Онлайн-переводчик DeepL представил ИИ-помощника Write для исправления ошибок в тексте Статьи редакции
Пока бесплатный сервис поддерживает только немецкий и английский.
- Немецкая компания выпустила бета-версию DeepL Write — ИИ-помощника для написания текстов на иностранном языке.
- Как и подобный сервис Grammarly, этот инструмент исправляет грамматические ошибки и предлагает варианты, чтобы улучшить стиль или подобрать более точные слова.
- Команда решила запустить инструмент, заметив, что пользователи часто переводят текст со своего языка на иностранный и обратно, чтобы отловить возможные ошибки, отметил гендиректор DeepL Ярослав Кутыловски.
- Он рассказал TechCrunch, что следующий шаг развития инструмента будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться не на содержании текста, а на «неуловимых тонах и формулировках».
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слева красным пометки от граммарли, справа корректный текст от дипла. граммарли не нашел 5 ошибок
.
недавно смотрел венсдей, идиомы с английского переводил гуглом, диплом и яндексом, и лучше всего справлялся яндекс, плюс показывал примеры использования
А какие ошибки не нашел граммарли?
DeepL очень хорош, в плане работы или рутинных задач только им и пользуюсь последние пару лет.
но то что она не давно только выпустила его в бета-тест, это не считается))
Речь шла про сам переводчик deepl.com
Может это разработчик )
уже лет 5 им пользуюсь.
Мы знаем.
Deepl — Лучший переводчик ♥️
В плане удобства да, но у Яндекс качество лучше
Нет.
Говнояндекс и качество несовместимы.
Простите
нет. дипл дает перевод основываясь на контексте в котором обычно употребляется слово, из за чего качество перевода выше
Нет. Сама удивилась. Сравниваю всегда перевод в Яндексе, дипл и словарями пользуюсь по старинке, так Яндекс немного точнее. Либо одинаковый перевод дают. А дипл может не тот глагол выбрать.
Ну такое, когда как
Русский аналог поговорки: В тихом омуте черти водятся.
А где в англ версии слово черти?
Поговорки не переводятся дословно)
Это да, просто он что увидел, то и перевел)
И наоборот
Яндекс, например, предлагает перевод как поговорку.
че
Уверен, что будет в разы лучше, чем Grammarly, который носители языка очень сильно критикуют: https://www.reddit.com/r/writing/comments/br877v/grammarly_sucks/
А я критикую за плашку при заходе с российского IP
Что за плашка?
А что случилось?
треду 4 года, уверен, что с того момента много что изменилось
Им бы свой перевод улучшать, но и текущий уровень не плох, по сравнению с Гуглом
Переводчик Гугла что-то да, отставать стал. От Дипла давно уже отстаёт, так уже появляется ощущение, что и от Яндекса начал отставать.
А возможность получения API-ключа для граждан РФ DeepL случаем не представили?
В целом, андерстэндэбл