«Тинькофф» начал тестировать функцию звонков из мобильного приложения без оформления SIM-карты Статьи редакции
Услуга доступна сотрудникам банка в рамках специального тарифа.
- Компания разрабатывает функцию звонков через своё банковское приложение, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Звонки можно совершать с виртуального номера «Тинькофф мобайл» без оформления SIM-карты.
- Функция тестируется среди сотрудников в закрытом режиме, подтвердил представитель «Тинькофф», не уточнив, когда она станет доступна клиентам банка.
- Услуга предлагается сотрудникам компании в рамках тарифа «Номер без сим-карты». Он действует в Москве, Московской области и за пределами России. Для звонка нужно только подключение к интернету.
- Вызовы на номера «Тинькофф мобайл» обслуживаются бесплатно. Стоимость минуты исходящего разговора по истечении бесплатного пакета (100 минут) составляет 3,9 рубля. Стоимость вызова в другую страну начинается также от 3,9 рубля.
- Новая функция может помочь компании увеличить число пользователей своего мобильного оператора за счёт «проникновения в базу клиентов банка», считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
- «Тинькофф» запустил мобильного оператора в декабре 2017 года. В декабре 2019 года его абонентская база насчитывала 1 млн человек. Агенство MForum по итогам 2022 года оценило число абонентов «Тинькофф мобайл» в 1,5 млн.
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Всё, расходимся.
Или так привлекают вступить в ряды сотрудников?
Обычная обкатка фичи перед финальным запуском.
На сотрудниках тестируют услугу
т.е звонки через интернет. без использования gsm
переизобретение skype
Только номер нормальный
Нет, это тупо переход на SIP телефонию под соусом выдающихся достижений )
Ага, только за 4 рубля минута
Народ, как можно на андроид весь пул телефонных номеров тинька поместить в спам? Может есть какая то табличка?
просто по маске блочишь вызовы, типа +7XXX-XXX-XXXX
я еще больше схитрил, роуминг не включаю и мне никто не дозванивается :-)
приложение из Google Play "Фильтр звонков"
p.s прошу прощения за ошибку
В настройках укажи не брать трубку с незнакомых номеров 😎
Никак в общем случае. У меня вот основной номер - у них но он туда переехал по MNP. Без доступа к таблицам MNP - не получишь.
А если по выделенным им префиксам - так люди от них уходят и иногда - с номером.
Если посчитать приложения и сервисы которые дают Voip телефонию, то с удивлением обнаружится что Тинек переизобрел велосипед, а новость для хайпа.
К тому же в смартфонах уже давно есть встроенный системный клиент SIP-телефонии
А какой пакет (минут, Гб, смс)?
Целлофановый — абонентку платишь, но при 0 балансе все равно никуда позвонить не сможешь
Гениальная функция. Очень нужная. Спасибо Тинькофф
Это для исходящих спам-звонков
Ещё +100 мегабайт к текущим 400 приложения банка?
На порнуху места не хватит? Сейчас телефон с 256 Гб стоит копьё
В 2023г кто-то еще совершает звонки?
Я в этом году совершил 7 звонков, из них 3- в организации.
Не парься - заработаешь побольше, может тоже сможешь позвонить куда-нить.
А ты как, через телепорт уже общаешься? Или vr?)))
"Для звонка нужно только подключение к интернету"
А сколько теоретически трафика такой звонок будет жрать?
Скорее всего как обычная VoIP телефония
А какая разница, если этот траф не учитывается в рамках тарифа?
А эта тинькофская телефония подпадает под закон Яровой?
Подключаешь такой телегу или любой другой мессенджер с возможностью звонков, и ай-да пилить бабки продавая за тариф.
Мегафон eMotion работает уже лет 10
Больше телефонных мошенничеств, терроризма и спама.
Лудит?
Неплохо, нужно ещё добавить возможность покупки номеров других стран, тогда можно будет использовать в полной мере.
ну да, ну да - индийскую народную избушку вам и гзм :-)
Ненужное говно
Это очень круто! Можно таким образом расширить количество номеров с одного телефона(сейчас у меня только две сим карты, не знаю есть ли телефоны с большим кол-вом симок?)
Есим модуль кажись может хранить довольно много симок. Но тарифы на интернет-телефонию куда более лояльные, если ты зарубежом.
В айфон можно добавить дофига esim, была где-то новость, что кто-то пытался определить сколько, но остановился на 50 или около того, но сам я проверял на четырех. В андроиды с esim наверное также примерно.
На мегафоне вы и так можете это сделать. На других опсосах, думаю, тоже
Так это-ж SIP-телефония получается, с виртуальным номером по 4₽/минута
В мегафоне давно уже работает eMotion
У меня вопрос к пользователям Тинькофф мобайл. Ну или может сам тинькофф тут ответит. Мне нужен номер мобильный, а на него сделать виртуальный. Вроде, это возможно, так? А вот может ли этот номер быть не мобильным, а городским? То есть можно ли мне подключить дополнительный городской номер?
И если через тинек нельзя, то какие есть на рынки оптимальные решения для этого?
идет тиньков накуй со своей звонилкой..
без симкарты впринципе ни как, а они будут лишь ненужный придаток за деньги
Ну хрен знает, зачем придумывать велосипед. Есть esim что еще нужно?