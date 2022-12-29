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Многие дым

Telegram занял третье место по скачиваниям в Европе в 2022 году Статьи редакции

Его обошли TikTok и WhatsApp.

  • В 2022 году пользователи в Европе чаще всего скачивали TikTok, говорится в отчёте Sensor Tower. На втором месте по популярности находится WhatsApp, на третьем как и годом ранее — Telegram.
  • Быстрее всего Telegram рос в течение первых трёх кварталов 2022-го, следует из отчёта. Мессенджер «почти сократил» отставание от WhatsApp. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году Telegram займёт второе место в рейтинге.
  • В топ-10 приложений попали также BeReal, Twitter, Snapchat, Discord и продукты Meta*. В число самых быстрорастущих мессенджеров вошли Viber и Signal. Последний в 2022 году быстрее всего рос на рынках Украины и Германии.
  • В июне 2022-го Павел Дуров сообщил, что число пользователей Telegram достигла 700 млн. А в декабре заявил, что число подписчиков Telegram Premium достигло 1 млн человек, назвав это «одним из самых успешных примеров подписок в соцсетях из когда-либо запущенных».

*Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость #telegram

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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112 комментариев
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 Либерал-смузихлёб

Европейцы охуевают после WhatsApp

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Arsenii

Да уж, я, конечно понимаю, что тг не был так распространен, но WA хуже не то что тг, а хуже чуть ли не ЛЮБОГО минимально вменяемого мессенджера.

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32 комментария
Владимир Павлов

Фейсбук это же помойка,кто то ею ещё пользуется?)) А Телега,норм,есть канешн и в ней ньюансы,но они не такие уж страшные как у других. Рад за Дурова.

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Специализированный яд

По всему миру пользуются и будут.

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7 комментариев
ЯжПрограммист

Там просто нужно быть в повесточке и тогда отличное место.

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Александр Соколов

в ФБ есть интересные группы, но в целом да, как и ВК помойка

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Михаил

Ну люди же продолжают сидеть в вк который мало того, что клон «помойки» фейсбука , так еще с уголовными статьями за сидение там, под управлением эффективного киндер сюрприза двигающего эту соцсеть в светлое будущее.

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Вильгельм Богачев

А есть широко используемая альтернатива FB во всем мире?

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Вадим Д.

Лети стрелой, телега!
Вот и славно, надеюсь, whats app начнёт всё-таки допиливать приложение.
Или не начнёт и большинство переедет окончательно в телегу.

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Евгений

Не начнёт по известным причинам. У них политика отношения к пользователю другая.

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Евгений

Как говорю я сам, СМИ либо продает подписку, либо продает аудиторию. Тг оплачиваю, можно сказать только тг. Потому что мне важно, чтобы меня не продавали всем кому угодно - рекламщика, правительства, мошенникам и прочим прочим. Пользуюсь всем функционалом , нравится перевод видео и аудио в текст, добавил свои стикеры. Уверен в телеге будет и NFT токены и интеллектуальная собственность

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Philipp Novikov

Я тоже оплачиваю, но с другой стороны, тут им ничего не мешает делать и то, и другое.

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6 комментариев
Аналогичный пёс_анон

Ну телега рулит. Это не деревянный ватс АПП.

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Дмитрий Беговатов

Все-таки какой-то закостенелый топ, нужны новые аппки.

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Yuri

WhatsApp минималистичный, без всяких лишних функций. Позвонил Отключился

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Андрей Комягин

WhatsApp для бабулей, а уж их приложение для ПК - это просто трэш. такого гуана еще поискать надо

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1 комментарий
Александр Соколов
без всяких лишних функций

и без нужных, когда сделают редактирование сообщений уже? не смешно даже

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2 комментария
Серж

Нацызм какой то

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Случайные фотографии

Понимаешь эти функции жрать не просят.
А минусы вроде чтобы написать кому-то по делу раз в жизн надо не в ватсаап его забить а засрать телефоную книгу. минусы вроде на компе и телефоне хуй пойми как работает
Минусы вроде история не синхронизируеца

Блять электронная почта древнее интернета и там все везде синхронизируется. А этот мессенджер идентичный натуральному нет. Как можно проебать родным клиентом с родного сервера свою историю?

