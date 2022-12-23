70 млн уникальных пользователей в месяц и в два раза больше авторов: «Дзен» — о показателях платформы в 2022 году Статьи редакции
До продажи VK на платформу заходили около 22 млн уникальных посетителей в день.
- Ежемесячная уникальная аудитория «Дзена» к концу 2022 года составила 70 млн человек, рассказали в компании. На платформе появились новые тематические направления: гейминг, образование, музыка, экология и другие.
- Число активных авторов за 2022 год увеличилось вдове — до более 100 тысяч в неделю. Количество публикаций выросло в три раза год к году, а пользователи стали почти в два раза чаще подписываться на каналы и лайкать посты.
- Сервис также изменил модель распространения контента. Пользователи в первую очередь видят в своей ленте публикации от каналов, на которые они подписаны, а уже после этого рекомендации.
- «Дзен» обновил систему монетизации. Выплаты от платформы стали начисляться в зависимости от числа активных подписчиков, а не количества просмотров. В 2022 году сервис выплатил авторам около 4 млрд рублей.
- «Яндекс» запустил «Дзен» в тестовом режиме в июне 2015 года, а в мае 2017 года «Яндекс» разрешил всем желающим создавать каналы и публиковать свои материал.
- По итогам 2020 года платформой ежедневно пользовались 20 млн человек, 2021 года — 22 млн человек. Число активных блогеров в 2020 году достигло 45 тысяч, в следующем — 50 тысяч. В 2021-м компания выплатила авторам больше 2 млрд рублей.
- В августе 2022 года «Яндекс» и VK объявили об обмене активов. Первая компания получила Delivery Club, вторая — «Дзен» и «Новости».
361 просмотров
Когда вижу ссылку на дзен, боюсь даже открывать.))
https://dzen.ru/a/W0zRwxYQZACptR89
менее 100 просмотров статьи за 4 года…
У 95% статей на Дзен такая же участь. Остальные 5% похоже Дзен рандомно выделяет и даёт им показы, но это не зависит от качества самой статьи.
Мало у него был страх, теперь у него пусть будет ОКР?
Ну Вы и)
От боли в пояснице спасает это старое средство называется...
...старый совесткий ком червей...
Сосед хотел выкинуть бочку,сказал ему, чтобы отдал мне. Вот что из неё сделал.
Сел на неё?
Офигеть какой рост аудитории. Кулинарные рецепты, обзоры молотков и бытовые лайфхаки нехило подтягивают пользователей, видимо.
Салага. Гороскопы! О!
Отрицательный рост, было 22 в день, стало 70 в месяц. Немного "хитрой" математики
Было 22 млн, а после ухода от Яндекса за 70? Умеют же люди пиздеть.
Было в день, стало в месяц.
Почему нет? Яндекс сейчас даже редирект сделал на Дзен. И вся главная страница Яндекса - сплошной Дзен (и это не синоним гармонии). Так что каждый пользователь Яндекса теперь в любом случае где-нибудь да вступит в Дзен.
минное поле прям
Пиздец, статистика очень классная штука, особенно, если ей рулят те, кто надо...
Mau 70KK? Какое количество из них те, кто хотя бы раз за месяц случайно ткнул по баннеру с провокационным заголовком?
88,14% - это боты.
у Яндекса наконец-то получилась соцсеточка, но пахнет помойкой)
Так они же продали дзен (и Новости) от греха подальше
Но Воложу(да и всему Яндексу) это уже не слишком помогло, учитывая назначение Кудрина
Вижу в сообщениях ссылку на дзен - сразу удаляю. Для меня маркер какого-то шлака.
Поправьте меня пжста. Правильно ли я понимаю, что до продажи ВК было 22 млн. уников В ДЕНЬ (так написано выше) — это около 660-680 млн в месяц.
После продажи Яндексом, даже с учетом временного перехода домена yandex.ru, ВК пишет, что ежемесячная аудитория у них 70 млн. ЕЖЕМЕСЯЧНО, что говорит об уменьшении аудитории почти в 10 раз. 😳😳😳
70 млн. уников в месяц — это не так много для такого сервиса с таким доменом.
Либо я туплю и не понимаю, что написано выше, либо какая-та ошибка в тексте, либо в презентации Дзена.
Яндекс.Помойка это официальное название Дзена?
Он уже несколько месяцев, как не Я
То есть неЯндекс.Помойка
- так теперь?
Помойка и точка.
👍👍👍
Жаль только, что система не ориентирована на авторов. Жаль, что постоянно приходится писать саппорту, т. к. автоматика блочит статьи и никто не может сказать почему.
Это случайно не из-за редиректа yandex_ru в dzen_ru?