Telegram выпустил обновление с возможностью скрывать фотографии под «спойлером» и устанавливать свои аватарки контактам Статьи редакции
И добавил новые инструменты для фоторедактора.
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- Пользователи мессенджера теперь смогут скрывать фотографии и видео за полупрозрачной обложкой — так же, как это можно делать с текстом. Получатель сможет увидеть контент только после прикосновения к изображению. Чтобы отправить таким способом медиафайлы, нужно выбрать их в меню вложений, нажать на троеточие и затем — «Скрыть под спойлер».
- Telegram обновил фоторедактор: линии при рисовании теперь автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически; мессенджер добавил кисть для эффекта размытия и фигуры для добавления на изображения и другое.
- Пользователь сможет сам устанавливать аватарки для своих контактов — они будут видны только ему. Также можно предложить фотографию для профиля из списка контактов. Чтобы добавить или предложить фотографию, нужно в профиле выбрать «редактировать», а затем — «установить фото для…» или «предложить фото для…».
Если пользователь скрыл свою профильную фотографию от некоторых пользователей, он может загрузить публичное изображение, которое будет им показываться. Также теперь можно скрыть свою фотографию ото всех пользователей.
- Администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. То есть, если пользователь не отправляет сообщения, остальные участники чата не узнают, что он состоит в группе.
- Также Telegram добавил новые анимированные эмодзи для Premium-пользователей, новые анимации на Android, круговые диаграммы в меню «Использование памяти» и другое.
Круто! Развивайся, телега, радуйте пользователей, разработчики 🤘🏻
О класс! Наконец-то поставлю аватар пользователям, которые по какой-то причине не делают этого
Короче телеграм становится соц. сетью
Если вдруг Дуров добавит стану в телегу то уже можно признать соц сетью
Ну с появлением групп и каналов это фактически соц.сеть и есть.
Подобное было сто лет назад в Viber, правда не каждый мог создавать, подобие каналов, и чаты кажется в Ватсап были до ТГ, но всё же это мессенджеры
Пользователи смогут сами устанавливать аватарки для своих контактов — они будут видны только ему. Также можно предложить фотографию для профиля из списка контактов. Чтобы добавить или предложить фотографию, нужно в профиле выбрать «редактировать», а затем — «установить фото для…» или «предложить фото для…».
Полезно
Нужно чтобы подписчики премиум могли менять аватар тем у кого премиума нет, и чтобы те не могли его сменить, пока премиум не купят, вот тогда заживём.