Сервис вывоза мусора и вторсырья «Убиратор» привлёк 50 млн рублей Статьи редакции
Благодаря инвестициям компания хочет сосредоточиться на небольших клиентах из сегмента малого и среднего бизнеса.
- Инвесторами стали венчурный клуб «Синдикат», фонд «ПВБ Инвест», а также фонд «Зерно Венчурз» и бизнес-ангел Алмаз Исхаков. Размер полученных долей и оценку стартапа стороны не раскрывают.
- В планах «Убиратора» — усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса. Для этого компания продолжит адаптировать собственную платформу и запустит рекламу для привлечения новой аудитории. Как отметил её гендиректор Никита Никишин, «Убиратор» в основном развивался благодаря контрактам с крупными компаниями, а теперь необходимо «системно поработать» над тем, чтобы привлечь и небольших клиентов.
- «Убиратор» в 2018 году запустили Никита Никишкин с Сергеем Калитовым и Алексеем Хацкевичем. Компания помогает ритейлерам вывозить вторсырье (картон, бумага, пластик, стекло) и развивает свою сеть пунктов приёма отходов. В марте 2022 года «Убиратор» привлёк 170 млн рублей на покупку новых пунктов приёма отходов и развитие собственной системы для управления их ресурсами.
- Также у компании есть сервис Upay — ERP-система (для управления ресурсами предприятия) с функциями финтех-платформы. В ней пункты приёма отходов ведут учёт и платят за вторсырье своим поставщикам-физлицам, все чеки и документы генерируются автоматически. Среди клиентов «Убиратора» — «Вкусвилл», Hoff, Shell, Melon Fashion Group и другие.
- По собственным данным, выручка сервиса в 2021 году — 790 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка головной компании ООО «Убиратор» на конец 2021 года — 373 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
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"Зерно Венчурз", "Убиратор" - нэйминг, который мы заслужили.
да без разницы что там с названием, пусть свою работу делают
вот именно
анальный убиратор 2000
Убиватор.
О, неужели нормальное название
uber + vibrator
:D
вам зашло?)
Убиратор принимает заказы на вывоз мусора из кремля?
приплетатор
А сортировка у него есть?
в кремле итак всё отсортировано по статусам
методом пузырька
Крутой сервис на мой взгляд. Всегда интересовало, почему у нас не может быть технологичных компаний, которые могут забрать и переработать мусор, чтобы не плодить свалки и тд.
А с чего ты взял что эта компания перерабатывает втор сырье? судя по тексту только собирает уже рассортированные сырье, а далее передает в другие инстанции. Прибыль компании в противовес объему и поднятые деньги в том числе говорят пока о достаточно низкоприбыльном бизнесе, это и отвечает на вопрос почему
есть проблемы поважнее
Красавчики 🤘😎
Есть только два гендера, как говорится
С Собиратором сотрудничаете?
Как обычно напомнаю о невежественности и отсутствия культуры для таких проектов. По факту - статья ни о чем. Ожидая ее открыть :
- вот наша уникальная разработка и предложение , которая показала себя эффективно там то и там то в мире и сейчас показывает себя тут и в таких то цифрах с таким то трендом
- мы переработали столько то, и все хорошо и экологично, цивильно, каждая 5 перерабатываемая упаковка это мы
получаешь:
- общие формулировки, "мы сотрудничали с крупными компаниями", что наводит на мысли о каких то серых схемах непрозрачных как для бизнеса так и для пользователей
Куда мусор то девается в итоге, кто нибудь напишите
В конце беспалевная отсылка к статье о становлении компании ...