Apple удалила из App Store приложения «Росбанка» и «Россельхозбанка» Статьи редакции
В Google Play сервисы доступны.
- Из App Store пропали приложения «Росбанк Онлайн» и «Росбанк Малый бизнес». Пока для скачивания доступен сервис консьерж-службы «Росбанк Lifestyle». Если приложение не скачано, с iOS можно пользоваться интернет-банком, добавили в компании.
- Приложение доступно в Google Play. «Мы уже работаем над дополнительными альтернативными решениями и расскажем о них в ближайшие дни», — добавили в «Росбанке».
- Также с 22 декабря в App Store недоступно приложение «Мобильный банк, Россельхозбанк». В компании рекомендовали отключить автообновления и пользоваться интернет-банком в качестве альтернативы.
- «Россельхозбанк» находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Канады. В ноябре представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что ЕС рассмотрит возможность снять санкции с организации и переподключить её к SWIFT для облегчения экспорта сельхозпродукции.
- США ввели санкции в отношении «Росбанка» 15 декабря.
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Так Европа же замерзла, как она санкции вводит?
Дрожащими руками, поэтому не сразу получается все говно удалить
Так у России же забрали все технологии, почему ещё Яндекс карты работают, метро ездит а ракеты летят на укров ?)
Штаты вводят, Европа повторяет
Скоро запилят Росденьги и Сельхозмонеты.
И это не начало и не конец выпиливания приложений и обрезания пользователей яблок. Гуглофоны рулят в этом плане, что хочешь, то и устанавливай.
а гугл же тоже ушел из россии? по крайней мере у меня гугл фото нельзя больше оплатить
Использование веб-версии банка не причиняет таких неудобств, как ОС Андроид.
"Скачать Сбербанк онлайн взлом"
Скоро это измениться , наверно
Там вроде как скоро можно будет устанавливать из разных источников на ios
Не патриотично как-то быть Росбанкам на американской платформе.
Роузбэнг!
Это месть за отмену дизлайков
У меня подозрение, что РФ компании намеренно убирают свои приложения из стора, чтобы дискредитировать apple.
Ну, всё, дельце раскрыто. Компании Apple нанесен непоправимый ущерб
А потом делют альтернативные приложения, заливают их обратно в App Store и потом снова удаляют, ага ))
Щас Таганско-Краснопресненский суд еще мечтами навлажнит какой-нить штраф эпол на сто оборотов в день — тогда точно все айфоны побросают.
Да у Apple такое положение, что мыши с айфонами будут плакать, колоться, но продолжать жрать кактус
Росбанк – сосите женераль
Сосите гениталь.
Печаль и боль российских «колхозников»
Норм колхозники. С айфонами и онлайн-банкингом. И на самокатах
скоро и в гугле походу их не будет
На прошлой неделе поставил оба приложения, причём не просто так на всякий случай, а реально пользуюсь ими. Вот это чуйка.
Ловите его, у него айфон! Куда простой народ смотрит...
Как же так, Роскомнадзор (или ещё какое-то говно) требовал от Эппла разрешить публикацию приложений не из их стора. Наверно, Тим Кук ещё не понял, кому он переходит дорогу
там +3 банка еще, юмоней тоже выпилили
Действительно
Хм-м… Как-то тихо они пропали. И да, у них на сайте теперь об этом написано:
https://promo.yoomoney.ru/app?referrer=appmetrica_tracking_id%3D604255492046341839%26ym_tracking_id%3D13294042875421331719
Айфоны в топку, больше не куплю
Скоро и денег не будет чтобы купить. Так что не переживай сильно.
Не понимаю почему эти проблемы не могут решить. Можно просто запретить ввоз техники с обрезанным функционалом и не имеющим доступа к рустору. Или обязать устанавливать определенный перечень программ. Вариантов куча, но пока ничего не делают.
Можно тупо сделать какую то прогу агрегатор.
и что Лавров будет пользоваться хуявеем тогда?