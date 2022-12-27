Мобильные операторы в России стали уведомлять абонентов о повышении тарифов из-за роста затрат на оборудование Статьи редакции
Компаниям придётся повысить затраты на оборудование в среднем на 25-30% в 2023 году, прогнозируют в TelecomDaily.
- Сообщения о росте тарифов с 17 января 2023 года получили двое абонентов «Мегафона», которые оформляли их в Москве, пишут «Ведомости». Ещё два человека получили уведомления о росте цен на услуги связи Tele2 с 30 декабря 2022-го.
- По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом ФАС. Регулятор уточнил газете, что к 26 декабря получил уведомление от Tele2. В Минцифры сообщили, что знают о планах компаний пересмотреть архивные тарифы, но не вмешиваются в их формирование.
- Двое сотрудников газеты столкнулись с обзвоном «Билайна»: оператор предлагал перейти на более дорогие тарифы или подключить платные допуслуги. Ещё один работник получил уведомление от МТС о введении комиссии за зачисление средств на счёт телефона при переводе через сервис стороннего банка.
- В Tele2 и «Мегафоне» подтвердили «пересмотр цен» — но речь идёт только об архивных тарифах. Там отметили, что это «нормальная рыночная практика», а цены поднимают в том числе из-за роста затрат на обслуживание инфраструктуры и закупку оборудования.
- В «Билайне» ответили, что предлагают абонентам новые тарифы, в том числе с более высокой платой. Но один и тот же клиент «не должен получать коммуникацию о новых продуктах и услугах компании чаще чем раз в несколько месяцев». В МТС сказали, что в сообщениях речь идёт о комиссии банков, а не оператора.
- В декабре 2022 года источники Reuters сообщили, что уход Nokia и Ericsson из России может привести к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью у российских абонентов. В Минцифры заявили, что уход компаний не отразится на качестве связи, а операторы поэтапно перейдут на отечественное оборудование.
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назовите год в котором опсосы не хотели бы повысить цены на тарифы
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Боже царя храни!
Это был год основания Сбербанка, тогда у всех пройдох праздник был.
чуть-чуть мимо)
Не у всех?
Ну до середины десятых не было так.
Периодически менял старые тарифные планы на новые из-за выгодных условий.
То же самое с домашним интернетом.
Надо отправить работодателю уведомление о повышении своей зарплаты. Это ж "нормальная рыночная практика"
ФАС, проснись, опсосы хуеют!
ФАС: "Да на вас пахать надо. Поднимайте больше!"
ФАС сама в ахуе
В целом не дофига, но когда фичу делают платной немного не камильфо
ну так то дофига, считай на 120 рублей повысили тариф
Они каждые полгода жалуются на что-то с целью повышения тарифов.
Ну а уж этот год для них просто "кладезь" жалоб и поводов для повышения.
Уже с месяц назад теле2 прислал уведомление.
Интересно, что же в этом году необычного? Может быть, что-то случилось?
Маск купил твитор!
И назвал прогнозы Медведева на 2023 эпическим тредом!
Я слышал, что что-то произошло. Но не всё так однозначно! И нужно разбираться
Да ладно, можно даже не разбираться, главное не бухтеть. Всей правды мы всё равно не узнаем.
на кассе после оплаты в магазинах тоже лолируете?
Экономика становиться военной, поэтому роста цен не избежать. Главное чтобы не получилось так, что вся связь уйдет в оборонку и гражданам ничего не останется по доступной цене.
всех с наступающими так сказать
Что-то даже комментария нет «А что случилось?»
есть - ищите выше
О да, больше денег этим господам! За год связь у меня в городе ухудшилась только. Если в прошлом году 4g летал на скоростях 30-70 Мбит. то под конец нынешнего 30 это максимум и ночью. В нашей стране стабилен только рост цен.
Чтоб потом на конфах показывать рост доходов год к году. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ +100500%
Знаете, раньше друг с другом общались посредством разжигания костров на возвышенностях. Думаете пора возвращать эти старые добрые времена
Да, я получал такое письмо счастья(