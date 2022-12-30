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Женатый волк

Telegram выпустил обновление с возможностью скрывать фотографии под «спойлером» и устанавливать свои аватарки контактам Статьи редакции

И добавил новые инструменты для фоторедактора.

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  • Пользователи мессенджера теперь смогут скрывать фотографии и видео за полупрозрачной обложкой — так же, как это можно делать с текстом. Получатель сможет увидеть контент только после прикосновения к изображению. Чтобы отправить таким способом медиафайлы, нужно выбрать их в меню вложений, нажать на троеточие и затем — «Скрыть под спойлер».
  • Telegram обновил фоторедактор: линии при рисовании теперь автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически; мессенджер добавил кисть для эффекта размытия и фигуры для добавления на изображения и другое.
  • Пользователь сможет сам устанавливать аватарки для своих контактов — они будут видны только ему. Также можно предложить фотографию для профиля из списка контактов. Чтобы добавить или предложить фотографию, нужно в профиле выбрать «редактировать», а затем — «установить фото для…» или «предложить фото для…».

  • Если пользователь скрыл свою профильную фотографию от некоторых пользователей, он может загрузить публичное изображение, которое будет им показываться. Также теперь можно скрыть свою фотографию ото всех пользователей.

  • Администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. То есть, если пользователь не отправляет сообщения, остальные участники чата не узнают, что он состоит в группе.
  • Также Telegram добавил новые анимированные эмодзи для Premium-пользователей, новые анимации на Android, круговые диаграммы в меню «Использование памяти» и другое.

#новость #telegram

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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8 комментариев
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 Вадим Д.

Круто! Развивайся, телега, радуйте пользователей, разработчики 🤘🏻

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Хрупкий лолипоп

О класс! Наконец-то поставлю аватар пользователям, которые по какой-то причине не делают этого

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Александр Саввин

Короче телеграм становится соц. сетью

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Rafa Ramazanov

Если вдруг Дуров добавит стану в телегу то уже можно признать соц сетью

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ЯжПрограммист

Ну с появлением групп и каналов это фактически соц.сеть и есть.

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Rafa Ramazanov

Подобное было сто лет назад в Viber, правда не каждый мог создавать, подобие каналов, и чаты кажется в Ватсап были до ТГ, но всё же это мессенджеры

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Rafa Ramazanov

Пользователи смогут сами устанавливать аватарки для своих контактов — они будут видны только ему. Также можно предложить фотографию для профиля из списка контактов. Чтобы добавить или предложить фотографию, нужно в профиле выбрать «редактировать», а затем — «установить фото для…» или «предложить фото для…».

Полезно

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ЯжПрограммист

Нужно чтобы подписчики премиум могли менять аватар тем у кого премиума нет, и чтобы те не могли его сменить, пока премиум не купят, вот тогда заживём.

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