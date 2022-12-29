Telegram занял третье место по скачиваниям в Европе в 2022 году Статьи редакции
Его обошли TikTok и WhatsApp.
- В 2022 году пользователи в Европе чаще всего скачивали TikTok, говорится в отчёте Sensor Tower. На втором месте по популярности находится WhatsApp, на третьем как и годом ранее — Telegram.
- Быстрее всего Telegram рос в течение первых трёх кварталов 2022-го, следует из отчёта. Мессенджер «почти сократил» отставание от WhatsApp. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году Telegram займёт второе место в рейтинге.
- В топ-10 приложений попали также BeReal, Twitter, Snapchat, Discord и продукты Meta*. В число самых быстрорастущих мессенджеров вошли Viber и Signal. Последний в 2022 году быстрее всего рос на рынках Украины и Германии.
- В июне 2022-го Павел Дуров сообщил, что число пользователей Telegram достигла 700 млн. А в декабре заявил, что число подписчиков Telegram Premium достигло 1 млн человек, назвав это «одним из самых успешных примеров подписок в соцсетях из когда-либо запущенных».
*Meta признана экстремистской организацией в России.
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Европейцы охуевают после WhatsApp
Да уж, я, конечно понимаю, что тг не был так распространен, но WA хуже не то что тг, а хуже чуть ли не ЛЮБОГО минимально вменяемого мессенджера.
Фейсбук это же помойка,кто то ею ещё пользуется?)) А Телега,норм,есть канешн и в ней ньюансы,но они не такие уж страшные как у других. Рад за Дурова.
По всему миру пользуются и будут.
Там просто нужно быть в повесточке и тогда отличное место.
в ФБ есть интересные группы, но в целом да, как и ВК помойка
Ну люди же продолжают сидеть в вк который мало того, что клон «помойки» фейсбука , так еще с уголовными статьями за сидение там, под управлением эффективного киндер сюрприза двигающего эту соцсеть в светлое будущее.
А есть широко используемая альтернатива FB во всем мире?
Лети стрелой, телега!
Вот и славно, надеюсь, whats app начнёт всё-таки допиливать приложение.
Или не начнёт и большинство переедет окончательно в телегу.
Не начнёт по известным причинам. У них политика отношения к пользователю другая.
Как говорю я сам, СМИ либо продает подписку, либо продает аудиторию. Тг оплачиваю, можно сказать только тг. Потому что мне важно, чтобы меня не продавали всем кому угодно - рекламщика, правительства, мошенникам и прочим прочим. Пользуюсь всем функционалом , нравится перевод видео и аудио в текст, добавил свои стикеры. Уверен в телеге будет и NFT токены и интеллектуальная собственность
Я тоже оплачиваю, но с другой стороны, тут им ничего не мешает делать и то, и другое.
Ну телега рулит. Это не деревянный ватс АПП.
Все-таки какой-то закостенелый топ, нужны новые аппки.
WhatsApp минималистичный, без всяких лишних функций. Позвонил Отключился
WhatsApp для бабулей, а уж их приложение для ПК - это просто трэш. такого гуана еще поискать надо
и без нужных, когда сделают редактирование сообщений уже? не смешно даже
Нацызм какой то
Понимаешь эти функции жрать не просят.
А минусы вроде чтобы написать кому-то по делу раз в жизн надо не в ватсаап его забить а засрать телефоную книгу. минусы вроде на компе и телефоне хуй пойми как работает
Минусы вроде история не синхронизируеца
Блять электронная почта древнее интернета и там все везде синхронизируется. А этот мессенджер идентичный натуральному нет. Как можно проебать родным клиентом с родного сервера свою историю?
У них нет клинта под Ubuntu.
В свете событий 22 года до меня только дошло почему Мета* игнрит open source ОС.
Молодцы эмиратовцы! Круто раскачали приложуху в Европе
Мелко ,Хоботов.
В телегу бы еще запилить функционал по отсеиванию каналов… чтобы новостные в ленту объединялись, для чата отдельно.
Настройки - папки - создать папку личное
Папки же есть, объединяй новости отдельно, чаты отдельно
Мне кажется, вотсапп был неплох в свое время, но сейчас пользоваться этим гэ как основным мессенджером – дурной тон.
Когда добавят функцию поиска сообщения которое тебе пришло?
А то висит уведомление +1 новое сообщение, и чтобы найти его надо листать всю ленту. Почему нельзя нажать на кнопку Чаты и чтобы сразу телега переходила к новому сообщению, а не пользователь не искал его вручную
Можно создать папку «непрочитанное».
Чем больше телега будет раскручиваться на запад тем больше там будет их регулирования а это в конце концов испортит тележку.
А был бы Павел либералом-ничего бы не создал))
А так, создал народный социалистический мессенджер! 😁👍
А как же канал на ютабе?
Тг это прелесть просто, но есть один момент, который я в нём не люблю - собеседник может удалить все сообщения в вашей переписке, и ты теряешь всю инфу, что там была.
Кто-нибудь знает, как от этого можно подстраховаться? Ну кроме ясен пень хранить инфу где-то еще
В десктоп версии есть опция Экспорт
Потом, выгруженную переписку можно просматривать через браузер
просто тэгните товарища майора, он вам выгрузит всю историю
Замечательная функция! Из-за этого только в тг и пишу.
Нужно сформировать привычку пересылать в избранное или созданный приватный канал всё что нужно сохранить.
В Вайбере тоже можно удалить всю переписку, иногда это очень нужно. Кстати, у них эта функция раньше появилась.
Ватсап обошел телегу?я что в параллельной вселенной?
Из рф выезжал когда-нибудь?
Здоровья Павлу.
ну то, что тикток на первом месте уже 3 год подряд это круто
Опять эти русские с их прогнившей системой образования что-то наговнокодили 😁
Паша молодец
Ждём сделку с фейсбуком за триллион 😅😅😅
Очень рад за родную тележку :)
Ого, BeReal в ТОП-10. Европейцы ностальгируют по госприложениям, которые следили за соблюдением самоизоляции что ли?
В телеге нельзя стереть сообщения из каналов, даже если удаляешь канал, то всё скачанное не стирается. В чатах стирать сообщения можно, а в канале нельзя. Это считаю самым большим недостатком телеги.
наконец-то и европейцы поняли крутость телеги
Телеграм лучший!
Отличная новость.
Телеграм в европу вместе с украинскими беженцами приехал
что не так с этим миром
Мне телега нравится, но Вайбер тоже имеется. Не могу ничего плохого сказать про телегу, а вот WA полный кошмар. Как то так завелось, что по вайберу общаюсь с родными, а телега больше работа