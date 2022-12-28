Решить интегральное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции
Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.
Компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT 30 ноября 2022 года. Он способен вести диалог с собеседником, отвечать на вопросы и решать задачи по написанию текстов, музыки или кода. Им можно воспользоваться бесплатно, зарегистрировавшись на сайте, но доступ для пользователей из России ограничен политикой компании.
ChatGPT быстро стал популярным и за пять дней набрал 1 млн пользователей. А NYT писала о серьёзной озабоченности руководства Google возможностями сервиса и его потенциальной угрозе поисковому бизнесу компании.
В соцсетях пользователи рассказывают, как используют бота для написания сценариев, исправления кода, выполнения письменных домашних заданий и других задач.
Редакция vc.ru собрала несколько примеров того, как и для чего люди используют ChatGPT.
Для решения математических задач
Пользователь Twitter сравнил результаты поисковой выдачи Google с ответом ChatGPT на просьбу решить интегральное уравнение. Нейросеть оказалась эффективней и сразу предложила решение, а результаты поисковика были практически бесполезны.
Для написания стихов
Специалист по обработке больших данных Павел Сершень рассказал, как использовал ChatGPT для написания стихотворения. Сначала он предложил придумать метафору для использования в произведении «Is it for me?» (Это для меня?) и описать его сюжет. Затем попросил нейросеть рассказать подробней про структуру и содержание стиха, а также предложить лучшие рифмы и темп. После этого пользователь попросил соотнести полученные ответы с поэтическим стилем писателя Шеймуса Хини и написать стихотворение, используя всё перечисленное.
Создать текстовое описание для генерации картинки в другой нейросети
Автор рассылки об использовании ИИ в творчестве попросил ChatGPT придумать фантастические оформления гостиной для дизайн-проекта. Бот предложил три варианта, которые автор скопировал в Midjourney — нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию.
Улучшить текст резюме
Пользователь Twitter отправил ChatGPT текст своего резюме, попросил его исправить грамматические ошибки, предложить советы по улучшению и добавить больше ключевых слов для более эффективной индексации в поиске.
Составить жалобу на блокировку аккаунта криптобиржей
Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал, что после блокировки его аккаунта на Coinbase, он несколько месяцев не мог добиться от поддержки восстановления профиля. Тогда он попросил ChatGPT составить жалобу и отправил в поддержку полученный результат. В итоге ему разрешили вывести средства с биржи в течение трёх дней.
Объяснить информацию в манере киногероя
Один из пользователей попросил ChatGPT объяснить временную сложность в одном из алгоритмов сортировки с примерами кода на Phython в стиле «говорящего умника из гангстерского фильма 1940-х годов». И сервис справился.
Есть у него свои недочёты, но, учитывая скорость развития, перспективы просто ошеломительные. Круто!