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7 комментариев
Абу Суфьян

У них нет клинта под Ubuntu.
В свете событий 22 года до меня только дошло почему Мета* игнрит open source ОС.

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Pavel Loginov

Молодцы эмиратовцы! Круто раскачали приложуху в Европе

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Серж

Мелко ,Хоботов.

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DosRaven

В телегу бы еще запилить функционал по отсеиванию каналов… чтобы новостные в ленту объединялись, для чата отдельно.

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Dmitry Ilyushin

Настройки - папки - создать папку личное

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Александр

Папки же есть, объединяй новости отдельно, чаты отдельно

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Marina

Мне кажется, вотсапп был неплох в свое время, но сейчас пользоваться этим гэ как основным мессенджером – дурной тон.

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Ri Kha

Когда добавят функцию поиска сообщения которое тебе пришло?
А то висит уведомление +1 новое сообщение, и чтобы найти его надо листать всю ленту. Почему нельзя нажать на кнопку Чаты и чтобы сразу телега переходила к новому сообщению, а не пользователь не искал его вручную

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Бом Бом

Можно создать папку «непрочитанное».

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3 комментария
Norman

Чем больше телега будет раскручиваться на запад тем больше там будет их регулирования а это в конце концов испортит тележку.

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Серж

А был бы Павел либералом-ничего бы не создал))

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Alex Shevchenko

А так, создал народный социалистический мессенджер! 😁👍

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Доктор Богомол Тобогган

А как же канал на ютабе?

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Иван Орлов
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Dmitry Ilyushin

Тг это прелесть просто, но есть один момент, который я в нём не люблю - собеседник может удалить все сообщения в вашей переписке, и ты теряешь всю инфу, что там была.
Кто-нибудь знает, как от этого можно подстраховаться? Ну кроме ясен пень хранить инфу где-то еще

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Alex Shevchenko

В десктоп версии есть опция Экспорт
Потом, выгруженную переписку можно просматривать через браузер

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fffggg gggfff

просто тэгните товарища майора, он вам выгрузит всю историю

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Ivan

Замечательная функция! Из-за этого только в тг и пишу.

Нужно сформировать привычку пересылать в избранное или созданный приватный канал всё что нужно сохранить.

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СНОБ, не ZVиZди

В Вайбере тоже можно удалить всю переписку, иногда это очень нужно. Кстати, у них эта функция раньше появилась.

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Дмитрий Бондаренко

Ватсап обошел телегу?я что в параллельной вселенной?

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Liam Jackson

Из рф выезжал когда-нибудь?

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Philipp Novikov

Здоровья Павлу.

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Юрий Болотов

ну то, что тикток на первом месте уже 3 год подряд это круто

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Доктор Богомол Тобогган

Опять эти русские с их прогнившей системой образования что-то наговнокодили 😁

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Владимир Воропаев

Паша молодец

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Artem Saitgalin

Ждём сделку с фейсбуком за триллион 😅😅😅

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Ivan Kurichev

Очень рад за родную тележку :)

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Таир Бакиев

Ого, BeReal в ТОП-10. Европейцы ностальгируют по госприложениям, которые следили за соблюдением самоизоляции что ли?

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IDDQD

В телеге нельзя стереть сообщения из каналов, даже если удаляешь канал, то всё скачанное не стирается. В чатах стирать сообщения можно, а в канале нельзя. Это считаю самым большим недостатком телеги.

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vasiliy bykov

наконец-то и европейцы поняли крутость телеги

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Demi An

Телеграм лучший!

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Handsome

Отличная новость.

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Игорь Кольцов

Телеграм в европу вместе с украинскими беженцами приехал

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AutoBuy.by
В число самых быстрорастущих мессенджеров вошли Viber

что не так с этим миром

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Алексей Булгаков

Мне телега нравится, но Вайбер тоже имеется. Не могу ничего плохого сказать про телегу, а вот WA полный кошмар. Как то так завелось, что по вайберу общаюсь с родными, а телега больше работа

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