Сервисы
Данный каякер

Сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» привлёк 50 млн рублей Статьи редакции

Благодаря инвестициям компания хочет сосредоточиться на небольших клиентах из сегмента малого и среднего бизнеса.

  • Инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», фонд «ПВБ Инвест», а также фонд «Зерно Венчурз» и бизнес-ангел Алмаз Исхаков. Размер полученных долей и оценку стартапа стороны не раскрывают.
  • В планах «Убиратора» — усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса. Для этого компания продолжит адаптировать собственную платформу и запустит рекламу для привлечения новой аудитории. Как отметил её гендиректор Никита Никишин, «Убиратор» в основном развивался благодаря контрактам с крупными компаниями, а теперь необходимо «системно поработать» над тем, чтобы привлечь и небольших клиентов.
  • «Убиратор» в 2018 году запустили Никита Никишкин с Сергеем Калитовым и Алексеем Хацкевичем. Компания помогает ритейлерам вывозить вторсырье (картон, бумага, пластик, стекло) и развивает свою сеть пунктов приёма отходов. В марте 2022 года «Убиратор» привлёк 170 млн рублей на покупку новых пунктов приёма отходов и развитие собственной системы для управления их ресурсами.
  • Также у компании есть сервис Upay — ERP-система (для управления ресурсами предприятия) с функциями финтех-платформы. В ней пункты приёма отходов ведут учёт и платят за вторсырье своим поставщикам-физлицам, все чеки и документы генерируются автоматически. Среди клиентов «Убиратора» — «Вкусвилл», Hoff, Shell, Melon Fashion Group и другие.
  • По собственным данным, выручка сервиса в 2021 году — 790 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка головной компании ООО «Убиратор» на конец 2021 года — 373 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
Трибуна
Ubirator
«Убиратор» — сервис по вывозу мусора и вторсырья

Как мы зашли на мусорный рынок, нашли его проблему и запустили технологическое решение, которое работает при помощи sharing economy и закона Мёрфи.

Стартовая страница проекта «Убиратор»

#новость #инвестиции #убиратор

1434 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Sergey Furtaev

"Зерно Венчурз", "Убиратор" - нэйминг, который мы заслужили.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Котов

да без разницы что там с названием, пусть свою работу делают

Ответить
Развернуть ветку
Таня Богданова

вот именно

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

анальный убиратор 2000

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Убиватор.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Eliseev

О, неужели нормальное название

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

uber + vibrator

Ответить
Развернуть ветку
Диана Попова

:D

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

вам зашло?)

Ответить
Развернуть ветку
Корпорат Милитех

Убиратор принимает заказы на вывоз мусора из кремля?

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ Майор

приплетатор

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

А сортировка у него есть?

Ответить
Развернуть ветку
Todd

в кремле итак всё отсортировано по статусам

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

методом пузырька

Ответить
Развернуть ветку
Павел Сидоров

Крутой сервис на мой взгляд. Всегда интересовало, почему у нас не может быть технологичных компаний, которые могут забрать и переработать мусор, чтобы не плодить свалки и тд.

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

А с чего ты взял что эта компания перерабатывает втор сырье? судя по тексту только собирает уже рассортированные сырье, а далее передает в другие инстанции. Прибыль компании в противовес объему и поднятые деньги в том числе говорят пока о достаточно низкоприбыльном бизнесе, это и отвечает на вопрос почему

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

есть проблемы поважнее

Ответить
Развернуть ветку
P.S.

Красавчики 🤘😎

Ответить
Развернуть ветку
wasted

Есть только два гендера, как говорится

Ответить
Развернуть ветку
ежи

С Собиратором сотрудничаете?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Как обычно напомнаю о невежественности и отсутствия культуры для таких проектов. По факту - статья ни о чем. Ожидая ее открыть :
- вот наша уникальная разработка и предложение , которая показала себя эффективно там то и там то в мире и сейчас показывает себя тут и в таких то цифрах с таким то трендом
- мы переработали столько то, и все хорошо и экологично, цивильно, каждая 5 перерабатываемая упаковка это мы

получаешь:
- общие формулировки, "мы сотрудничали с крупными компаниями", что наводит на мысли о каких то серых схемах непрозрачных как для бизнеса так и для пользователей

Куда мусор то девается в итоге, кто нибудь напишите

В конце беспалевная отсылка к статье о становлении компании ...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null