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Мобильные операторы в России стали уведомлять абонентов о повышении тарифов из-за роста затрат на оборудование Статьи редакции

Компаниям придётся повысить затраты на оборудование в среднем на 25-30% в 2023 году, прогнозируют в TelecomDaily.

  • Сообщения о росте тарифов с 17 января 2023 года получили двое абонентов «Мегафона», которые оформляли их в Москве, пишут «Ведомости». Ещё два человека получили уведомления о росте цен на услуги связи Tele2 с 30 декабря 2022-го.
  • По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом ФАС. Регулятор уточнил газете, что к 26 декабря получил уведомление от Tele2. В Минцифры сообщили, что знают о планах компаний пересмотреть архивные тарифы, но не вмешиваются в их формирование.
  • Двое сотрудников газеты столкнулись с обзвоном «Билайна»: оператор предлагал перейти на более дорогие тарифы или подключить платные допуслуги. Ещё один работник получил уведомление от МТС о введении комиссии за зачисление средств на счёт телефона при переводе через сервис стороннего банка.
  • В Tele2 и «Мегафоне» подтвердили «пересмотр цен» — но речь идёт только об архивных тарифах. Там отметили, что это «нормальная рыночная практика», а цены поднимают в том числе из-за роста затрат на обслуживание инфраструктуры и закупку оборудования.
  • В «Билайне» ответили, что предлагают абонентам новые тарифы, в том числе с более высокой платой. Но один и тот же клиент «не должен получать коммуникацию о новых продуктах и услугах компании чаще чем раз в несколько месяцев». В МТС сказали, что в сообщениях речь идёт о комиссии банков, а не оператора.
  • В декабре 2022 года источники Reuters сообщили, что уход Nokia и Ericsson из России может привести к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью у российских абонентов. В Минцифры заявили, что уход компаний не отразится на качестве связи, а операторы поэтапно перейдут на отечественное оборудование.

#новость #мтс #билайн #tele2 #мегафон

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28 комментариев
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 MMT

назовите год в котором опсосы не хотели бы повысить цены на тарифы

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Деда Миша

1861

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ЯжПрограммист

Боже царя храни!

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Roman

Это был год основания Сбербанка, тогда у всех пройдох праздник был.

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Деда Миша

чуть-чуть мимо)

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Roman

Не у всех?

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muiren
назовите год в котором опсосы не хотели бы повысить цены на тарифы

Ну до середины десятых не было так.
Периодически менял старые тарифные планы на новые из-за выгодных условий.
То же самое с домашним интернетом.

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Михаил

Надо отправить работодателю уведомление о повышении своей зарплаты. Это ж "нормальная рыночная практика"

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Слегка Придурковатый

ФАС, проснись, опсосы хуеют!

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Billy Jean

ФАС: "Да на вас пахать надо. Поднимайте больше!"

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ЯжПрограммист

ФАС сама в ахуе

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Никита

В целом не дофига, но когда фичу делают платной немного не камильфо

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Vernon Roche

ну так то дофига, считай на 120 рублей повысили тариф

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Вадим Д.

Они каждые полгода жалуются на что-то с целью повышения тарифов.
Ну а уж этот год для них просто "кладезь" жалоб и поводов для повышения.
Уже с месяц назад теле2 прислал уведомление.

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Pavel Cree

Интересно, что же в этом году необычного? Может быть, что-то случилось?

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Слегка Придурковатый

Маск купил твитор!

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Шмублик

И назвал прогнозы Медведева на 2023 эпическим тредом!

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Pavel Loginov

Я слышал, что что-то произошло. Но не всё так однозначно! И нужно разбираться

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Pavel Cree

Да ладно, можно даже не разбираться, главное не бухтеть. Всей правды мы всё равно не узнаем.

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Деда Миша

на кассе после оплаты в магазинах тоже лолируете?

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Дарья Смолякова

Экономика становиться военной, поэтому роста цен не избежать. Главное чтобы не получилось так, что вся связь уйдет в оборонку и гражданам ничего не останется по доступной цене.

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Cindy Moore

всех с наступающими так сказать

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Тим

Что-то даже комментария нет «А что случилось?»

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Garmonbon

есть - ищите выше

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GRK

О да, больше денег этим господам! За год связь у меня в городе ухудшилась только. Если в прошлом году 4g летал на скоростях 30-70 Мбит. то под конец нынешнего 30 это максимум и ночью. В нашей стране стабилен только рост цен.

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Андрей Мартынов

Чтоб потом на конфах показывать рост доходов год к году. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ +100500%

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Евгений Широков

Знаете, раньше друг с другом общались посредством разжигания костров на возвышенностях. Думаете пора возвращать эти старые добрые времена

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Ziyech

Да, я получал такое письмо счастья(

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