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DTF

Microsoft начала экспериментировать с интеграцией алгоритма GPT в Word — The Information Статьи редакции

По задумке, алгоритмы должны упростить поиск информации и помочь пользователям грамотнее писать.

  • О том, что Microsoft начала экспериментировать с интеграцией алгоритма обработки естественного языка GPT от компании OpenAI в свои офисные утилиты, сообщило The Information со ссылкой на источники.
  • Microsoft уже включила некую версию модели GPT в тестовые версии редактора Word и менеджера Outlook. Среди прочего, компания реализовала в утилитах функцию генерации текста при автозаполнении и улучшенный поиск по письмам.
  • Компания тестирует и некоторые другие функции, в основе которых лежит GPT. Так, в Microsoft проверяют, насколько успешно алгоритмы могут предлагать автоматически сгенерированные ответы на письма и давать рекомендации пользователю по улучшению текста.
  • Планирует ли Microsoft в обозримом будущем добавить эти функции в общедоступные версии Word и Outlook, пока неясно.
  • На выставке CES 2023 исполнительный вице-президент Microsoft Панос Панай заявил, что в скором времени «искусственный интеллект полностью изменит то, как люди используют Windows». О чём конкретно говорил руководитель, неясно, но, возможно, он в том числе имел в виду интеграцию GPT в офисные утилиты.

  • В начале января 2023 года источники The Information также сообщили, что Microsoft планирует внедрить чат-бот ChatGPT в поисковую систему Bing.

#новость #microsoft

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24 комментария
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 Matthew
исполнительный вице-президент Microsoft Панос Панай

Бля, чувак, как тебе повезло, что ты не учился в российской школе

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ЯжПрограммист

После полученых травм он уже не смог бы работать в майкрософт

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Вадим Д.

Зато прекрасно освоил бы прелести любого ПТУ.

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Вадим Т.

он бы нигде бы не смог работать, это как факт признать надо

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Веб Инструменты

Слава богу что у него не было таких одноклассников как ты.

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Nikolay

Для Outlook было бы полезно

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Игорь Плахин

тут в целом всем бандлом можно воспользоваться

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Альтернативный колос
автоматически сгенерированные ответы на письма

которые тоже были автоматически сгенерированы.

Кожаные мешки больше не нужны, бизнес сам крутится

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Ольга Маньшина

Штош, пришло время уступать Землю.

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ЯжПрограммист
искусственный интеллект полностью изменит то, как люди используют Windows

Даже человек больше не нужен будет, просто покупаешь винуд устанавливаешь, она находит в мире сеть из всех остальных виндовсов и они там начинают общаться, переписываться, обмениваться картинками, играть в игры, мутить стартапы, писать книги и генерить фильмы, скачивать обновления.

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Вадим Д.

— Word, пиши реферат, а заодно и теорему Ферма реши по дороге.
— Запрос не распознан, переформулируйте.

Классно, пусть развивают, определённо найдётся прикладное применение.

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ЯжПрограммист

У преподавателя будет своя проверялка-нейросеть которая будет определять не писала ли эту работу другая нейросеть :) Т.е. нужно просто направить бесконечно генерируемый поток одной нейросети на вход обучения другой... Вечный двигатель прогресса.

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Roman Bannov

Не знаю что там такого удивительного в этом ChatGPT. Я потестил вечерок - одна вода. Для комментариев на VC подходит слабо😀

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Немой утюг

Рано выводы делать. То что видим сейчас, уже впечатляет. И это только начало. Все гиганты напряглись..

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Бинарный Ёж

Годится оно только для замены футболистов в саппорте и тому подобного скама: сгенерировать реферат/судебный иск/письмо для галочки, в надежде что вникать не будут.

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Бинарный Ёж

Как представил аж дрогнул: представьте, звоните в саппорт опсоса, а там теперь после 10 минут гуляний по "нажмите 2, нажмите 3, нажмите 1, нажмите 0 для выхода на оператора, время ожидания 10 минут" будет ещё слой оператора-GPT.

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High Stakes

Народ проецирует линейный рост дальше, а есть вариант, что особо лучше с GPT подходом не будет.

У моделей нет смежных областей знаний. Количество параметров сети можно увеличивать, она будет точнее подбирать данные из существующих. И соберет красивый ремикс из изображений кота, потому что котов было нарисовано уйма.

А анимировать его не сможет - потому что не знает что такое "кот". И принципиально не имеет механизма получить этот холистический набор знаний.

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Matthew

Вадим Д. с тобой не согласится.

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Yuri Trenin

А что в MS Visual Studio не добавляют? СлабО? Кстати, как там DTF? Не протрезвели за 8 месяцев?

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Николай Верегин

там Copilot же, за деньги правда.

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Yuri Trenin

/*Cortana, please insert User OAuth block here*/
///Thank you, dear

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Анастасия Макарова

Вот это круто. Надо затестить)

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Color Invader

Бомбит немного, что GPT работает на основе общего корпуса текста, а не определённого. Все ответы будут только в одном сером "корпоративном" стиле.
UPD и я не имею в виду написать в стиле Dr Dre или Джордана Питерсона т.е. известных публичных личностей, а в стиле локального PO Саши Друзьяши и его предыдущих тикетов в джире.

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Борис Интеграторов

Скайнет уже не тот.

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