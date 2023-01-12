VK открыла доступ к сервису тестирования продуктов VK Testers Статьи редакции
Через него можно проверять пользовательские сценарии и получать обратную связь от тестировщиков.
- VK Testers стал доступен для всех разработчиков на платформе VK Cloud, рассказали в компании. До этого использовать инструменты и пользоваться услугами тестировщиков могли только команды VK.
- Сервис помогает находить ошибки при разработке, проверять пользовательские сценарии на разной технике и получать обратную связь после тестирования.
- Чтобы воспользоваться VK Testers, необходимо заполнить задание для тестировщиков и предоставить доступ к бета-версии продукта. Можно настроить количество проверяемых сценариев, нагрузку, параметры устройств и операционных систем.
- В сервисе можно заказать исследовательское тестирование «под ключ». Его стоимость составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — в зависимости от длительности, количества тестировщиков и других условий.
- Воспользоваться инструментами VK Testers можно и самостоятельно. Бесплатный тариф позволяет протестировать до пяти продуктов с объёмом сборок до 5 Гб и суточным количеством запросов — до тысячи. Также доступны тарифы «Базовый», «Расширенный» и «С сопровождением» по цене от 2 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц.
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Там из VK сейчас более интересные новости пошли.
Какие новости?
Поставили ультиматум удалёнщикам за границей.
Назад в родную говень
А какой ультиматум?
А, это вроде норм. Вроде никаких минусов для VK в этом. Как и в отсутствии для гуглов минуса от отсутствия удалёнщиков на территории Турции. А рисков сильно меньше.
и чо
А что плохого ?
какие?
Поделись с нами, не держи в себе.
Жду сервис бета-тестирования продуктов от пятёрочки
Бета-тестирование вашего продукта товарищем майором 😎
Одна мажорная версия 🤦🏻♂️
А скоро будет федерация вк?