Сервисы
Дальнейший единорожек88

VK открыла доступ к сервису тестирования продуктов VK Testers Статьи редакции

Через него можно проверять пользовательские сценарии и получать обратную связь от тестировщиков.

  • VK Testers стал доступен для всех разработчиков на платформе VK Cloud, рассказали в компании. До этого использовать инструменты и пользоваться услугами тестировщиков могли только команды VK.
  • Сервис помогает находить ошибки при разработке, проверять пользовательские сценарии на разной технике и получать обратную связь после тестирования.
  • Чтобы воспользоваться VK Testers, необходимо заполнить задание для тестировщиков и предоставить доступ к бета-версии продукта. Можно настроить количество проверяемых сценариев, нагрузку, параметры устройств и операционных систем.
  • В сервисе можно заказать исследовательское тестирование «под ключ». Его стоимость составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — в зависимости от длительности, количества тестировщиков и других условий.
  • Воспользоваться инструментами VK Testers можно и самостоятельно. Бесплатный тариф позволяет протестировать до пяти продуктов с объёмом сборок до 5 Гб и суточным количеством запросов — до тысячи. Также доступны тарифы «Базовый», «Расширенный» и «С сопровождением» по цене от 2 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц.

#новость #vk

1771 просмотров
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16 комментариев
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 Ware Wow

Там из VK сейчас более интересные новости пошли.

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Илья Михалков

Какие новости?

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Роман Величкин

Поставили ультиматум удалёнщикам за границей.

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Михаил Жирнов

Назад в родную говень

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Музыкальный клуб

А какой ультиматум?

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nanochat.ru

А, это вроде норм. Вроде никаких минусов для VK в этом. Как и в отсутствии для гуглов минуса от отсутствия удалёнщиков на территории Турции. А рисков сильно меньше.

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Andrei M

и чо

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Пляжный крокодил

А что плохого ?

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Сергей Я
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Andrei M

какие?

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nanochat.ru

Поделись с нами, не держи в себе.

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Zachemonitashatpushku

Жду сервис бета-тестирования продуктов от пятёрочки

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Devoted

Бета-тестирование вашего продукта товарищем майором 😎

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TopDetal.ru
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Удивленный самолет

Одна мажорная версия 🤦🏻‍♂️

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Prosto Zurab

А скоро будет федерация вк?

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