком, добавили в компании.
  • Приложение доступно в Google Play. «Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни», — добавили в «Росбанке».
  • Также с 22 декабря в App Store недоступно приложение «Мобильный банк, Россельхозбанк». В компании рекомендовали отключить автообновления и пользоваться интернет-банком в качестве альтернативы.
  • «Россельхозбанк» находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Канады. В ноябре представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что ЕС рассмотрит возможность снять санкции с организации и переподключить её к SWIFT для облегчения экспорта сельхозпродукции.
  • США ввели санкции в отношении «Росбанка» 15 декабря.

#новость #росбанк #россельхозбанк

1526 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Написать комментарий...
 Зеленый самолетик

Так Европа же замерзла, как она санкции вводит?

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

Дрожащими руками, поэтому не сразу получается все говно удалить

Ответить
Развернуть ветку
Dragon Lord

Так у России же забрали все технологии, почему ещё Яндекс карты работают, метро ездит а ракеты летят на укров ?)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Стас Иванов

Штаты вводят, Европа повторяет

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Скоро запилят Росденьги и Сельхозмонеты.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Нечаев

И это не начало и не конец выпиливания приложений и обрезания пользователей яблок. Гуглофоны рулят в этом плане, что хочешь, то и устанавливай.

Ответить
Развернуть ветку
Анечка Чабарова

а гугл же тоже ушел из россии? по крайней мере у меня гугл фото нельзя больше оплатить

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Alexey Petrov

Использование веб-версии банка не причиняет таких неудобств, как ОС Андроид.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Зеленый самолетик

"Скачать Сбербанк онлайн взлом"

Ответить
Развернуть ветку
Саша Казначеев

Скоро это измениться , наверно

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Ivan. Zakladka

Там вроде как скоро можно будет устанавливать из разных источников на ios

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dimitri

Не патриотично как-то быть Росбанкам на американской платформе.

Ответить
Развернуть ветку
Сезонный Ковид

Роузбэнг!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
зайчатки разума

Это месть за отмену дизлайков

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

У меня подозрение, что РФ компании намеренно убирают свои приложения из стора, чтобы дискредитировать apple.

Ответить
Развернуть ветку
зайчатки разума

Ну, всё, дельце раскрыто. Компании Apple нанесен непоправимый ущерб

Ответить
Развернуть ветку
Карина Юдина

А потом делют альтернативные приложения, заливают их обратно в App Store и потом снова удаляют, ага ))

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Щас Таганско-Краснопресненский суд еще мечтами навлажнит какой-нить штраф эпол на сто оборотов в день — тогда точно все айфоны побросают.

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Да у Apple такое положение, что мыши с айфонами будут плакать, колоться, но продолжать жрать кактус

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Росбанк – сосите женераль

Ответить
Развернуть ветку
Верховный Спецоператор

Сосите гениталь.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Печаль и боль российских «колхозников»

Ответить
Развернуть ветку
Сезонный Ковид

Норм колхозники. С айфонами и онлайн-банкингом. И на самокатах

Ответить
Развернуть ветку
Abyss

скоро и в гугле походу их не будет

Ответить
Развернуть ветку
Никого Нету
Ответить
Развернуть ветку
selecadm

На прошлой неделе поставил оба приложения, причём не просто так на всякий случай, а реально пользуюсь ими. Вот это чуйка.

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Ловите его, у него айфон! Куда простой народ смотрит...

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Как же так, Роскомнадзор (или ещё какое-то говно) требовал от Эппла разрешить публикацию приложений не из их стора. Наверно, Тим Кук ещё не понял, кому он переходит дорогу

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B
если приложение не скачано, с iOS можно пользоваться интернет-банком, добавили в компании.
Ответить
Развернуть ветку
AutoBuy.by

там +3 банка еще, юмоней тоже выпилили

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Действительно

Ответить
Развернуть ветку
k3rch

Хм-м… Как-то тихо они пропали. И да, у них на сайте теперь об этом написано:
https://promo.yoomoney.ru/app?referrer=appmetrica_tracking_id%3D604255492046341839%26ym_tracking_id%3D13294042875421331719

Больше возможностей с приложением ЮMoney
Больше возможностей с приложением ЮMoney
promo.yoomoney.ru
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Б

Айфоны в топку, больше не куплю

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Скоро и денег не будет чтобы купить. Так что не переживай сильно.

Ответить
Развернуть ветку
Thom322

Не понимаю почему эти проблемы не могут решить. Можно просто запретить ввоз техники с обрезанным функционалом и не имеющим доступа к рустору. Или обязать устанавливать определенный перечень программ. Вариантов куча, но пока ничего не делают.
Можно тупо сделать какую то прогу агрегатор.

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

и что Лавров будет пользоваться хуявеем тогда?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
null