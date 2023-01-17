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Промежуточный химик

Онлайн-переводчик DeepL представил ИИ-помощника Write для исправления ошибок в тексте Статьи редакции

Пока бесплатный сервис поддерживает только немецкий и английский.

  • Немецкая компания выпустила бета-версию DeepL Write — ИИ-помощника для написания текстов на иностранном языке.
  • Как и подобный сервис Grammarly, этот инструмент исправляет грамматические ошибки и предлагает варианты, чтобы улучшить стиль или подобрать более точные слова.
  • Команда решила запустить инструмент, заметив, что пользователи часто переводят текст со своего языка на иностранный и обратно, чтобы отловить возможные ошибки, отметил гендиректор DeepL Ярослав Кутыловски.
  • Он рассказал TechCrunch, что следующий шаг развития инструмента будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться не на содержании текста, а на «неуловимых тонах и формулировках».
Пример работы DeepL Write

#новость #deepl

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33 комментария
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 Vladius

слева красным пометки от граммарли, справа корректный текст от дипла. граммарли не нашел 5 ошибок
.
недавно смотрел венсдей, идиомы с английского переводил гуглом, диплом и яндексом, и лучше всего справлялся яндекс, плюс показывал примеры использования

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Юрий Б.

А какие ошибки не нашел граммарли?

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IWASVERYBAD

DeepL очень хорош, в плане работы или рутинных задач только им и пользуюсь последние пару лет.

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Игорь Горбунов

но то что она не давно только выпустила его в бета-тест, это не считается))

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IWASVERYBAD

Речь шла про сам переводчик deepl.com

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Ale K

Может это разработчик )

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Garmonbon

уже лет 5 им пользуюсь.

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Василий Колеев

Мы знаем.

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Испанский лолипоп

Deepl — Лучший переводчик ♥️

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Jooblex

В плане удобства да, но у Яндекс качество лучше

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Испанский лолипоп

Нет.
Говнояндекс и качество несовместимы.

Простите

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Garmonbon

нет. дипл дает перевод основываясь на контексте в котором обычно употребляется слово, из за чего качество перевода выше

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Тюремный пистолет

Нет. Сама удивилась. Сравниваю всегда перевод в Яндексе, дипл и словарями пользуюсь по старинке, так Яндекс немного точнее. Либо одинаковый перевод дают. А дипл может не тот глагол выбрать.
Ну такое, когда как

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Алексей Кондратов

Русский аналог поговорки: В тихом омуте черти водятся.

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Алеоп

А где в англ версии слово черти?

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Алексей Кондратов

Поговорки не переводятся дословно)

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Алеоп

Это да, просто он что увидел, то и перевел)

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Алеоп

И наоборот

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Алексей Кондратов

Яндекс, например, предлагает перевод как поговорку.

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Donna Bauer
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Stanislav Lem
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Василий Колеев
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Rnatery

че

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Philipp Novikov

Уверен, что будет в разы лучше, чем Grammarly, который носители языка очень сильно критикуют: https://www.reddit.com/r/writing/comments/br877v/grammarly_sucks/

Grammarly ... sucks?
958 votes and 287 comments so far on Reddit
www.reddit.com
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Алеоп

А я критикую за плашку при заходе с российского IP

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God Damn

Что за плашка?

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Олежка

А что случилось?

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Cyberdog

треду 4 года, уверен, что с того момента много что изменилось

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Алеоп

Им бы свой перевод улучшать, но и текущий уровень не плох, по сравнению с Гуглом

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Roman Bannov

Переводчик Гугла что-то да, отставать стал. От Дипла давно уже отстаёт, так уже появляется ощущение, что и от Яндекса начал отставать.

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Сергей Никитин

А возможность получения API-ключа для граждан РФ DeepL случаем не представили?

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Лена Головач

В целом, андерстэндэбл

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Stephanie Aldridge
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