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Западный будильник

«Тинькофф» начал тестировать функцию звонков из мобильного приложения без оформления SIM-карты Статьи редакции

Услуга доступна сотрудникам банка в рамках специального тарифа.

  • Компания разрабатывает функцию звонков через своё банковское приложение, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Звонки можно совершать с виртуального номера «Тинькофф мобайл» без оформления SIM-карты.
  • Функция тестируется среди сотрудников в закрытом режиме, подтвердил представитель «Тинькофф», не уточнив, когда она станет доступна клиентам банка.
  • Услуга предлагается сотрудникам компании в рамках тарифа «Номер без сим-карты». Он действует в Москве, Московской области и за пределами России. Для звонка нужно только подключение к интернету.
  • Вызовы на номера «Тинькофф мобайл» обслуживаются бесплатно. Стоимость минуты исходящего разговора по истечении бесплатного пакета (100 минут) составляет 3,9 рубля. Стоимость вызова в другую страну начинается также от 3,9 рубля.
  • Новая функция может помочь компании увеличить число пользователей своего мобильного оператора за счёт «проникновения в базу клиентов банка», считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
  • «Тинькофф» запустил мобильного оператора в декабре 2017 года. В декабре 2019 года его абонентская база насчитывала 1 млн человек. Агенство MForum по итогам 2022 года оценило число абонентов «Тинькофф мобайл» в 1,5 млн.

#новость #тинькофф

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66 комментариев
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 Вадим Д.
Услуга доступна сотрудникам банка

Всё, расходимся.
Или так привлекают вступить в ряды сотрудников?

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Владислав

Обычная обкатка фичи перед финальным запуском.

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2 комментария
Роман

На сотрудниках тестируют услугу

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Dmitrii

т.е звонки через интернет. без использования gsm
переизобретение skype

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Юрий Б.

Только номер нормальный

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3 комментария
Антон Большаков

Нет, это тупо переход на SIP телефонию под соусом выдающихся достижений )

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2 комментария
Кирилл Катков

Ага, только за 4 рубля минута

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2 комментария
Куртуазный маньерист

Народ, как можно на андроид весь пул телефонных номеров тинька поместить в спам? Может есть какая то табличка?

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Dev

просто по маске блочишь вызовы, типа +7XXX-XXX-XXXX
я еще больше схитрил, роуминг не включаю и мне никто не дозванивается :-)

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Счастливый танк88

приложение из Google Play "Фильтр звонков"
p.s прошу прощения за ошибку

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5 комментариев
Биткоин Газманова

В настройках укажи не брать трубку с незнакомых номеров 😎

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Пьяный звук

Никак в общем случае. У меня вот основной номер - у них но он туда переехал по MNP. Без доступа к таблицам MNP - не получишь.
А если по выделенным им префиксам - так люди от них уходят и иногда - с номером.

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Руслан Коновалов

Если посчитать приложения и сервисы которые дают Voip телефонию, то с удивлением обнаружится что Тинек переизобрел велосипед, а новость для хайпа.

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Egor Chusov

К тому же в смартфонах уже давно есть встроенный системный клиент SIP-телефонии

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2 комментария
Renco

А какой пакет (минут, Гб, смс)?

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Alex McAvoy
А какой пакет (минут, Гб, смс)?

Целлофановый — абонентку платишь, но при 0 балансе все равно никуда позвонить не сможешь

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alexstellar

Гениальная функция. Очень нужная. Спасибо Тинькофф

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Egor Chusov

Это для исходящих спам-звонков

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Артур Кожевников

Ещё +100 мегабайт к текущим 400 приложения банка?

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Ил Масков

На порнуху места не хватит? Сейчас телефон с 256 Гб стоит копьё

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Леонид Бережной

В 2023г кто-то еще совершает звонки?
Я в этом году совершил 7 звонков, из них 3- в организации.

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Слегка Придурковатый

Не парься - заработаешь побольше, может тоже сможешь позвонить куда-нить.

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Мария Чукова

А ты как, через телепорт уже общаешься? Или vr?)))

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Для звонка нужно только подключение к интернету"

А сколько теоретически трафика такой звонок будет жрать?

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Alexey QuQu

Скорее всего как обычная VoIP телефония

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Щукин Сергей

А какая разница, если этот траф не учитывается в рамках тарифа?

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4 комментария
Публик

А эта тинькофская телефония подпадает под закон Яровой?

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Вирусный ГОСТ
в рамках тарифа «Номер без сим-карты»

Подключаешь такой телегу или любой другой мессенджер с возможностью звонков, и ай-да пилить бабки продавая за тариф.

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Artem Lisak

Мегафон eMotion работает уже лет 10

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Аркадий Дорога

Больше телефонных мошенничеств, терроризма и спама.

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Ил Масков

Лудит?

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Artur Kuramshin

Неплохо, нужно ещё добавить возможность покупки номеров других стран, тогда можно будет использовать в полной мере.

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Dev

ну да, ну да - индийскую народную избушку вам и гзм :-)

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2 комментария
Джонни Лавджой

Ненужное говно

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Евангия Краснова

Это очень круто! Можно таким образом расширить количество номеров с одного телефона(сейчас у меня только две сим карты, не знаю есть ли телефоны с большим кол-вом симок?)

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Публик

Есим модуль кажись может хранить довольно много симок. Но тарифы на интернет-телефонию куда более лояльные, если ты зарубежом.

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Egas Lys

В айфон можно добавить дофига esim, была где-то новость, что кто-то пытался определить сколько, но остановился на 50 или около того, но сам я проверял на четырех. В андроиды с esim наверное также примерно.

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Ил Масков

На мегафоне вы и так можете это сделать. На других опсосах, думаю, тоже

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Вирусный ГОСТ

Так это-ж SIP-телефония получается, с виртуальным номером по 4₽/минута

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Artem Lisak

В мегафоне давно уже работает eMotion

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Анатолий Кот

У меня вопрос к пользователям Тинькофф мобайл. Ну или может сам тинькофф тут ответит. Мне нужен номер мобильный, а на него сделать виртуальный. Вроде, это возможно, так? А вот может ли этот номер быть не мобильным, а городским? То есть можно ли мне подключить дополнительный городской номер?

И если через тинек нельзя, то какие есть на рынки оптимальные решения для этого?

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Владимир Zosim

идет тиньков накуй со своей звонилкой..
без симкарты впринципе ни как, а они будут лишь ненужный придаток за деньги

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UNISON

Ну хрен знает, зачем придумывать велосипед. Есть esim что еще нужно?

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