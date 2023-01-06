Стартапы, которые не дожили до 2023: электрические и воздушные такси, ИИ-ассистент кодера и устройства для «умного» дома Статьи редакции
Самые интересные провалы 2022 года по мнению издания TechCrunch.
Сервис доставки Airlift
Годы работы: 2019-2022.
Один из самых высоко оцениваемых стартапов Пакистана закрылся в июле: проект по доставке продуктов и товаров повседневного использования не смог привлечь новые инвестиции. Его последняя оценка после раунда в $85 млн составила $275 млн, так что закрытие проекта заставило инвесторов задуматься о перспективах технологического рынка страны.
Разработчик Argo AI
Годы работы: 2016-2022
Основанный выходцами из Google и Uber стартап Argo AI получал финансовую поддержку от двух крупных мировых автопроизводителей — Volkswagen и Ford. Компания разрабатывала ПО, оборудование, карты и облачные сервисы для беспилотников, но в октябре закрылась.
Точные причины неизвестны — вероятно, Argo AI не смогла привлечь новые инвестиции. Часть сотрудников, скорее всего, перейдёт в Volkswagen или Ford, остальные получат выходные пособия.
Финтех-сервис Fast
Годы работы: 2019-2022.
Поставщик платёжных решений, получивший деньги от Stripe и Index Ventures, объявил о закрытии в апреле. Как полагает TechCrunch, рост выручки, скорее всего, исчислялся всего в сотнях тысяч долларов, а шансов привлечь новые инвестиции не оставалось.
Продавец алкогольных аперитивов Haus
Годы работы: 2019-2022.
Компания рассказала, что её выручка превысила $10 млн, а сама она будет поставлять цитрусовые, фруктовые и пряные напитки через международного дистрибьютора Winebow. А после закрылась, несмотря на то, что обе новости — показатели роста.
Оказалось, финансовая фирма Constellation в последний момент передумала возглавлять инвестиционный раунд в размере $10 млн. История — очередное доказательство того, как трудно бывает компаниям, зависящим от венчурных вливаний.
Разработчик устройств для «умного» дома Insteon
Годы работы: 2005-2022.
Основанный компанией Smartlabs стартап принял решение свернуть работу в апреле и отключил облачные сервера, не предупредив клиентов. Не спасли даже партнёрства с Microsoft и Apple.
На первых порах Insteon не комментировала закрытие, но позже списала его на проблемы с логистикой на фоне пандемии. На деле же компания просто не смогла найти покупателя, полагает издание.
Разработчик ИИ-помощника для программиста Kite
Годы работы: 2014-2022.
Разработчик «умного» ассистента для кодеров закрылся в ноябре. Основатель признался, что до последнего пытался сводить концы с концами, но в итоге понял, что не выходит. По его словам, компания рано вышла на рынок: технология ещё нуждалась в доработках, а монетизировать её не получалось — как и найти свой product market fit (соответствие продукта рынку).
Разработчик автономных воздушных такси Kitty Hawk
Годы работы: 2010-2022.
Проект, поддерживаемый соучредителем Google Ларри Пейджем, выпустил 111 транспортных средств и провёл 25 тысяч рейсов. В сентябре, спустя 12 лет работы, он сообщил в Twitter, что закроется и всё ещё обсуждает, «что будет дальше». Правда, какие у него есть варианты — неизвестно.
Сервис онлайн-дизайна Modsy
Годы работы: 2015-2022.
В июне компания-поставщик услуг по дизайну интерьеров в интернете уволила дизайнеров, бросила уже взятые в работу заказы и к июлю закрылась, хотя до этого привлекла более $70 млн от Comcast Ventures и NBCUniversal.
Modsy не справилась с логистическими трудностями, возникшими во время пандемии. Это привело к непомерным растратам, задержкам с выполнением заказов, а также агрессивным сокращениям штата. Она пыталась нанимать более дешёвых дизайнеров на аутсорсе в Болгарии и на Филиппинах, но это не помогло.
Сервис электротакси NopeaRide
Годы работы: 2014-2022.
Кенийская компания-поставщик услуг электрических такси закрылся в ноябре, едва успев расширить парк до 70 транспортных средств и запустить сеть подзрядки по всей территории Найроби. Материнская компания EkoRent Oy не сумела привлечь дополнительное финансирование.
Разработчик мобильных устройств Onward Mobility
Годы работы: 2008-2022.
Onward Mobility хотела возродить телефоны Blackberry, служившие в нулевых символом статуса. Правда, уже в 2022-м Blackberry аннулировала лицензию на использование бренда стартапом, так что компания решила закрыться.
Финтех-сервис Reali
Годы работы: 2016-2022.
Компания работала на рынке недвижимости и предлагала альтернативные платёжные решения клиентам, которые одновременно продавали старое и покупали новое жильё. На работе проекта сказались трудности в отрасли: рост инфляции и процентных ставок привёл к подорожанию ипотечных кредитов и стагнации рынка в целом.
Поставщик решений для ритейла ShopX
Годы работы: 2015-2022.
Индийская компания подала на банкротство в августе, так как генерировала недостаточно денег, а привлечь новые не могла. Она поставляла малому бизнесу технологические решения для продаж, платежей и административных вопросов, помогала с логистикой и развивала программы кешбэка.
Образовательная платформа Udayy
Годы работы: 2019-2022.
Индийский edtech-сервис предлагал обучающие курсы в прямом эфире для детей первых-пятых классов. Он, как и многие другие образовательные интернет-платформы, вырос в пандемию, но позже не смог справиться с отсутствием постоянного наплыва клиентов.
Грустная статья Полины, которая никому не интересна :)
Я про статью, если что
издание техкранч специально готовило эту статью, чтобы полина могла пересказать её для не интересующейся аудитории. лучше бы макдональдс ещё где-нибудь вывески снял — было бы обсуждение
воздушное такси)вообще когда нибудь я рискну и прокачусь на вертолёте)
Мне нравятся подобные статьи, они помогают лучше анализировать идеи и рынки
пацаны к успеху шли, не фортануло, не повезло