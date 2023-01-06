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Сервисы
Полина Лааксо

Стартапы, которые не дожили до 2023: электрические и воздушные такси, ИИ-ассистент кодера и устройства для «умного» дома Статьи редакции

Самые интересные провалы 2022 года по мнению издания TechCrunch.

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Сервис доставки Airlift

Годы работы: 2019-2022.

Один из самых высоко оцениваемых стартапов Пакистана закрылся в июле: проект по доставке продуктов и товаров повседневного использования не смог привлечь новые инвестиции. Его последняя оценка после раунда в $85 млн составила $275 млн, так что закрытие проекта заставило инвесторов задуматься о перспективах технологического рынка страны.

Источник: Samaa English

Разработчик Argo AI

Годы работы: 2016-2022

Основанный выходцами из Google и Uber стартап Argo AI получал финансовую поддержку от двух крупных мировых автопроизводителей — Volkswagen и Ford. Компания разрабатывала ПО, оборудование, карты и облачные сервисы для беспилотников, но в октябре закрылась.

Точные причины неизвестны — вероятно, Argo AI не смогла привлечь новые инвестиции. Часть сотрудников, скорее всего, перейдёт в Volkswagen или Ford, остальные получат выходные пособия.

Источник: TechCrunch

Финтех-сервис Fast

Годы работы: 2019-2022.

Поставщик платёжных решений, получивший деньги от Stripe и Index Ventures, объявил о закрытии в апреле. Как полагает TechCrunch, рост выручки, скорее всего, исчислялся всего в сотнях тысяч долларов, а шансов привлечь новые инвестиции не оставалось.

Источник: The Information

Продавец алкогольных аперитивов Haus

Годы работы: 2019-2022.

Компания рассказала, что её выручка превысила $10 млн, а сама она будет поставлять цитрусовые, фруктовые и пряные напитки через международного дистрибьютора Winebow. А после закрылась, несмотря на то, что обе новости — показатели роста.

Оказалось, финансовая фирма Constellation в последний момент передумала возглавлять инвестиционный раунд в размере $10 млн. История — очередное доказательство того, как трудно бывает компаниям, зависящим от венчурных вливаний.

Источник: Haus

Разработчик устройств для «умного» дома Insteon

Годы работы: 2005-2022.

Основанный компанией Smartlabs стартап принял решение свернуть работу в апреле и отключил облачные сервера, не предупредив клиентов. Не спасли даже партнёрства с Microsoft и Apple.

На первых порах Insteon не комментировала закрытие, но позже списала его на проблемы с логистикой на фоне пандемии. На деле же компания просто не смогла найти покупателя, полагает издание.

Обзор управления «умным» домом

Разработчик ИИ-помощника для программиста Kite

Годы работы: 2014-2022.

Разработчик «умного» ассистента для кодеров закрылся в ноябре. Основатель признался, что до последнего пытался сводить концы с концами, но в итоге понял, что не выходит. По его словам, компания рано вышла на рынок: технология ещё нуждалась в доработках, а монетизировать её не получалось — как и найти свой product market fit (соответствие продукта рынку).

Демо Kite

Разработчик автономных воздушных такси Kitty Hawk

Годы работы: 2010-2022.

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Проект, поддерживаемый соучредителем Google Ларри Пейджем, выпустил 111 транспортных средств и провёл 25 тысяч рейсов. В сентябре, спустя 12 лет работы, он сообщил в Twitter, что закроется и всё ещё обсуждает, «что будет дальше». Правда, какие у него есть варианты — неизвестно.

Источник: Kitty Hawk

Сервис онлайн-дизайна Modsy

Годы работы: 2015-2022.

В июне компания-поставщик услуг по дизайну интерьеров в интернете уволила дизайнеров, бросила уже взятые в работу заказы и к июлю закрылась, хотя до этого привлекла более $70 млн от Comcast Ventures и NBCUniversal.

Modsy не справилась с логистическими трудностями, возникшими во время пандемии. Это привело к непомерным растратам, задержкам с выполнением заказов, а также агрессивным сокращениям штата. Она пыталась нанимать более дешёвых дизайнеров на аутсорсе в Болгарии и на Филиппинах, но это не помогло.

Источник: Forbes

Сервис электротакси NopeaRide

Годы работы: 2014-2022.

Кенийская компания-поставщик услуг электрических такси закрылся в ноябре, едва успев расширить парк до 70 транспортных средств и запустить сеть подзрядки по всей территории Найроби. Материнская компания EkoRent Oy не сумела привлечь дополнительное финансирование.

Источник: CIO Africa

Разработчик мобильных устройств Onward Mobility

Годы работы: 2008-2022.

Onward Mobility хотела возродить телефоны Blackberry, служившие в нулевых символом статуса. Правда, уже в 2022-м Blackberry аннулировала лицензию на использование бренда стартапом, так что компания решила закрыться.

Источник: Engadget

Финтех-сервис Reali

Годы работы: 2016-2022.

Компания работала на рынке недвижимости и предлагала альтернативные платёжные решения клиентам, которые одновременно продавали старое и покупали новое жильё. На работе проекта сказались трудности в отрасли: рост инфляции и процентных ставок привёл к подорожанию ипотечных кредитов и стагнации рынка в целом.

Источник: CNBC

Поставщик решений для ритейла ShopX

Годы работы: 2015-2022.

Индийская компания подала на банкротство в августе, так как генерировала недостаточно денег, а привлечь новые не могла. Она поставляла малому бизнесу технологические решения для продаж, платежей и административных вопросов, помогала с логистикой и развивала программы кешбэка.

Источник: ShopX

Образовательная платформа Udayy

Годы работы: 2019-2022.

Индийский edtech-сервис предлагал обучающие курсы в прямом эфире для детей первых-пятых классов. Он, как и многие другие образовательные интернет-платформы, вырос в пандемию, но позже не смог справиться с отсутствием постоянного наплыва клиентов.

Сервисы
Полина Лааксо
Стартапы, которые не дожили до 2022: «воздушный» интернет от Loon, агрегатор новостей и сельхозроботы Статьи редакции

Самые интересные провалы 2021 года по мнению издания TechCrunch.

Аэростат Loon, с которого компания раздавала интернет Loon

#год2022

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6 комментариев
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 Антон Штадлер

Грустная статья Полины, которая никому не интересна :)

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Антон Штадлер

Я про статью, если что

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Полина Лааксо
Автор

издание техкранч специально готовило эту статью, чтобы полина могла пересказать её для не интересующейся аудитории. лучше бы макдональдс ещё где-нибудь вывески снял — было бы обсуждение

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Прозектор на удаленке

воздушное такси)вообще когда нибудь я рискну и прокачусь на вертолёте)

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Алексей Красноперов

Мне нравятся подобные статьи, они помогают лучше анализировать идеи и рынки

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Владимир Степанов

пацаны к успеху шли, не фортануло, не повезло

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