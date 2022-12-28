Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

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Компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT 30 ноября 2022 года. Он способен вести диалог с собеседником, отвечать на вопросы и решать задачи по написанию текстов, музыки или кода. Им можно воспользоваться бесплатно, зарегистрировавшись на сайте, но доступ для пользователей из России ограничен политикой компании.

ChatGPT быстро стал популярным и за пять дней набрал 1 млн пользователей. А NYT писала о серьёзной озабоченности руководства Google возможностями сервиса и его потенциальной угрозе поисковому бизнесу компании.

В соцсетях пользователи рассказывают, как используют бота для написания сценариев, исправления кода, выполнения письменных домашних заданий и других задач.

Редакция vc.ru собрала несколько примеров того, как и для чего люди используют ChatGPT.

Для решения математических задач

Пользователь Twitter сравнил результаты поисковой выдачи Google с ответом ChatGPT на просьбу оформить вёрстку дифференциального уравнения в среде LaTeX. Нейросеть оказалась эффективней и сразу предложила решение, а результаты поисковика были практически бесполезны.

josh @jdjkelly Google is done. Compare the quality of these responses (ChatGPT) [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b800c9a6-a531-5865-abd9-26e98c501d0a\/","width":1796,"height":908}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b8ee691d-17bb-5209-8c34-739921e52ac4\/","width":1638,"height":2036}}}]

Для написания стихов

Специалист по обработке больших данных Павел Сершень рассказал, как использовал ChatGPT для написания стихотворения. Сначала он предложил придумать метафору для использования в произведении «Is it for me?» (Это для меня?) и описать его сюжет. Затем попросил нейросеть рассказать подробней про структуру и содержание стиха, а также предложить лучшие рифмы и темп. После этого пользователь попросил соотнести полученные ответы с поэтическим стилем писателя Шеймуса Хини и написать стихотворение, используя всё перечисленное.

Создать текстовое описание для генерации картинки в другой нейросети

Автор рассылки об использовании ИИ в творчестве попросил ChatGPT придумать фантастические оформления гостиной для дизайн-проекта. Бот предложил три варианта, которые автор скопировал в Midjourney — нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию.

Guy Parsons @GuyP OK so @OpenAI's new #ChatGPT can basically just generate #AIart prompts. I asked a one-line question, and typed the answers verbatim straight into MidJourney and boom. Times are getting weird...🤯 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a16b4111-a6d4-5a0d-9183-36f264e7f382\/","width":836,"height":501}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/32364c70-f3f3-5976-a8b4-2e4f34a85c3d\/","width":1536,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65988e5a-662e-5be0-9857-bf2f59e2411b\/","width":1536,"height":1024}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef5dd60f-66f9-5369-9ae5-f456c62e6496\/","width":1536,"height":1024}}}]

Улучшить текст резюме

Пользователь Twitter отправил ChatGPT текст своего резюме, попросил его исправить грамматические ошибки, предложить советы по улучшению и добавить больше ключевых слов для более эффективной индексации в поиске.

Откорней Докончиков @neonick_ru Я скормил chatGPT свой текст с linkedin, попросил улучшить грамматику и дать общие советы как улучшить текст. Потом я попросил переписать этот текст, используя эти советы. Потом я попросил добавить в исправленный текст чуть больше ключевых слов для лучшего поиска. Это ппц.

Составить жалобу на блокировку аккаунта криптобиржей

Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал, что после блокировки его аккаунта на Coinbase, он несколько месяцев не мог добиться от поддержки восстановления профиля. Тогда он попросил ChatGPT составить жалобу и отправил в поддержку полученный результат. В итоге ему разрешили вывести средства с биржи в течение трёх дней.

Вастрики @vas3k Случился киберпанк. Пару месяцев назад Coinbase заблокал мне аккаунты и слал нафиг все мои письма даже с пруфами немецкого ПМЖ. Сегодня я попросил ChatGPT сгенерировать мне "legal claim" и отправил результат в саппорт. Саппорт поверил и дал три дня на вывод средств. Ору :D

Объяснить информацию в манере киногероя

Один из пользователей попросил ChatGPT объяснить временную сложность в одном из алгоритмов сортировки с примерами кода на Python в стиле «говорящего умника из гангстерского фильма 1940-х годов». И сервис справился.