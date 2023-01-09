Microsoft начала экспериментировать с интеграцией алгоритма GPT в Word — The Information Статьи редакции
По задумке, алгоритмы должны упростить поиск информации и помочь пользователям грамотнее писать.
- О том, что Microsoft начала экспериментировать с интеграцией алгоритма обработки естественного языка GPT от компании OpenAI в свои офисные утилиты, сообщило The Information со ссылкой на источники.
- Microsoft уже включила некую версию модели GPT в тестовые версии редактора Word и менеджера Outlook. Среди прочего, компания реализовала в утилитах функцию генерации текста при автозаполнении и улучшенный поиск по письмам.
- Компания тестирует и некоторые другие функции, в основе которых лежит GPT. Так, в Microsoft проверяют, насколько успешно алгоритмы могут предлагать автоматически сгенерированные ответы на письма и давать рекомендации пользователю по улучшению текста.
- Планирует ли Microsoft в обозримом будущем добавить эти функции в общедоступные версии Word и Outlook, пока неясно.
- На выставке CES 2023 исполнительный вице-президент Microsoft Панос Панай заявил, что в скором времени «искусственный интеллект полностью изменит то, как люди используют Windows». О чём конкретно говорил руководитель, неясно, но, возможно, он в том числе имел в виду интеграцию GPT в офисные утилиты.
В начале января 2023 года источники The Information также сообщили, что Microsoft планирует внедрить чат-бот ChatGPT в поисковую систему Bing.
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Бля, чувак, как тебе повезло, что ты не учился в российской школе
После полученых травм он уже не смог бы работать в майкрософт
Зато прекрасно освоил бы прелести любого ПТУ.
он бы нигде бы не смог работать, это как факт признать надо
Слава богу что у него не было таких одноклассников как ты.
Для Outlook было бы полезно
тут в целом всем бандлом можно воспользоваться
которые тоже были автоматически сгенерированы.
Кожаные мешки больше не нужны, бизнес сам крутится
Штош, пришло время уступать Землю.
Даже человек больше не нужен будет, просто покупаешь винуд устанавливаешь, она находит в мире сеть из всех остальных виндовсов и они там начинают общаться, переписываться, обмениваться картинками, играть в игры, мутить стартапы, писать книги и генерить фильмы, скачивать обновления.
— Word, пиши реферат, а заодно и теорему Ферма реши по дороге.
— Запрос не распознан, переформулируйте.
Классно, пусть развивают, определённо найдётся прикладное применение.
У преподавателя будет своя проверялка-нейросеть которая будет определять не писала ли эту работу другая нейросеть :) Т.е. нужно просто направить бесконечно генерируемый поток одной нейросети на вход обучения другой... Вечный двигатель прогресса.
Не знаю что там такого удивительного в этом ChatGPT. Я потестил вечерок - одна вода. Для комментариев на VC подходит слабо😀
Рано выводы делать. То что видим сейчас, уже впечатляет. И это только начало. Все гиганты напряглись..
Годится оно только для замены футболистов в саппорте и тому подобного скама: сгенерировать реферат/судебный иск/письмо для галочки, в надежде что вникать не будут.
Как представил аж дрогнул: представьте, звоните в саппорт опсоса, а там теперь после 10 минут гуляний по "нажмите 2, нажмите 3, нажмите 1, нажмите 0 для выхода на оператора, время ожидания 10 минут" будет ещё слой оператора-GPT.
Народ проецирует линейный рост дальше, а есть вариант, что особо лучше с GPT подходом не будет.
У моделей нет смежных областей знаний. Количество параметров сети можно увеличивать, она будет точнее подбирать данные из существующих. И соберет красивый ремикс из изображений кота, потому что котов было нарисовано уйма.
А анимировать его не сможет - потому что не знает что такое "кот". И принципиально не имеет механизма получить этот холистический набор знаний.
Вадим Д. с тобой не согласится.
А что в MS Visual Studio не добавляют? СлабО? Кстати, как там DTF? Не протрезвели за 8 месяцев?
там Copilot же, за деньги правда.
/*Cortana, please insert User OAuth block here*/
///Thank you, dear
Вот это круто. Надо затестить)
Бомбит немного, что GPT работает на основе общего корпуса текста, а не определённого. Все ответы будут только в одном сером "корпоративном" стиле.
UPD и я не имею в виду написать в стиле Dr Dre или Джордана Питерсона т.е. известных публичных личностей, а в стиле локального PO Саши Друзьяши и его предыдущих тикетов в джире.
Скайнет уже не тот.