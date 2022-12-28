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Решить интегральное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

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Компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT 30 ноября 2022 года. Он способен вести диалог с собеседником, отвечать на вопросы и решать задачи по написанию текстов, музыки или кода. Им можно воспользоваться бесплатно, зарегистрировавшись на сайте, но доступ для пользователей из России ограничен политикой компании.

ChatGPT быстро стал популярным и за пять дней набрал 1 млн пользователей. А NYT писала о серьёзной озабоченности руководства Google возможностями сервиса и его потенциальной угрозе поисковому бизнесу компании.

В соцсетях пользователи рассказывают, как используют бота для написания сценариев, исправления кода, выполнения письменных домашних заданий и других задач.

Редакция vc.ru собрала несколько примеров того, как и для чего люди используют ChatGPT.

Для решения математических задач

Пользователь Twitter сравнил результаты поисковой выдачи Google с ответом ChatGPT на просьбу решить интегральное уравнение. Нейросеть оказалась эффективней и сразу предложила решение, а результаты поисковика были практически бесполезны.

josh @jdjkelly

Google is done.

Compare the quality of these responses (ChatGPT)

Для написания стихов

Специалист по обработке больших данных Павел Сершень рассказал, как использовал ChatGPT для написания стихотворения. Сначала он предложил придумать метафору для использования в произведении «Is it for me?» (Это для меня?) и описать его сюжет. Затем попросил нейросеть рассказать подробней про структуру и содержание стиха, а также предложить лучшие рифмы и темп. После этого пользователь попросил соотнести полученные ответы с поэтическим стилем писателя Шеймуса Хини и написать стихотворение, используя всё перечисленное.

Создать текстовое описание для генерации картинки в другой нейросети

Автор рассылки об использовании ИИ в творчестве попросил ChatGPT придумать фантастические оформления гостиной для дизайн-проекта. Бот предложил три варианта, которые автор скопировал в Midjourney — нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию.

Guy Parsons @GuyP

OK so @OpenAI's new #ChatGPT can basically just generate #AIart prompts. I asked a one-line question, and typed the answers verbatim straight into MidJourney and boom. Times are getting weird...🤯

Улучшить текст резюме

Пользователь Twitter отправил ChatGPT текст своего резюме, попросил его исправить грамматические ошибки, предложить советы по улучшению и добавить больше ключевых слов для более эффективной индексации в поиске.

Откорней Докончиков @neonick_ru

Я скормил chatGPT свой текст с linkedin, попросил улучшить грамматику и дать общие советы как улучшить текст.

Потом я попросил переписать этот текст, используя эти советы.

Потом я попросил добавить в исправленный текст чуть больше ключевых слов для лучшего поиска.

Это ппц.

Составить жалобу на блокировку аккаунта криптобиржей

Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал, что после блокировки его аккаунта на Coinbase, он несколько месяцев не мог добиться от поддержки восстановления профиля. Тогда он попросил ChatGPT составить жалобу и отправил в поддержку полученный результат. В итоге ему разрешили вывести средства с биржи в течение трёх дней.

Вастрики @vas3k

Случился киберпанк. Пару месяцев назад Coinbase заблокал мне аккаунты и слал нафиг все мои письма даже с пруфами немецкого ПМЖ.

Сегодня я попросил ChatGPT сгенерировать мне "legal claim" и отправил результат в саппорт. Саппорт поверил и дал три дня на вывод средств.

Ору :D

Объяснить информацию в манере киногероя

Один из пользователей попросил ChatGPT объяснить временную сложность в одном из алгоритмов сортировки с примерами кода на Phython в стиле «говорящего умника из гангстерского фильма 1940-х годов». И сервис справился.

Riley Goodside @goodside

OpenAI's new ChatGPT explains the worst-case time complexity of the bubble sort algorithm, with Python code examples, in the style of a fast-talkin' wise guy from a 1940's gangster movie:

#chatgpt

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Вадим Д.

Есть у него свои недочёты, но, учитывая скорость развития, перспективы просто ошеломительные. Круто!

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