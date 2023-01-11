Kismet Capital Group Ивана Таврина стала владельцем более 20% HeadHunter Статьи редакции
Сделку уже одобрила правкомиссия по контролю иностранных инвестиций, говорят источники.
- О том, Kismet Capital Group получила 20% в HeadHunter Group PLC — владельце одноимённого сервиса, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделок. Источник, близкий к другой стороне, подтвердил это и уточнил, что компания опубликует официальное сообщение в ближайшее время.
- По словам первого источника, владелец Kismet Иван Таврин «был давним партнёром крупнейших акционеров HeadHunter — “Эльбрус Капитала” и Goldman Sachs». Посредством этого он был бенефециаром 10% компании.
- Сам Таврин и его структуры в числе акционеров HeadHunter не упоминался, но в проспекте к размещению акций компании на Nasdaq в 2019 году говорилось, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с ним соглашение, по которому должны выплачивать приблизительно 9% от любой прибыли, которую получат от инвестиций в HeadHunter.
- По словам собеседника РБК, продавцом ещё 10% выступил «Эльбрус Капитал», а сумма сделки составила более $100 млн. Источник финансирования он не назвал, но напомнил, что на последние крупные сделки Таврин помимо собственных средств привлекал деньги у банков под залог имеющихся активов.
Правкомиссия по контролю иностранных инвестиций уже рассмотрела и одобрила сделку, утверждает один из собеседников РБК.
- До сих пор «Эльбрус Капиталу» принадлежало 31,9% HeadHunter Group, у Goldman Sachs — 8,7%, остальные 59,4% — free float, то есть в свободном обращении. До «спецоперации» акции компании торговались на Nasdaq, но биржа приостановила торги 1 марта 2022 года. Сейчас HeadHunter торгуется только на Мосбирже: по итогам торгов 10 января цена акций составила 1104 рублей за штуку — исходя из этого, её капитализация составляет около 56 млрд рублей (около $800 млн).
- В октябре Kismet Capital Group также стала новым владельцем «Авито», выкупив 100% компании у Prosus («дочки» южноафриканского холдинга Naspers).
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Кажется, Иван Таврин скоро будет владеть половиной РФ
а другой половиной кто будет владеть?))
Потанин
сторона бакальчук
Kismet задом наперед - Temsik. А что, темки то мутятся.
А бабки крутятся, всё верно.
Ну прекрасный пример Российской компании ведущей международный бизнес - Kismet Capital Group.
Kismet — это не от "кысмет" (судьба), случаем?
Если б еще интерфейс сделали нормальный, оно торговалось бы в районе 2058 руб. за акцию примерно
Хм, анах оно нужно? Кисмет надеется на доСВОшные значения чтоль? :-\
СВО не навсегда же.
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